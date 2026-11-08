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Νέα στοιχεία για την αιματηρή επίθεση στην Κρακοβία της Πολωνίας, που άφησε πίσω της έξι νεκρούς και περισσότερους από δώδεκα τραυματίες, έρχονται στο φως, καθώς οι αρχές προσπαθούν να διαλευκάνουν τα κίνητρα του 25χρονου δράστη, στο σπίτι του οποίου εντοπίστηκαν τρεις ακόμη σοροί, δύο γυναικών και ενός άνδρα.

Οι πολωνικές αρχές εκτιμούν ότι ο ένοπλος, ο οποίος άνοιξε πυρ αδιακρίτως εναντίον πολιτών στην κεντρική πλατεία της πόλης το απόγευμα του Σαββάτου (7/11), είχε επηρεαστεί από ακροδεξιές και υπερεθνικιστικές ιδεολογίες. Η επίθεση χαρακτηρίστηκε τρομοκρατική από τον πρωθυπουργό της Πολωνίας, Ντόναλντ Τουσκ, ενώ η χώρα βρίσκεται σε πένθος.

Ο δράστης τραυματίστηκε από αστυνομικά πυρά και συνελήφθη μέσα σε μόλις τρία λεπτά από την έναρξη της επίθεσης, έπειτα από ανταλλαγή πυροβολισμών με αστυνομικούς. Παραμένει νοσηλευόμενος, έχοντας υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση.

Πώς εκτυλίχθηκε η επίθεση στην κεντρική πλατεία

Όλα ξεκίνησαν λίγο πριν από τις 15:00 τοπική ώρα του Σαββάτου, όταν ο ένοπλος εισέβαλε με αυτοκίνητο στην κεντρική πλατεία της Κρακοβίας, τη Rynek Główny, έναν από τους μεγαλύτερους μεσαιωνικούς δημόσιους χώρους της Ευρώπης και δημοφιλή τουριστικό προορισμό.

Strzelanina na Rynku Głównym w Krakowie.

Z samochodu Subaru, który wjechał na płytę Rynku w rejonie Kościoła Mariackiego, oddano strzały do przechodniów. Są ofiary śmiertelne i ranni. Na płycie lądował śmigłowiec LPR.



Sprawcy uciekli w mieście trwa policyjna obława. Omijajcie… pic.twitter.com/4wQ1xT7F3z November 7, 2026

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο άνδρας άρχισε να πυροβολεί «αδιακρίτως εναντίον ανθρώπων μέσα από το αυτοκίνητό του», προκαλώντας πανικό σε κατοίκους και επισκέπτες.

🇵🇱 Tiroteo con muertos en la Plaza del Mercado Principal de Cracovia, Polonia.



Un tiroteo se produjo alrededor de las 15:00 horas de hoy en la Plaza del Mercado Principal de Cracovia, cerca de la calle Sławkowska, uno de los lugares más concurridos por turistas en Polonia. pic.twitter.com/JDdFAyiinC November 8, 2026

Βίντεο που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καταγράφουν ανθρώπους να τρέχουν για να προστατευτούν, ενώ ακούγονται αλλεπάλληλοι πυροβολισμοί.

Από τα πυρά του δράστη χτυπήθηκε ακόμη και διερχόμενο τραμ, με αποτέλεσμα να σπάσουν παράθυρα, χωρίς ωστόσο να τραυματιστεί κάποιος από τους επιβάτες.

Σε καταστήματα της περιοχής διακρίνονται ζημιές σε βιτρίνες, πιθανότατα από σφαίρες, ενώ θραύσματα γυαλιών είχαν σκορπιστεί στους δρόμους και στα πεζοδρόμια.

Η αστυνομία κινητοποιήθηκε άμεσα, με ένοπλους αστυνομικούς να φτάνουν στην περιοχή και να ανταλλάσσουν πυροβολισμούς με τον 25χρονο.

Σύμφωνα με τους αξιωματούχους, η ταχύτητα της επέμβασης απέτρεψε ακόμη μεγαλύτερο αριθμό θυμάτων.

Το βίντεο της εξουδετέρωσης και ο αστυνομικός που δέχθηκε τρεις σφαίρες

Ιδιαίτερη αίσθηση έχει προκαλέσει βίντεο, η αυθεντικότητα του οποίου επιβεβαιώθηκε από την ομάδα BBC Verify, που καταγράφει τη δραματική στιγμή της αστυνομικής επέμβασης.

Στις εικόνες φαίνεται ένας αστυνομικός να πλησιάζει και να αντιμετωπίζει τον ύποπτο, ο οποίος βρίσκεται στο έδαφος, και στη συνέχεια να πυροβολεί αρκετές φορές.

Αμέσως μετά, ο αστυνομικός καταρρέει, καθώς φαίνεται ότι έχει τραυματιστεί και ο ίδιος κατά την ανταλλαγή πυρών.

Δύο αστυνομικοί τραυματίστηκαν συνολικά στην επιχείρηση. Ο ένας δέχθηκε τρεις σφαίρες κατά την προσπάθεια σύλληψης του ενόπλου και νοσηλεύεται σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση, έχοντας υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση.

Ο Ντόναλντ Τουσκ γνωστοποίησε ότι οι τραυματίες αστυνομικοί είναι οι Γιάκουμπ Κούλικ και Άρτουρ Μοράνσκι.

Την ίδια ώρα, ο δράστης υποβλήθηκε επίσης σε επέμβαση για τραύμα από σφαίρα και εξακολουθεί να νοσηλεύεται υπό κράτηση.

Έξι νεκροί, ανάμεσά τους Βρετανός πολίτης

Ο επιβεβαιωμένος απολογισμός από τους πυροβολισμούς στην κεντρική πλατεία ανέρχεται σε έξι νεκρούς, τέσσερις γυναίκες και δύο άνδρες.

Τρία από τα θύματα είναι Πολωνοί υπήκοοι, ένας είναι Βρετανός, ενώ η ταυτότητα δύο ακόμη ανθρώπων δεν είχε εξακριβωθεί κατά τις τελευταίες επίσημες ενημερώσεις.

Συνολικά 16 άνθρωποι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, αριθμός στον οποίο περιλαμβάνονται πέντε αλλοδαποί, δύο αστυνομικοί και ο ίδιος ο δράστης.

Σύμφωνα με το πολωνικό υπουργείο Εσωτερικών, οι τραυματίες ξένοι υπήκοοι προέρχονται από την Αυστρία, τη Βρετανία, τη Γερμανία, την Πορτογαλία και τη Ρωσία.

Οι αρχές δεν έχουν δημοσιοποιήσει μέχρι στιγμής τα ονόματα και τις ηλικίες των υπόλοιπων θυμάτων.

Το μακάβριο εύρημα στο σπίτι του 25χρονου

Η έρευνα πήρε νέα τροπή όταν οι αστυνομικές δυνάμεις, με τη συνδρομή μονάδων αντιτρομοκρατίας, πραγματοποίησαν έρευνα στο σπίτι του υπόπτου στην πόλη Οστρόβιετς Σβιεντοκσίτσκι, περίπου 200 χιλιόμετρα από την Κρακοβία.

Στο εσωτερικό του σπιτιού βρέθηκαν νεκροί τρεις άνθρωποι, δύο γυναίκες και ένας άνδρας. Σύμφωνα με πληροφορίες πολωνικών μέσων ενημέρωσης, οι τρεις άνθρωποι που εντοπίστηκαν νεκροί στο σπίτι του 25χρονου φέρονται να είναι οι γονείς και η αδελφή του. Οι πληροφορίες αυτές δεν έχουν επιβεβαιωθεί επισήμως, με τον Πολωνό πρωθυπουργό Ντόναλντ Τουσκ να αναφέρει ότι τα θύματα ανήκουν πιθανότατα στο στενό οικογενειακό περιβάλλον του δράστη.

Οι τρεις σοροί αποτελούν ξεχωριστό εύρημα από τα έξι θύματα της επίθεσης στην κεντρική πλατεία, ανεβάζοντας σε εννέα τον αριθμό των νεκρών που συνδέονται με την υπόθεση.

Οι ερευνητές εξετάζουν εάν οι θάνατοι στο σπίτι προηγήθηκαν της επίθεσης και ποια σχέση ενδέχεται να έχουν με την απόφαση του δράστη να ανοίξει πυρ εναντίον ανυποψίαστων πολιτών.

Ποιος είναι ο δράστης και τι γνωρίζουμε για τα κίνητρά του

Ο ύποπτος είναι 25χρονος Πολωνός υπήκοος, του οποίου το όνομα δεν έχει ανακοινωθεί επισήμως. Σύμφωνα με εκπρόσωπο της αστυνομίας, φορούσε στρατιωτικού τύπου ρούχα και ήταν οπλισμένος με στρατιωτικού τύπου πυροβόλο όπλο, παρότι οι αρχές διευκρίνισαν ότι δεν υπηρετούσε στις ένοπλες δυνάμεις.

Στο αυτοκίνητό του εντοπίστηκαν επιπλέον όπλα και πυρομαχικά, ενώ πολωνικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι διέθετε άδεια οπλοκατοχής και ενδέχεται να είχε προμηθευτεί μέρος του οπλισμού από το οικογενειακό του σπίτι. Οι πρώτες έρευνες στρέφονται στο ιδεολογικό υπόβαθρο του δράστη.

Ο υπουργός Εσωτερικών της Πολωνίας, Μάρτσιν Κιερβίνσκι, δήλωσε ότι υπάρχουν ενδείξεις πως ο 25χρονος είχε επηρεαστεί από ακροδεξιές ιδεολογίες, χαρακτηρίζοντας τις απόψεις του εξαιρετικά ριζοσπαστικές και υπερεθνικιστικές.



«Όλα υποδεικνύουν πως τον συνάρπαζαν ιδεολογίες της άκρας δεξιάς. Αν και αυτό μένει ακόμη να επαληθευτεί», σημείωσε.

Χθες βράδυ η συνοικία της πλατείας της αγοράς, στην παλιά πόλη, που εκτιμούν πολύ οι τουρίστες και προσελκύει πολλούς επισκέπτες κάθε σαββατοκύριακο, παρέμενε αποκλεισμένη κι εντελώς απροσπέλαστη.

«Όταν έφτασα εδώ ανακάλυψα τι είχε γίνει», εξήγησε στο AFP η Στελά, που ταξίδεψε από τη Γαλλία για να επισκεφθεί τον χώρο όπου βρισκόταν άλλοτε το ναζιστικό στρατόπεδο συγκέντρωσης και εξόντωσης Άουσβιτς, μια ώρα οδικώς από την Κρακοβία.

«Σου προκαλεί φόβο όταν σου λένε πως υπάρχουν ακόμα κίνδυνοι στην Ευρώπη, κίνδυνοι τρομοκρατικής φύσης», πρόσθεσε η 22χρονη.

Ωστόσο, οι αρχές δεν έχουν παρουσιάσει μέχρι στιγμής συγκεκριμένα στοιχεία που να αποδεικνύουν συμμετοχή του σε κάποια οργανωμένη εξτρεμιστική ομάδα.

Η αστυνομία εκτιμά ότι ενήργησε μόνος του, ενώ η διερεύνηση των κινήτρων του συνεχίζεται.

Οι μαρτυρίες: «Ακούσαμε περισσότερους από 20 πυροβολισμούς»

Συγκλονιστικές είναι οι περιγραφές ανθρώπων που βρίσκονταν στην κεντρική πλατεία τη στιγμή της επίθεσης.

Ο Τζόναθαν Μπάλσοου, από το Ίπσουιτς της Βρετανίας, βρισκόταν στην Κρακοβία με την Πολωνή σύντροφό του, Ντομίνικα.

Το ζευγάρι στεκόταν έξω από τη Βασιλική της Παναγίας, στη γωνία της κεντρικής πλατείας, όταν άρχισαν να ακούγονται οι πυροβολισμοί.

«Τρέξαμε στο πλάι της εκκλησίας και μπήκαμε από μια πλαϊνή πόρτα, όπου κρυφτήκαμε μαζί με αρκετούς άλλους ανθρώπους μέχρι να σταματήσουν οι πυροβολισμοί», περιέγραψε. Όπως ανέφερε, ο αριθμός των πυροβολισμών ήταν μεγάλος.

«Έπεσαν πάρα πολλοί πυροβολισμοί, περισσότεροι από 20, και ακούγονταν σαν να προέρχονταν από διαφορετικά όπλα. Υπήρχαν δύο εντελώς διαφορετικοί ήχοι», δήλωσε.

Μια ακόμη Βρετανίδα τουρίστρια, η Κέιτλιν Σάσμπι από το Νιούκαστλ, είχε φτάσει στην Κρακοβία την προηγούμενη ημέρα μαζί με τον φίλο της, Τζον, για ένα ταξίδι του Σαββατοκύριακου.

Οι δύο τους βρίσκονταν στο δωμάτιο του ξενοδοχείου τους όταν άκουσαν τους πυροβολισμούς, χωρίς αρχικά να γνωρίζουν τι συνέβαινε.

Λίγο αργότερα, το προσωπικό του ξενοδοχείου τούς τηλεφώνησε, ζητώντας τους να παραμείνουν στα δωμάτιά τους μέχρι νεωτέρας.

Ανταποκρίτρια του Γαλλικού Πρακτορείου, που μετέβη στο σημείο λίγη ώρα μετά την επίθεση, είδε ανθρώπους να κείτονται στο έδαφος, πολλά οχήματα των υπηρεσιών πρώτων βοηθειών και ένοπλους αστυνομικούς, καθώς και ελικόπτερα που πέταγαν στην περιοχή.

Ο Ντάνιελ Βόλνε, μουσικός, 32 ετών, αφηγήθηκε στο AFP ότι άκουσε πυροβολισμούς. «Είδα πίσω μου πτώματα πεσμένα κάτω. Είδα άνθρωπο που ήταν νεκρός, δεν κουνιόταν, και άλλους να κείτονται λίγο πιο μακριά, ενώ άλλοι προσπαθούσαν ακόμη να τους επαναφέρουν» στη ζωή, είπε. «Δεν μπορείς να το περιγράψεις αυτό», πρόσθεσε.

Αποκλεισμένο το κέντρο, έρευνες για εκρηκτικά στο αυτοκίνητο

Μετά την επίθεση, ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις απέκλεισαν την κεντρική πλατεία και τους γύρω δρόμους, προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι απαραίτητες έρευνες.

Οι αρχές κάλεσαν κατοίκους και τουρίστες να αποφεύγουν την περιοχή όσο συνεχίζεται η συλλογή στοιχείων.

Το αυτοκίνητο του δράστη εντοπίστηκε στη διασταύρωση των οδών Ντιέτλα και Στραντόμσκα και ελέγχθηκε από ειδικά κλιμάκια για την πιθανή ύπαρξη εκρηκτικών μηχανισμών.

Κατά τον έλεγχο δεν εντοπίστηκαν εκρηκτικά, ωστόσο οι κάτοικοι γειτονικών κτιρίων είχαν απομακρυνθεί προσωρινά για λόγους ασφαλείας.

Παράλληλα, ενισχύθηκαν τα μέτρα ασφαλείας στην Κρακοβία, αλλά και στη Βαρσοβία και άλλες περιοχές της Πολωνίας.

Τουσκ: «Δεν είχαμε ξαναζήσει τόσο ακραίες περιπτώσεις τρομοκρατίας»

Ο Πολωνός πρωθυπουργός μετέβη στην Κρακοβία μετά το μακελειό και χαρακτήρισε την επίθεση πρωτοφανή για τη χώρα του.

«Μέχρι σήμερα στην Πολωνία δεν είχαμε αντιμετωπίσει τόσο ακραίες περιπτώσεις τρομοκρατίας. Αυτός είναι ο χαρακτηρισμός που πρέπει να δώσουμε σε αυτή τη σκληρή επίθεση εναντίον ανθρώπινων ζωών εδώ στην Κρακοβία», δήλωσε.

Ο δήμαρχος της πόλης, Λούκας Γκιμπάλα, υπέγραψε απόφαση για την κήρυξη πένθους στην Κρακοβία έως την Τετάρτη 11 Νοεμβρίου.

Παράλληλα, σε εθνικό επίπεδο κηρύχθηκε διήμερο πένθος για τις 8 και 9 Νοεμβρίου.

Διεθνείς αντιδράσεις για την αιματηρή επίθεση

Η επίθεση προκάλεσε έντονες αντιδράσεις και εκτός Πολωνίας, ιδιαίτερα μετά την επιβεβαίωση ότι ανάμεσα στους νεκρούς βρίσκεται και Βρετανός υπήκοος.

Ο πρωθυπουργός της Βρετανίας, Άντι Μπέρναμ, δήλωσε συγκλονισμένος από την επίθεση. «Είμαι συγκλονισμένος και βαθιά θλιμμένος από τους φρικτούς πυροβολισμούς στην Κρακοβία», ανέφερε.

«Η σκέψη μου είναι με τις οικογένειες όσων έχασαν τη ζωή τους, με όλους τους τραυματίες και με όσους επηρεάστηκαν από αυτή την παράλογη βία. Το Ηνωμένο Βασίλειο στέκεται αλληλέγγυο στον λαό της Πολωνίας», πρόσθεσε.

Ο Βρετανός υπουργός Εξωτερικών, Εντ Μίλιμπαντ, εξέφρασε μέσω κοινωνικών δικτύων τη βαθιά θλίψη της βρετανικής κυβέρνησης για τα θύματα.

Ο Αμερικανός πρεσβευτής στην Πολωνία, Τομ Ρόουζ, καταδίκασε την επίθεση χαρακτηρίζοντάς την «άγρια και δολοφονική».

Η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας, Κάγια Κάλας, έκανε λόγο για «μια τραγωδία που θα γίνει αισθητή πολύ πέρα από τα σύνορα της Πολωνίας».

Τον αποτροπιασμό του εξέφρασε και ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, χαρακτηρίζοντας τους πυροβολισμούς «συγκλονιστικούς».

«Εκ μέρους του ουκρανικού λαού, αλλά και προσωπικά, εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στις οικογένειες και στους αγαπημένους ανθρώπους των θυμάτων», έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Οι έρευνες των πολωνικών αρχών συνεχίζονται, με βασικά ερωτήματα τις συνθήκες θανάτου των τριών ανθρώπων στο σπίτι του δράστη, την προέλευση του οπλισμού του και τα κίνητρα πίσω από μία από τις πλέον πολύνεκρες επιθέσεις που έχουν σημειωθεί στη χώρα.

protothema.gr