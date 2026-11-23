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Με χιούμορ, μουσική και ένα συμβολικό ξύρισμα, το Ογκολογικό Κέντρο Τράπεζας Κύπρου στέλνει και φέτος το μήνυμα ότι η ανδρική υγεία δεν πρέπει να αποτελεί θέμα ταμπού, καλώντας το κοινό να συμμετάσχει σε εκδήλωση ευαισθητοποίησης για τον καρκίνο του προστάτη.

Η εκδήλωση, με σύνθημα «Το μουστάκι φεύγει, το κέφι μένει!», θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2026, στις 14:30, στο υπόγειο του Ογκολογικού Κέντρου Τράπεζας Κύπρου, στο πλαίσιο της παγκόσμιας εκστρατείας ευαισθητοποίησης για την ανδρική υγεία που πραγματοποιείται κάθε Νοέμβριο.

Πρόκειται για μια πρωτοβουλία που έχει καθιερωθεί τα τελευταία χρόνια, με τη συμμετοχή εργαζομένων, φίλων και υποστηρικτών του Κέντρου, και η οποία επιδιώκει να αναδείξει τη σημασία της ενημέρωσης και της πρόληψης.

Στο επίκεντρο της φετινής διοργάνωσης βρίσκεται το συμβολικό ξύρισμα, το οποίο θα αναλάβει ο Γιώργος Αχιλλέως του Specchio Hair Art.

Όσοι επιθυμούν θα μπορούν να αποχωριστούν το μουστάκι τους, συμμετέχοντας με αυτόν τον τρόπο στην προσπάθεια να ξεπεραστούν στερεότυπα και προκαταλήψεις που εξακολουθούν να περιβάλλουν την ανδρική υγεία.

Το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει ζωντανή μουσική από τους Αναρέν Μπουρέκκ, καθώς και σουβλάκια και μπίρες, δημιουργώντας μια χαλαρή ατμόσφαιρα για τους συμμετέχοντες.

Πέρα από τον ψυχαγωγικό χαρακτήρα της εκδήλωσης, στόχος είναι να ενθαρρυνθούν οι άνδρες να μιλούν ανοιχτά για ζητήματα υγείας, να αναζητούν ενημέρωση και να μην παραμελούν τη φροντίδα του εαυτού τους.

Ο Γενικός Διευθυντής του Ογκολογικού Κέντρου Τράπεζας Κύπρου, Πάνος Εργατούδης, αναφερόμενος στη σημασία της πρωτοβουλίας, δήλωσε:

«Μέσα από το χιούμορ και τον συμβολισμό της εκστρατείας του Νοέμβρη αναδεικνύεται ένα πολύ ουσιαστικό μήνυμα: η ανάγκη να μιλάμε πιο ανοιχτά για την ανδρική υγεία και να δίνουμε μεγαλύτερη σημασία στην πρόληψη. Με τη φετινή μας εκδήλωση θέλουμε να δώσουμε αφορμή για συζήτηση, να ξεπεράσουμε τα ταμπού γύρω από τον καρκίνο του προστάτη και να ενθαρρύνουμε περισσότερους άνδρες να φροντίζουν την υγεία τους».

Το Ογκολογικό Κέντρο απευθύνει ανοικτή πρόσκληση στο κοινό να συμμετάσχει στη διοργάνωση, στέλνοντας το μήνυμα:

«Το ξύρισμα είναι προαιρετικό. Η πρόληψη απαραίτητη»