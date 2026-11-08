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Νέες αποκαλύψεις έρχονται στο φως για το μακελειό στην Κρακοβία, με τον συνολικό αριθμό των θυμάτων να ανέρχεται πλέον σε εννέα. Σύμφωνα με πολωνικά δημοσιεύματα, ο φερόμενος ως δράστης, ο 24χρονος Μίχαλ Οξίνσκι (Michal Oksinski), φέρεται να δολοφόνησε πρώτα τους γονείς και την 21χρονη αδελφή του μέσα στο οικογενειακό τους διαμέρισμα, προτού μεταβεί οπλισμένος στο κέντρο της πόλης και ανοίξει πυρ εναντίον περαστικών, σκοτώνοντας ακόμη έξι ανθρώπους.

Οι τρεις συγγενείς του εντοπίστηκαν νεκροί στο διαμέρισμα της οικογένειας στην πόλη Οστρόβιετς Σβιετοκρζίσκι, περίπου 200 χιλιόμετρα από την Κρακοβία.

Σύμφωνα με πληροφορίες που δημοσίευσε το πολωνικό μέσο Onet, επικαλούμενο ανεπίσημες πηγές από την έρευνα, ο δράστης σκότωσε στον ύπνο τον 53χρονο πατέρα, τη 52χρονη μητέρα και τη 21χρονη αδελφή του δράστη. Οι σοροί τους βρέθηκαν στα κρεβάτια τους, ενώ οι πρώτες εκτιμήσεις των ερευνητών αναφέρουν ότι έφεραν τραύματα από πυροβολισμούς στο κεφάλι.

Ιδιαίτερα τραγική είναι η περίπτωση της 21χρονης αδελφής του, η οποία ζούσε και σπούδαζε στην Κρακοβία, στην Ακαδημία Καλών Τεχνών Jan Matejko. Η νεαρή είχε επιστρέψει στο πατρικό της στην Οστρόβιετς για το Σαββατοκύριακο, προκειμένου να επισκεφθεί τους γονείς της.

🇵🇱 Tiroteo con muertos en la Plaza del Mercado Principal de Cracovia, Polonia.



Un tiroteo se produjo alrededor de las 15:00 horas de hoy en la Plaza del Mercado Principal de Cracovia, cerca de la calle Sławkowska, uno de los lugares más concurridos por turistas en Polonia. pic.twitter.com/JDdFAyiinC November 8, 2026

Γείτονες και άνθρωποι που γνώριζαν την οικογένεια περιγράφουν την 21χρονη ως ιδιαίτερα ταλαντούχα κοπέλα με καλλιτεχνική ευαισθησία. Μάλιστα, αναφέρουν ότι επρόκειτο για μια ήσυχη οικογένεια, χωρίς εμφανείς εντάσεις ή περιστατικά που να είχαν προκαλέσει ανησυχία στη γειτονιά.

Ποιος είναι ο 24χρονος Michal Oksinski

Ο Michal Oksinski καταγόταν από την Οστρόβιετς Σβιετοκρζίσκι και, σύμφωνα με πολωνικά δημοσιεύματα, είχε εκπαιδευτεί ως τεχνίτης στον τομέα της μηχανουργίας. Οι μαρτυρίες γειτόνων παρουσιάζουν μια εικόνα που έρχεται σε αντίθεση με τη βιαιότητα των πράξεών του. Σημειώνεται ότι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν κυκλοφορήσει φωτογραφίες που φέρεται να απεικονίζουν τον δράστη. Ωστόσο, μέχρι στιγμής, η αυθεντικότητα των συγκεκριμένων φωτογραφιών δεν έχει επιβεβαιωθεί από τα πολωνικά μέσα ενημέρωσης και τις Αρχές.

Κάτοικοι της πολυκατοικίας ανέφεραν ότι επρόκειτο για έναν ήσυχο νεαρό, ο οποίος χαιρετούσε τους γείτονες και δεν είχε προκαλέσει προβλήματα. Ορισμένοι δήλωσαν ότι δεν είχαν αντιληφθεί κάποια ιδιαίτερη συμπεριφορά που θα μπορούσε να τους οδηγήσει στην υποψία ότι ήταν ικανός να διαπράξει μια τέτοια επίθεση.

Την ίδια ώρα, οι πολωνικές αρχές εξετάζουν το ιδεολογικό υπόβαθρο του δράστη. Ο υπουργός Εσωτερικών της χώρας, Μάρτσιν Κιερβίνσκι, έχει αναφερθεί σε ενδείξεις επιρροής από ακροδεξιές και υπερεθνικιστικές ιδέες, διευκρινίζοντας ότι τα στοιχεία αυτά εξακολουθούν να διερευνώνται.

Οι αρχές δεν έχουν καταλήξει σε οριστικό συμπέρασμα για τα κίνητρα του Michal Oksinski, ενώ εξετάζουν εάν έδρασε μόνος του και εάν υπήρχε οποιαδήποτε σύνδεση μεταξύ της δολοφονίας των συγγενών του και της επίθεσης στην Κρακοβία.



Από το οικογενειακό διαμέρισμα στο αιματοκύλισμα της Κρακοβίας

Οι μέχρι στιγμής πληροφορίες συγκλίνουν στο ότι ο Michal Oksinski σκότωσε πρώτα τα τρία μέλη της οικογένειάς του και στη συνέχεια έφυγε από την Οστρόβιετς με αυτοκίνητο που ήταν καταχωρισμένο στο όνομα του πατέρα του, κατευθυνόμενος προς την Κρακοβία.

Λίγο μετά τις 15:00 το Σάββατο 7 Νοεμβρίου, εισήλθε με το όχημά του στην κεντρική πλατεία Rynek Główny, έναν από τους πιο πολυσύχναστους τουριστικούς προορισμούς της Πολωνίας, και άρχισε να πυροβολεί εναντίον περαστικών.

Οι πυροβολισμοί προκάλεσαν σκηνές πανικού, με κατοίκους και επισκέπτες να αναζητούν καταφύγιο σε καταστήματα, εστιατόρια και γειτονικά κτίρια. Σύμφωνα με τις πολωνικές αρχές, έξι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, ενώ δεκάδες ακόμη μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία. Ανάμεσα στους τραυματίες βρίσκονται και δύο αστυνομικοί.

Η επέμβαση των αστυνομικών ήταν άμεση. Ακολούθησε ανταλλαγή πυροβολισμών, κατά τη διάρκεια της οποίας ο δράστης τραυματίστηκε και τελικά συνελήφθη. Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε μέσα σε περίπου τρία λεπτά από την έναρξη της επίθεσης, σύμφωνα με τις σχετικές αναφορές.



Τα ευρήματα στο σπίτι και τα όπλα

Η έρευνα των αρχών στην κατοικία της οικογένειας αποκάλυψε ακόμη μία σοβαρή διάσταση της υπόθεσης. Η αστυνομία επιβεβαίωσε ότι στο διαμέρισμα εντοπίστηκαν επτά όπλα, ενώ οι τρεις σοροί έφεραν τραύματα που αρχικά αξιολογήθηκαν ως τραύματα από πυροβολισμούς.

New angle of the seriously wounded Polish policeman firing at the suspected terrorist in Krakow today.



This man is a hero and all of Poland is praying for him. pic.twitter.com/bzrfSd5YfN — Visegrád 24 (@visegrad24) November 7, 2026

Παράλληλα, σύμφωνα με πολωνικά δημοσιεύματα, ο 24χρονος διέθετε άδεια οπλοκατοχής και φέρεται να είχε ασχοληθεί με την αθλητική σκοποβολή. Οι ερευνητές εξετάζουν επίσης εάν χρησιμοποίησε όπλα που ανήκαν στον πατέρα του, καθώς και την προέλευση του οπλισμού που είχε μαζί του στην Κρακοβία.

Το γεγονός ότι η οικογενειακή δολοφονία προηγήθηκε της επίθεσης στο κέντρο της πόλης αποτελεί πλέον ένα από τα βασικά σημεία της έρευνας, με τις αρχές να προσπαθούν να ανασυνθέσουν τις κινήσεις του δράστη και να εξακριβώσουν τι συνέβη μέσα στο διαμέρισμα πριν από την αναχώρησή του.

protothema.gr

Νέες αποκαλύψεις έρχονται στο φως για το μακελειό στην Κρακοβία, με τον συνολικό αριθμό των θυμάτων να ανέρχεται πλέον σε εννέα. Σύμφωνα με πολωνικά δημοσιεύματα, ο φερόμενος ως δράστης, ο 24χρονος Μίχαλ Οξίνσκι (Michal Oksinski), φέρεται να δολοφόνησε πρώτα τους γονείς και την 21χρονη αδελφή του μέσα στο οικογενειακό τους διαμέρισμα, προτού μεταβεί οπλισμένος στο κέντρο της πόλης και ανοίξει πυρ εναντίον περαστικών, σκοτώνοντας ακόμη έξι ανθρώπους.

Οι τρεις συγγενείς του εντοπίστηκαν νεκροί στο διαμέρισμα της οικογένειας στην πόλη Οστρόβιετς Σβιετοκρζίσκι, περίπου 200 χιλιόμετρα από την Κρακοβία.

Σύμφωνα με πληροφορίες που δημοσίευσε το πολωνικό μέσο Onet, επικαλούμενο ανεπίσημες πηγές από την έρευνα, ο δράστης σκότωσε στον ύπνο τον 53χρονο πατέρα, τη 52χρονη μητέρα και τη 21χρονη αδελφή του δράστη. Οι σοροί τους βρέθηκαν στα κρεβάτια τους, ενώ οι πρώτες εκτιμήσεις των ερευνητών αναφέρουν ότι έφεραν τραύματα από πυροβολισμούς στο κεφάλι.

Ιδιαίτερα τραγική είναι η περίπτωση της 21χρονης αδελφής του, η οποία ζούσε και σπούδαζε στην Κρακοβία, στην Ακαδημία Καλών Τεχνών Jan Matejko. Η νεαρή είχε επιστρέψει στο πατρικό της στην Οστρόβιετς για το Σαββατοκύριακο, προκειμένου να επισκεφθεί τους γονείς της.

🇵🇱 Tiroteo con muertos en la Plaza del Mercado Principal de Cracovia, Polonia.



Un tiroteo se produjo alrededor de las 15:00 horas de hoy en la Plaza del Mercado Principal de Cracovia, cerca de la calle Sławkowska, uno de los lugares más concurridos por turistas en Polonia. pic.twitter.com/JDdFAyiinC — Sarah Ilych♦️Ilyinovka♥️🧸RIA Novosti (@Sarah83336937) November 8, 2026

Γείτονες και άνθρωποι που γνώριζαν την οικογένεια περιγράφουν την 21χρονη ως ιδιαίτερα ταλαντούχα κοπέλα με καλλιτεχνική ευαισθησία. Μάλιστα, αναφέρουν ότι επρόκειτο για μια ήσυχη οικογένεια, χωρίς εμφανείς εντάσεις ή περιστατικά που να είχαν προκαλέσει ανησυχία στη γειτονιά.

Ποιος είναι ο 24χρονος Michal Oksinski

Ο Michal Oksinski καταγόταν από την Οστρόβιετς Σβιετοκρζίσκι και, σύμφωνα με πολωνικά δημοσιεύματα, είχε εκπαιδευτεί ως τεχνίτης στον τομέα της μηχανουργίας. Οι μαρτυρίες γειτόνων παρουσιάζουν μια εικόνα που έρχεται σε αντίθεση με τη βιαιότητα των πράξεών του. Σημειώνεται ότι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν κυκλοφορήσει φωτογραφίες που φέρεται να απεικονίζουν τον δράστη. Ωστόσο, μέχρι στιγμής, η αυθεντικότητα των συγκεκριμένων φωτογραφιών δεν έχει επιβεβαιωθεί από τα πολωνικά μέσα ενημέρωσης και τις Αρχές.

Κάτοικοι της πολυκατοικίας ανέφεραν ότι επρόκειτο για έναν ήσυχο νεαρό, ο οποίος χαιρετούσε τους γείτονες και δεν είχε προκαλέσει προβλήματα. Ορισμένοι δήλωσαν ότι δεν είχαν αντιληφθεί κάποια ιδιαίτερη συμπεριφορά που θα μπορούσε να τους οδηγήσει στην υποψία ότι ήταν ικανός να διαπράξει μια τέτοια επίθεση.

Την ίδια ώρα, οι πολωνικές αρχές εξετάζουν το ιδεολογικό υπόβαθρο του δράστη. Ο υπουργός Εσωτερικών της χώρας, Μάρτσιν Κιερβίνσκι, έχει αναφερθεί σε ενδείξεις επιρροής από ακροδεξιές και υπερεθνικιστικές ιδέες, διευκρινίζοντας ότι τα στοιχεία αυτά εξακολουθούν να διερευνώνται.

Οι αρχές δεν έχουν καταλήξει σε οριστικό συμπέρασμα για τα κίνητρα του Michal Oksinski, ενώ εξετάζουν εάν έδρασε μόνος του και εάν υπήρχε οποιαδήποτε σύνδεση μεταξύ της δολοφονίας των συγγενών του και της επίθεσης στην Κρακοβία.



Από το οικογενειακό διαμέρισμα στο αιματοκύλισμα της Κρακοβίας

Οι μέχρι στιγμής πληροφορίες συγκλίνουν στο ότι ο Michal Oksinski σκότωσε πρώτα τα τρία μέλη της οικογένειάς του και στη συνέχεια έφυγε από την Οστρόβιετς με αυτοκίνητο που ήταν καταχωρισμένο στο όνομα του πατέρα του, κατευθυνόμενος προς την Κρακοβία.

Λίγο μετά τις 15:00 το Σάββατο 7 Νοεμβρίου, εισήλθε με το όχημά του στην κεντρική πλατεία Rynek Główny, έναν από τους πιο πολυσύχναστους τουριστικούς προορισμούς της Πολωνίας, και άρχισε να πυροβολεί εναντίον περαστικών.

Οι πυροβολισμοί προκάλεσαν σκηνές πανικού, με κατοίκους και επισκέπτες να αναζητούν καταφύγιο σε καταστήματα, εστιατόρια και γειτονικά κτίρια. Σύμφωνα με τις πολωνικές αρχές, έξι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, ενώ δεκάδες ακόμη μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία. Ανάμεσα στους τραυματίες βρίσκονται και δύο αστυνομικοί.

Η επέμβαση των αστυνομικών ήταν άμεση. Ακολούθησε ανταλλαγή πυροβολισμών, κατά τη διάρκεια της οποίας ο δράστης τραυματίστηκε και τελικά συνελήφθη. Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε μέσα σε περίπου τρία λεπτά από την έναρξη της επίθεσης, σύμφωνα με τις σχετικές αναφορές.



Τα ευρήματα στο σπίτι και τα όπλα

Η έρευνα των αρχών στην κατοικία της οικογένειας αποκάλυψε ακόμη μία σοβαρή διάσταση της υπόθεσης. Η αστυνομία επιβεβαίωσε ότι στο διαμέρισμα εντοπίστηκαν επτά όπλα, ενώ οι τρεις σοροί έφεραν τραύματα που αρχικά αξιολογήθηκαν ως τραύματα από πυροβολισμούς.

New angle of the seriously wounded Polish policeman firing at the suspected terrorist in Krakow today.



This man is a hero and all of Poland is praying for him. pic.twitter.com/bzrfSd5YfN — Visegrád 24 (@visegrad24) November 7, 2026

Παράλληλα, σύμφωνα με πολωνικά δημοσιεύματα, ο 24χρονος διέθετε άδεια οπλοκατοχής και φέρεται να είχε ασχοληθεί με την αθλητική σκοποβολή. Οι ερευνητές εξετάζουν επίσης εάν χρησιμοποίησε όπλα που ανήκαν στον πατέρα του, καθώς και την προέλευση του οπλισμού που είχε μαζί του στην Κρακοβία.

Το γεγονός ότι η οικογενειακή δολοφονία προηγήθηκε της επίθεσης στο κέντρο της πόλης αποτελεί πλέον ένα από τα βασικά σημεία της έρευνας, με τις αρχές να προσπαθούν να ανασυνθέσουν τις κινήσεις του δράστη και να εξακριβώσουν τι συνέβη μέσα στο διαμέρισμα πριν από την αναχώρησή του.

protothema.gr