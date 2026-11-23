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Την ανάγκη διατήρησης μιας ισχυρής Πολιτικής Συνοχής στην Ευρωπαϊκή Ένωση, χωρίς περαιτέρω περικοπές που θα περιορίσουν τη δυνατότητα στήριξης των Ευρωπαίων πολιτών, υπογράμμισε ο Υπουργός Οικονομικών Μάκης Κεραυνός, κατά τη συμμετοχή του στο Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων για την Πολιτική Συνοχής, που πραγματοποιείται σήμερα, Δευτέρα (23/11), στις Βρυξέλλες.

Ο κ. Κεραυνός επισήμανε ότι η Πολιτική Συνοχής πρέπει να διατηρήσει τον ισχυρό της ρόλο στο πλαίσιο του νέου Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου της ΕΕ, εκφράζοντας τη θέση ότι τα περιθώρια περαιτέρω περικοπών έχουν πλέον εξαντληθεί.

«Η Πολιτική Συνοχής πρέπει να παραμείνει ισχυρή στο πλαίσιο του νέου Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου. Η άποψή μου είναι ότι οι περικοπές έχουν φτάσει σε ένα σημείο πέρα από το οποίο δεν μπορούν να προχωρήσουν άλλο», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Οι ενεργειακές και πληθωριστικές πιέσεις

Αναφερόμενος στις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι ευρωπαϊκές κοινωνίες, ο Υπουργός Οικονομικών στάθηκε στις συνέπειες της παγκόσμιας ενεργειακής κρίσης και των πληθωριστικών πιέσεων, τονίζοντας ότι οι πολίτες καταβάλλουν καθημερινά προσπάθειες για να ανταποκριθούν στις οικονομικές δυσκολίες.

Όπως ανέφερε, η Πολιτική Συνοχής μπορεί να αποτελέσει ουσιαστικό εργαλείο αντιμετώπισης αυτών των προβλημάτων, καθώς συνδέεται άμεσα με την ανταγωνιστικότητα, την παραγωγικότητα, την οικονομική ανάπτυξη και την αντιμετώπιση κοινωνικών προβλημάτων.

Στο πλαίσιο αυτό, υποστήριξε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να διασφαλίσει τη διατήρηση των αναγκαίων πόρων για την υλοποίηση της συγκεκριμένης πολιτικής.

«Πρέπει να έχουμε μια ισχυρή Πολιτική Συνοχής για όλους τους Ευρωπαίους πολίτες», υπογράμμισε.

Μήνυμα κατά της βίας εις βάρος των γυναικών

Κατά την παρέμβασή του, ο κ. Κεραυνός αναφέρθηκε και στη Διεθνή Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών, η οποία έχει καθιερωθεί από τα Ηνωμένα Έθνη και τιμάται στις 25 Νοεμβρίου.

Όπως σημείωσε, οι υπουργοί που συμμετέχουν στο Συμβούλιο για την Πολιτική Συνοχής τιμούν τις γυναίκες και εκφράζουν τη στήριξή τους στις προσπάθειες για εξάλειψη κάθε μορφής βίας εναντίον τους.

Εξήγησε, παράλληλα, ότι το πορτοκαλί χρώμα συμβολίζει το συγκεκριμένο μήνυμα αλληλεγγύης και ευαισθητοποίησης.