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Σε θρίλερ με ομήρους εξελίχθηκε απόπειρα ληστείας σε εμπορικό κέντρο της Καρταχένα (Cartagena), στην Κολομβία, όπου ομάδα ατόμων με βαρύ οπλισμό κρατά πελάτες και εργαζομένους σε σούπερ μάρκετ.

Σύμφωνα με την ισπανική εφημερίδα El País, το περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης (24/11) στο σούπερ μάρκετ της αλυσίδας Éxito, το οποίο στεγάζεται στο εμπορικό κέντρο Paseo de la Castellana.

Σύμφωνα με το Bloomberg Línea και το Reuters, οι δράστες κρατούσαν αρχικά 30 ανθρώπους, εκ των οποίων πέντε ηλικιωμένες γυναίκες αφέθηκαν ελεύθερες. Άλλοι 25 άνθρωποι παρέμεναν όμηροι κατά την τελευταία σχετική ενημέρωση του Κολομβιανού προέδρου.

Σε βίντεο που έχουν καταγραφεί από το εξωτερικό του εμπορικού κέντρου διακρίνονται άνθρωποι, οι οποίοι εκτιμάται ότι είναι πελάτες και εργαζόμενοι του καταστήματος, να κάθονται με δεμένα τα χέρια.

🚨🇨🇴 LO ÚLTIMO | CARTAGENA está siendo atacada por hombres armados que secuestraron un éxito completo.



Lo que piden:



7.000.0000 mil millones de pesos, 2 camionetas polarizadas y vía libre en transcaribe con dirección a Barranquilla. pic.twitter.com/PATTVuqVeo November 24, 2026

Στόχος ήταν μια χρηματαποστολή

Σύμφωνα με τον Κολομβιανό πρόεδρο, η υπόθεση ομηρίας συνδέεται με αποτυχημένη απόπειρα ληστείας χρηματαποστολής. Η αστυνομία της Καρταχένα υπογραμμίζει ότι απόλυτη προτεραιότητά της αποτελεί η προστασία της ζωής των ομήρων, ενώ σε εξέλιξη είναι η επιχείρηση για να μπουν μέσα στις εγκαταστάσεις.

Το ποσό που ζητούν οι δράστες ανέρχεται, σύμφωνα με το Caracol Radio και την El País, σε 7 δισεκατομμύρια κολομβιανά πέσος, δηλαδή περίπου δύο εκατομμύρια δολάρια.

#Colombia | “Secuestraron 30 personas”: De la Espriella por toma de rehenes en Éxito La Castellana en Cartagenahttps://t.co/6zuEuoNMMw — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) November 24, 2026

Αγωνία για την τύχη των ομήρων

Η Μαρία Κλαούντια, σύζυγος του Σεμπαστιάν, ενός εργαζομένου που κρατείται όμηρος στο κατάστημα, δήλωσε στο Caracol Radio ότι δεν έχει καμία ενημέρωση για την τύχη του συζύγου της.

«Η κατάσταση είναι πολύ, πολύ οδυνηρή. Είναι εξαιρετικά κρίσιμη και αυτή τη στιγμή δεν γνωρίζω τίποτα για εκείνον», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Una de las mujeres usadas como escudos humanos en el Éxito de Cartagena evidenció la angustia vivida en el lugar tras ser vista con el rostro afligido desde una de las ventanas del establecimiento en el sector La Castellana. Entre lágrimas, su hija confirmó que su madre sigue… pic.twitter.com/nZHk7HZyXy — MiOriente (@MiOriente) November 24, 2026

Την ίδια ώρα, οι κολομβιανές Aρχές έχουν αποκλείσει την περιοχή γύρω από το εμπορικό κέντρο, ενώ διεξάγονται έλεγχοι για την πιθανή ύπαρξη εκρηκτικών, σύμφωνα με το τοπικό μέσο ενημέρωσης Blu Radio.

🇨🇴 | URGENTE: Asi estan los militares afuera de Supermercado Exito en Cartagena Colombia luego de que un grupo armado se metiera y tenga como rehen a varios. pic.twitter.com/LCsvD18Q3K — Alerta News 24 (@AlertaNews24) November 24, 2026

Στην επιχείρηση συμμετέχουν ισχυρές αστυνομικές και στρατιωτικές δυνάμεις, ενώ ελικόπτερο του Πολεμικού Ναυτικού της Κολομβίας πετά πάνω από την περιοχή.

Παρά τον αποκλεισμό των γύρω δρόμων, πλήθος πολιτών έχει συγκεντρωθεί κοντά στο εμπορικό κέντρο, παρακολουθώντας με αγωνία τις εξελίξεις.



Πολιτικές αντιδράσεις για την ομηρία

Ο Κολομβιανός γερουσιαστής Άλεξ Φλόρες Ερνάντες χαρακτήρισε ιδιαίτερα σοβαρή την κατάσταση στην Καρταχένα, υπογραμμίζοντας ότι απόλυτη προτεραιότητα των Αρχών πρέπει να είναι η προστασία της ζωής των ομήρων.

«Αυτό που συμβαίνει στην Καρταχένα είναι σοβαρό. Οποιαδήποτε ενέργεια των δυνάμεων ασφαλείας πρέπει να έχει ως απόλυτη προτεραιότητα να βγουν αυτοί οι άνθρωποι ζωντανοί», έγραψε σε ανάρτησή του στο X.

Το σημείωμα των ενόπλων για τα λύτρα

Παράλληλα, κάλεσε τον πρόεδρο της Κολομβίας, Αμπελάρδο ντε λα Εσπριέγια, να παρουσιάσει ένα «σοβαρό σχέδιο ασφαλείας» για τη χώρα.

«Απέναντι στην τρομοκρατία δεν υπάρχουν πολιτικές διαφορές», πρόσθεσε.

Από την πλευρά του, ο πρώην πρόεδρος της Κολομβίας Γκουστάβο Πέτρο χαρακτήρισε το περιστατικό «μαζική απαγωγή», ασκώντας κριτική στη σημερινή κυβέρνηση για την κατάσταση της ασφάλειας στην πόλη.

«Οι κλοπές έχουν αυξηθεί κατακόρυφα στην πόλη από τότε που έπαψα να κυβερνώ», ανέφερε σε ανάρτησή του στο X.

«Η αιτία αυτής της βίας είναι η φτωχοποίηση του πληθυσμού εξαιτίας της κατάρρευσης του τουρισμού», υποστήριξε ο Πέτρο, ο οποίος αποχώρησε από την προεδρία εντός του 2026.

«Τι είναι αυτό, για όνομα του Θεού; Μέρα μεσημέρι ένοπλοι εισβάλλουν στο εμπορικό κέντρο της Καρταχένα… Ούτε να ψωνίσει δεν μπορεί πια ο κόσμος με την ησυχία του…», έγραψε σε ανάρτησή της η πρώην υπουργός Εργασίας της χώρας, Μαρία Φερνάντα Καμπάλ.

Ανεστάλησαν προσωρινά οι αφίξεις στο διεθνές αεροδρόμιο

Η κατάσταση ομηρίας προκάλεσε προβλήματα και στις αεροπορικές μετακινήσεις, καθώς στο διεθνές αεροδρόμιο Ραφαέλ Νούνιες της Καρταχένα ανεστάλησαν προσωρινά οι αφίξεις αεροσκαφών για περίπου μία ώρα.

Η Καρταχένα, που βρίσκεται στις ακτές της Καραϊβικής και αριθμεί περίπου ένα εκατομμύριο κατοίκους, αποτελεί έναν από τους δημοφιλέστερους τουριστικούς προορισμούς της Κολομβίας, προσελκύοντας εκατομμύρια επισκέπτες κάθε χρόνο.

Σε ανακοίνωσή του, ο όμιλος Grupo Éxito, στον οποίο ανήκει το σούπερ μάρκετ όπου εκτυλίσσεται η ομηρία, υπογράμμισε ότι «η προστασία της ζωής και της σωματικής ακεραιότητας των ανθρώπων αποτελεί προτεραιότητά μας», σύμφωνα με την κολομβιανή εφημερίδα El Tiempo.

Οι διαπραγματεύσεις των Αρχών με τους ενόπλους βρίσκονται σε εξέλιξη, με βασικό στόχο την ασφαλή απελευθέρωση όλων των ομήρων.

protothema.gr