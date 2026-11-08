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Συλλήψεις εντός της ημέρας αναμένονται για την υπόθεση ληστείας και επίθεσης σε βάρος τριών νεαρών στον Στρόβολο, όπου περισσότερα από δέκα πρόσωπα εισέβαλαν σε κατοικία, επιτέθηκαν στους ενοίκους και έκλεψαν χρήματα και κινητά τηλέφωνα.

Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, οι τρεις παραπονούμενοι έχουν καταγωγή από την Ινδία, ενώ η καταγωγή των φερόμενων δραστών δεν έχει προσδιοριστεί. Όπως προκύπτει από τα υπό διερεύνηση στοιχεία, τα πρόσωπα που πραγματοποίησαν την επίθεση μιλούσαν ελληνικά και αγγλικά.

Τα κίνητρα της επίθεσης παραμένουν υπό διερεύνηση, με τις αστυνομικές έρευνες να βρίσκονται σε εξέλιξη.

Το χρονικό της επίθεσης

Σύμφωνα με τα υπό διερεύνηση στοιχεία, γύρω στις 8:30 το βράδυ του Σαββάτου (7/11), περισσότερα από δέκα πρόσωπα εισήλθαν παράνομα σε κατοικία στον Στρόβολο, όπου επιτέθηκαν σε τρεις άνδρες ηλικίας 22, 24 και 25 ετών, οι οποίοι διαμένουν στο σπίτι.

Οι δράστες έκλεψαν τα κινητά τηλέφωνα των ενοίκων, καθώς και χρηματικό ποσό από το δωμάτιο του 22χρονου.

Ο 24χρονος και ο 25χρονος μετέβησαν στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, όπου υποβλήθηκαν σε ιατρικές εξετάσεις, έτυχαν περίθαλψης και έλαβαν εξιτήριο.

Μέλη της Αστυνομίας διενήργησαν εξετάσεις στη σκηνή και περισυνέλεξαν διάφορα τεκμήρια.

Κατά τις έρευνες που ακολούθησαν στην περιοχή, εντοπίστηκε σε χωράφι, σε κοντινή απόσταση από την κατοικία, ένα από τα τρία κινητά τηλέφωνα που είχαν κλαπεί.

Το ΤΑΕ Λευκωσίας συνεχίζει τις εξετάσεις για την υπόθεση.