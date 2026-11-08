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Στην παραδοχή ότι οι Υπηρεσίες που ασχολούνται με τα περιστατικά βίας και παραβατικότητας στα σχολεία, χρήζουν ενίσχυσης ούτως ώστε να είναι εφικτή η ακόμα μεγαλύτερη ανταπόκριση τους στο σημαντικό έργο που επιτελούν, προχώρησε το υπουργείο Παιδείας. Ιδιαίτερα σήμερα, που όπως καταδεικνύουν στοιχεία και αναφορές, τα περιστατικά βίας και παραβατικότητας εντός του σχολικού περιβάλλοντος, παρουσιάζουν αύξηση.

Συγκεκριμένα, στο θέμα αυτό αναφέρθηκε η υπουργός Αθηνά Μιχαηλίδου, απαντώντας σε σχετική ερώτηση του προέδρου της κοινοβουλευτικής επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, βουλευτή του ΑΚΕΛ, Χρίστου Χριστοφίδη.

Από την απάντηση προκύπτουν όχι μόνο συμπεράσματα αλλά και άκρως ενδιαφέροντα στοιχεία, καθώς παρατίθενται συγκεκριμένοι αριθμοί και γίνονται ξεκάθαρες επισημάνσεις για ανάγκη στελέχωσης κι ενίσχυσης των εν λόγω Υπηρεσιών.

Αρχικά, να σημειωθεί ότι το ερώτημα του κ. Χριστοφίδη αφορούσε τη στελέχωση των υποστηρικτικών υπηρεσιών του υπουργείου Παιδείας, που ασχολούνται καθ’ οιονδήποτε τρόπο με την πρόληψη και την αντιμετώπιση περιστατικών βίας ή/και παραβατικής συμπεριφοράς στα σχολεία, τους όρους εντολής εκάστης υπηρεσίας και την άποψη του Υπουργείου για τη στελέχωση εκάστης υπηρεσίας, κατά πόσο κρίνεται επαρκής, προκειμένου αυτή να ανταποκρίνεται αποτελεσματικά και έγκαιρα στα νευραλγικά της καθήκοντα.

Από πλευράς της η αρμόδια Υπουργός ενημέρωσε πως οι υποστηρικτικές Υπηρεσίες που αρμοδίως ασχολούνται με την πρόληψη και αντιμετώπιση περιστατικών βίας ή/και παραβατικής συμπεριφοράς είναι οι ακόλουθες:

>> Υπηρεσία Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας (ΥΕΨ)

>> Υπηρεσία Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής (ΥΣΕΑ)

>> Επιτροπή Αγωγής Υγείας και Πολιτότητας (ΕΑΥΠ)

>> Παρατηρητήριο για τη Βία στο Σχολείο (ΠΑΒΙΣ)

>> Ομάδα Άμεσης Παρέμβασης (ΟΑΠ)

Η κ. Μιχαηλίδου αναγνωρίζεται το σημαντικό έργο που επιτελούν οι εν λόγω Υπηρεσίες καθώς τονίζεται πως «εργάζονται καθημερινά για την ενδυνάμωση και υποστήριξη των σχολικών μονάδων, με απώτερο στόχο τη διασφάλιση ενός ασφαλούς σχολικού πλαισίου, που προωθεί τη συναισθηματική ευημερία όλων των εμπλεκομένων, καθώς και την απρόσκοπτη μάθηση και εκπαίδευση των μαθητών και μαθητριών μας», εντούτοις επισημαίνεται πως «προκειμένου το έργο των Υπηρεσιών να καταστεί πιο στοχευμένο και για σκοπούς αμεσότερης ανταπόκρισης και διαχείρισης περιστατικών βίας και παραβατικότητας, καθίσταται σαφές ότι ενδεχόμενη περαιτέρω ενίσχυσή τους, με μόνιμο ή αποσπασμένο προσωπικό, θα διευκολύνει περαιτέρω το έργο τους, με άμεσους αποδέκτες τις σχολικές μονάδες».

Η «ακτινογραφία» των Υπηρεσιών

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία που κατατέθηκαν, η εικόνα που επικρατεί σε κάθε Υπηρεσία που ασχολείται με τη σχολική βία και παραβατικότητα, σε μια εποχή που τα περιστατικά είναι αυξημένα, είναι η ακόλουθη:

>> ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ

Σύνολο μόνιμου προσωπικού: 52 λειτουργοί (49 άτομα στη βάση της ΥΕΨ και τρία άτομα στη διοίκησή της). Επίσης, υπηρετούν 19 Εργοδοτούμενοι Αορίστου Χρόνου και πέντε Εργοδοτούμενοι Ορισμένου Χρόνου, ενώ υπάρχουν δύο κενές θέσεις Ανώτερου Εκπαιδευτικού Ψυχολόγου στη διοίκηση και μία θέση λειτουργού Εκπαιδευτικού Ψυχολόγου η οποία διατηρείται κενή, λόγω ανάθεσης καθηκόντων από το υπουργείο Παιδείας στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο.

Η ΥΕΨ εξυπηρετεί όλες τις βαθμίδες της Δημόσιας Εκπαίδευσης καθώς και τα ιδιωτικά σχολεία, εφόσον προηγηθεί αίτημα στις κατά τόπους Επαρχιακές Επιτροπές Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης.

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες απευθύνονται σε μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς, είτε μέσω εξατομικευμένης αντιμετώπισης μαθησιακών, συναισθηματικών, κοινωνικών, προσαρμοστικών και άλλων δυσκολιών είτε μέσω προληπτικών παρεμβάσεων, εργαστηρίων και προγραμμάτων που καλύπτουν το σύνολο του σχολικού πληθυσμού ή/και στοχευμένες ομάδες στο σχολείο.

Οι κύριοι άξονες δράσης της ΥΕΨ περιλαμβάνουν: Ψυχοδιαγνωστική αξιολόγηση, συμβουλευτική υποστήριξη, προαγωγή ψυχικής υγείας, επιμόρφωση εκπαιδευτικών και γονέων και διαχείριση κρίσεων.

Στο ερώτημα αναφορικά με τον βαθμό ικανοποίησης από τη στελέχωση της Υπηρεσίας, η απάντηση ήταν «πολύ χαμηλός». Επισημάνθηκε ακόμη ότι σε δύο πόλεις (Λεμεσός και Πάφος) λειτουργεί επαρχιακό γραφείο που λόγω έλλειψης στη Διοίκηση δεν είναι στελεχωμένο με Ανώτερο Εκπαιδευτικό Ψυχολόγο (αναπληρούν Εκπαιδευτικούς Ψυχολόγους), ενώ οι Εκπαιδευτικοί Ψυχολόγοι έχουν να διαχειριστούν μεγάλο φόρτο εργασίας από τα αιτήματα για αξιολογήσεις μαθητών με αποτέλεσμα να μην παρέχεται η δυνατότητα για προληπτική εργασία στα σχολεία. Χωρίς χρόνο για επένδυση στην πρόληψη οι ψυχοεκπαιδευτικές ανάγκες των παιδιών παραμένουν ακάλυπτες.

«Ο μεγάλος φόρτος εργασίας τόσο των ατόμων της διοίκησης όσο και της βάσης, αφαιρεί από την ποιότητα της προσφερόμενης εργασίας και υστερεί από την απαραίτητη εποπτεία των εργασιών (διοίκησης και βάσης). Η έλλειψη πυραμίδας δημιουργεί επιπλέον προβλήματα λόγω της μη ύπαρξης κινήτρου για ανέλιξη», σημείωσε η κ. Μιχαηλίδου.

>> ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Σύνολο προσωπικού: 234 άτομα, εκ των οποίων 156 μόνιμοι καθηγητές ΣΕΑ. 15 μόνιμοι επί δοκιμασία καθηγητές ΣΕΑ, 40 καθηγητές ΣΕΑ με καθεστώς Σύμβασης ή Αορίστου Χρόνου, 14 αποσπασμένοι καθηγητές ΣΕΑ, 11 καθηγητές ΣΕΑ τοποθετημένοι στα Κεντρικά και Επαρχιακά Γραφεία Παιδείας, εκ των οποίων οι δύο υπηρετούν και σε σχολεία.

Η αποστολή της ΥΣΕΑ συνδυάζει την προσωπική συμβουλευτική με την εκπαιδευτική και επαγγελματική αγωγή/συμβουλευτική, ώστε οι μαθητές και οι νέοι να μπορούν να αναγνωρίζουν τις ανάγκες, τα ενδιαφέροντα, τις κλίσεις και τις ικανότητές τους, να διαχειρίζονται δυσκολίες και να προχωρούν σε καλά έγκυρες ενημερωμένες και ελεύθερες επιλογές για τη ζωή, τις σπουδές και την επαγγελματική τους πορεία.

Βασικοί άξονες είναι μεταξύ άλλων, η αυτογνωσία, αυτοαποδοχή και θετική εικόνα εαυτού, η ανάπτυξη δεξιοτήτων αντιμετώπισης προσωπικών, οικογενειακών και κοινωνικών δυσκολιών, η ομαλή προσαρμογή στο σχολικό περιβάλλον και ενίσχυση της εκπαιδευτικής και κοινωνικής εξέλιξης, η καλλιέργεια δεξιοτήτων υπεύθυνης και ορθολογικής/κατάλληλης λήψης αποφάσεων, η διερεύνηση δυνατοτήτων, ενδιαφερόντων, δεξιοτήτων και κλίσεων σε συνδυασμό με έγκυρη εκπαιδευτική και επαγγελματική πληροφόρηση, η παραγωγή ποικιλόμορφου διδακτικού και γενικότερα εκπαιδευτικού υλικού, η συμμετοχή ως ενεργό Μέλος του Εθνικού Φορέα Διά Βίου Καθοδήγησης, η συμμετοχή σε ενδοτμηματικές επιτροπές του Υπουργείου και σε άλλες, για τη διαχείριση ποικίλων θεμάτων που άπτονται των αρμοδιοτήτων της και αφορούν, επίσης, την άσκηση της Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής στα σχολεία και η διαχείριση υπηρεσιακών θεμάτων εντός του Υπουργείου.

Αναφορικά με τον βαθμό ικανοποίησης από τη στελέχωση της, η Υπουργός αναφέρει πως τα τελευταία χρόνια έχει καταγραφεί ενίσχυση της στελέχωσης στις θέσεις καθηγητών ΣΕΑ και πως η αύξηση του διαθέσιμου προσωπικού έχει συμβάλει στη βελτίωση της αναλογίας μεταξύ των ωρών τοποθέτησης και του αριθμού των μαθητών, ενισχύοντας τη δυνατότητα παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών. Ωστόσο, η ιδιαίτερη φύση και η εξειδίκευση της συγκεκριμένης ειδικότητας δημιουργούν αντικειμενικές δυσκολίες ως προς την πλήρη, ισόρροπη και συνεχή κάλυψη όλων των σχολικών μονάδων.

Αναφέρεται δε, πως σε αρκετές περιπτώσεις, οι διαθέσιμοι καθηγητές ΣΕΑ καλούνται να καλύπτουν ταυτόχρονα δύο ή και τρεις σχολικές μονάδες, με αποτέλεσμα η παρουσία τους σε κάθε σχολείο να μην είναι καθημερινή και η άσκηση των καθηκόντων τους να πραγματοποιείται σε πιο αποσπασματική βάση. Ως εκ τούτου, η περαιτέρω ενίσχυση της στελέχωσης, σε συνδυασμό με έναν αποτελεσματικότερο σχεδιασμό της κατανομής του προσωπικού στις σχολικές μονάδες, θα μπορούσε να συμβάλει στη διασφάλιση μεγαλύτερης συνέχειας, διαθεσιμότητας και ισονομίας στην παροχή των σχετικών υπηρεσιών.

>> ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΟΤΗΤΑΣ

Ο συνολικός αριθμός του προσωπικού της ΕΑΥΠ είναι τρία άτομα. Κεντρικός άξονας των αρμοδιοτήτων της αποτελεί ο συντονισμός, εκ μέρους του Υπουργείου Παιδείας, δράσεων που απορρέουν από την Εθνική Στρατηγική για την Αντιμετώπιση των Εξαρτήσεων 2021-2028, σε συνεργασία με την Αρχή Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου (ΑΑΕΚ) και άλλους συναρμόδιους φορείς.

Στο σχολικό πλαίσιο, η συμβολή της επικεντρώνεται πρωτίστως στην πρόληψη και στην ενίσχυση του προστατευτικού ρόλου του σχολείου απέναντι στις εξαρτητικές και άλλες συμπεριφορές κινδύνου. Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΑΥΠ συμβάλλει στην εφαρμογή θεσμοθετημένων διαδικασιών πρόληψης, διαχείρισης και παραπομπής, περιλαμβανομένου του Πρωτοκόλλου Συνεργασίας για την Πρόληψη και Αντιμετώπιση των Παράνομων Ουσιών Εξάρτησης στο Σχολείο, καθώς και του Πρωτοκόλλου Παραπομπής μαθητών που παρουσιάζουν εξαρτητικές συμπεριφορές σε εξειδικευμένα προγράμματα.

Παράλληλα, η ΕΑΥΠ συντονίζει τη δράση Στήριξης Παιδιών Ευάλωτων Ομάδων, μέσω της οποίας χρηματοδοτείται η συμμετοχή μαθητών σε δραστηριότητες δημιουργικής απασχόλησης εκτός σχολικού χρόνου. Από την τρέχουσα σχολική χρονιά προωθεί, σε συνεργασία με την ΑΑΕΚ, την εφαρμογή Εντύπου Παρακολούθησης στις σχολικές μονάδες για την ενίσχυση της εφαρμογής της πολιτικής πρόληψης σε θέματα καπνίσματος, ατμίσματος και εξαρτητικών συμπεριφορών.

Και σε αυτό το σημείο, η κ. Μιχαηλίδου αναφέρει πως η ΕΑΥΠ χρήζει περαιτέρω στελέχωσης, λόγω των αυξημένων αναγκών και του εύρους των αρμοδιοτήτων της, καθώς η ενίσχυση της θα επιτρέψει την αποτελεσματικότερη ανταπόκριση στις αυξανόμενες ανάγκες των σχολικών μονάδων, καθώς και στην περαιτέρω ανάπτυξη και συστηματική παρακολούθηση προληπτικών δράσεων και παρεμβάσεων.

>> ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΑ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Αριθμός προσωπικού: Εννέα άτομα εκ των οποίων μία συντονίστρια και οκτώ λειτουργοί. Το ΠΑΒΙΣ προσφέρει επιμορφωτικά σεμινάρια, προγράμματα και ημερίδες προς εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων. Συλλέγει, καταγράφει και αναλύει στοιχεία που αφορούν στην έκταση και τις μορφές της βίας στο σχολείο.

Συλλέγει ποσοτικά και ποιοτικά δεδομένα αναφορικά με καλές πρακτικές πρόληψης και αντιμετώπισης της παραβατικότητας και της βίας στο σχολείο. Προωθεί μία συστηματική συνεργασία με τους/τις εκπαιδευτικούς, κοινωνικούς εταίρους, κυβερνητικούς και μη φορείς και οργανισμούς και καταθέτει εισηγήσεις για καθορισμό πολιτικής που αφορά στην πρόληψη και διαχείριση της ενδοσχολικής βίας.

Σημειώνεται ότι έχει ένα εύρος δράσης καθώς και κατά την τρέχουσα σχολική χρονιά προσφέρει διάφορα σεμινάρια άκρως σημαντικά, με την αρμόδια Υπουργό να τονίζει πως «καθίσταται σαφής η ανάγκη για περαιτέρω ενίσχυσή της Υπηρεσίας».

>> ΟΜΑΔΑ ΑΜΕΣΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

Συνολικός αριθμός προσωπικού: 12 αποσπασμένοι λειτουργοί πλήρους ή μερικής απόσπασης παγκύπρια. Σύμφωνα με τους όρους εντολής της, η ΟΑΠ παρέχει άμεση συνεργασία και στήριξη στις σχολικές μονάδες, για τη διαχείριση και αντιμετώπιση φαινομένων ενδοσχολικής βίας και ακραίας παραβατικότητας (βανδαλισμοί, βιαιοπραγίες, επιθετικότητα, σοβαρή άρνηση συμμόρφωσης προς τους κανονισμούς και στις υποδείξεις του σχολείου, συγκρούσεις, ομαδοποίηση και συμπλοκές κ.λπ.) που εκδηλώνονται από μαθητή ή ομάδα μαθητών στον χώρο του σχολείου.

Βασικό μέλημα της αποτελεί η στήριξη σχολικών μονάδων για διαχείριση και αντιμετώπιση σοβαρών περιστατικών ενδοσχολικής βίας και παραβατικότητας και η ενδυνάμωση των μαθητών που στηρίζονται στα πλαίσια Εναλλακτικού Προγράμματος φοίτησης της ΟΑΠ, με απώτερο στόχο την εξομάλυνση των αρνητικών στάσεων και συμπεριφορών τους και τη βελτίωση του ευρύτερου σχολικού κλίματος.

Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες καλείται για παρέμβαση, η ΟΑΠ εργάζεται για την ανάπτυξη, προώθηση και παρακολούθηση Σχεδίου Δράσης που περιλαμβάνει εκπαιδευτικές και διοικητικές δράσεις που στοχεύουν στην ολιστική προσέγγιση και επίλυση του προβλήματος που αντιμετωπίζουν οι σχολικές μονάδες. Το Σχέδιο Δράσης περιλαμβάνει επίσης περιγραφή του προβλήματος, σαφείς ρόλους και χρονοδιαγράμματα υλοποίησης με τη δέσμευση όλων των εμπλεκομένων.

Η ΟΑΠ έχει συντονιστικό και υποστηρικτικό ρόλο στην οργάνωση και εφαρμογή του Σχεδίου Δράσης, συμβάλλοντας στην αναπροσαρμογή του, όπου κριθεί αναγκαίο. Στα πλαίσια του Σχεδίου Δράσης, η ΟΑΠ συνεργάζεται με τις διευθύνσεις των σχολικών μονάδων και τον καθηγητικό σύλλογο, τον καθηγητή ΣΕΑ για τη Μέση Εκπαίδευση, τον οικείο εκπαιδευτικό ψυχολόγο, τον οικείο επιθεωρητή και τους γονείς/κηδεμόνες. Επιπλέον, συνεργάζεται με άλλες εμπλεκόμενες υπηρεσίες ή οποιονδήποτε άλλο αρμόδιο φορέα, ούτως ώστε η διαχείριση των φαινομένων σχολικής βίας και παραβατικότητας να γίνεται πολυεπίπεδα, διεπιστημονικά και πολυσυστημικά.

Όσον αφορά στο καίριο ερώτημα, ποιος είναι ο βαθμός ικανοποίησης από τη στελέχωση της Υπηρεσίας, η απάντηση είναι: «Η συνεχής αύξηση των περιστατικών ενδοσχολικής βίας και παραβατικότητας που παρατηρείται τα τελευταία χρόνια και η συνεπακόλουθη αυξητική τάση των αιτημάτων παρέμβασης που αποστέλλονται από τις σχολικές μονάδες προς την ΟΑΠ, καθιστά αναγκαία την αύξηση του αριθμού των αποσπασμένων λειτουργών της, ούτως ώστε η ανταπόκριση της υπηρεσίας να καταστεί αμεσότερη και αποτελεσματικότερη».

Πρόταση νόμου της Φωτεινής Τσιρίδου βάζει φρένο στο οργανωμένο cyberbullying

Φρένο στις σοβαρές μορφές διαδικτυακής παρενόχλησης και στις οργανωμένες εκστρατείες εκφοβισμού επιχειρεί να βάλει η Βουλή, με πρόταση νόμου της πρόεδρου της Επιτροπής Νομικών Φωτεινής Τσιρίδου. Η πρόταση εισάγει νέα αδικήματα για συμπεριφορές οι οποίες, μέσω του διαδικτύου και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, μπορούν να θέσουν στο στόχαστρο συγκεκριμένα πρόσωπα και τις οικογένειές τους.

Η πρόταση νόμου έρχεται να ενισχύσει το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο του 2021 για την προστασία από την παρενόχληση και την παρενοχλητική παρακολούθηση, επιχειρώντας να καλύψει τις νέες μορφές διαδικτυακής στοχοποίησης που έχουν καταστεί δυνατές λόγω της τεχνολογικής εξέλιξης.

Στο επίκεντρο βρίσκονται δύο νέα ιδιώνυμα αδικήματα.Το πρώτο αφορά την οργανωμένη διαδικτυακή στοχοποίηση. Για να στοιχειοθετείται το αδίκημα θα πρέπει να αποδεικνύεται προηγούμενη συνεννόηση ή άλλη συντονισμένη δράση, γνώση του οργανωμένου χαρακτήρα της συμπεριφοράς και ουσιώδης συμβολή του κατηγορουμένου σε συμπεριφορά που συνιστά αδίκημα.

Δεν θα θεωρείται, ωστόσο, οργανωμένη στοχοποίηση κάθε περίπτωση κατά την οποία πολλά πρόσωπα εκφράζουν την ίδια ή παρόμοια άποψη για κάποιον. Η πρόταση ξεκαθαρίζει ότι απαιτείται κοινός σκοπός παρενόχλησης ή εκφοβισμού συγκεκριμένου φυσικού προσώπου.

Το δεύτερο αδίκημα αφορά την κακόβουλη δημοσιοποίηση στοιχείων εντοπισμού ή ταυτοποίησης, πρακτική που διεθνώς είναι γνωστή ως doxxing. Η ρύθμιση αφορά περιπτώσεις όπου, χωρίς δικαίωμα, δημοσιοποιούνται στοιχεία όπως η διεύθυνση κατοικίας, η τρέχουσα ή συνήθης τοποθεσία, προσωπικοί αριθμοί τηλεφώνου, πληροφορίες για τον χώρο εργασίας ή στοιχεία ανήλικων μελών της οικογένειας.

Για την ποινικοποίηση της συμπεριφοράς απαιτείται η δημοσιοποίηση να συνδέεται με σκοπό πρόκλησης φόβου ή παρενόχλησης ή να είναι αντικειμενικά ικανή να εκθέσει το επηρεαζόμενο πρόσωπο ή την οικογένειά του σε πραγματικό και σοβαρό κίνδυνο.

Η πρόταση δεν υποκαθιστά τη νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, αλλά επιχειρεί να αντιμετωπίσει την ιδιαίτερη ποινική απαξία όταν προσωπικά στοιχεία χρησιμοποιούνται ως εργαλείο εκφοβισμού, παρενόχλησης ή έκθεσης σε κίνδυνο.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στην προστασία της ελευθερίας της έκφρασης. Η πρόταση προβλέπει ρητές ασφαλιστικές δικλίδες για την πολιτική κριτική, τη δημοσιογραφική έρευνα, τη σάτιρα, την ακαδημαϊκή και επιστημονική έκφραση, καθώς και τη συμμετοχή στον δημόσιο διάλογο.

Η εισηγήτρια της πρότασης Νόμου σε δηλώσεις της μετά τη τελευταία συνεδρία της Επιτροπής, υπογράμμισε ότι δεν επιδιώκεται η ποινικοποίηση της διαφωνίας, της έντονης αντιπαράθεσης ή της δυσάρεστης κριτικής. «Η νόμιμη κριτική προστατεύεται. Η ποινικά κολάσιμη παρενόχληση αντιμετωπίζεται με βάση συγκεκριμένα στοιχεία που πρέπει να αποδεικνύονται», τόνισε.

Όπως ανέφερε, ιδιαίτερα τα πρόσωπα που ασκούν δημόσια εξουσία θα πρέπει να αποδέχονται αυξημένο έλεγχο και αυστηρή κριτική, ενώ η ελευθερία της έκφρασης και η προστασία της προσωπικότητας πρέπει να συνυπάρχουν μέσα από την αναγκαία ισορροπία.

Η πρόταση προβλέπει ακόμη διαβαθμισμένες ποινές και επιβαρυντικούς παράγοντες, μεταξύ άλλων όταν χρησιμοποιούνται ψευδείς ή πολλαπλοί λογαριασμοί, αυτοματοποιημένα μέσα για μαζική διάδοση περιεχομένου ή όταν η παράνομη συμπεριφορά συνεχίζεται παρά δικαστικό διάταγμα ή επίσημη προειδοποίηση αρμόδιας αρχής.

Παράλληλα, ενισχύονται οι δικαστικές εξουσίες, ώστε να μπορεί να διατάσσεται η παύση παράνομης διαδικτυακής συμπεριφοράς και η απομάκρυνση ή παύση πρόσβασης σε περιεχόμενο που βρίσκεται υπό τον έλεγχο του εμπλεκόμενου προσώπου και αποτελεί εκ πρώτης όψεως μέρος της καταγγελλόμενης παρενόχλησης.

Η εισηγήτρια εξέφρασε ικανοποίηση για τη στάση των αρμόδιων φορέων, σημειώνοντας ότι η Νομική Υπηρεσία, το Υπουργείο Δικαιοσύνης και ο Παγκύπριος Δικηγορικός Σύλλογος τάχθηκαν υπέρ της πρότασης και τη χαιρέτησαν.

Χρίστος Χριστοφίδης: Η Εθνική Στρατηγική να αποκτήσει μετρήσιμους στόχους χρονοδιαγράμματα και δημόσια λογοδοσία

Ο Χρίστος Χριστοφίδης σε δήλωσή του στο “Φ” σημειώνει:

«Για αρκετά χρόνια επιμένουμε ότι η βία και η παραβατικότητα στα σχολεία δεν αντιμετωπίζονται με εξαγγελίες, επικοινωνιακές διαβεβαιώσεις και αποσπασματικές παρεμβάσεις. Χρειάζονται πρόληψη, έγκαιρη στήριξη των παιδιών και ουσιαστική ενίσχυση των υπηρεσιών που καλούνται να σηκώσουν το βάρος της πρόληψης και της διαχείρησης.

Η απάντηση της υπουργού Παιδείας στη δική μου κοινοβουλευτική ερώτηση είναι αποκαλυπτική. Το ίδιο το υπουργείο Παιδείας αναγνωρίζει ότι η Ομάδα Άμεσης Παρέμβασης χρειάζεται περισσότερους λειτουργούς, επειδή αυξάνονται τα περιστατικά βίας και τα αιτήματα των σχολείων. Παραδέχεται επίσης ότι η Υπηρεσία Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας, το Παρατηρητήριο για τη Βία στο Σχολείο και η Επιτροπή Αγωγής Υγείας και Πολιτότητας χρειάζονται περαιτέρω ενίσχυση», ανέφερε ο βουλευτής.

Επιπρόσθετα, συμπλήρωσε πως «για τη Συμβουλευτική και Επαγγελματική Αγωγή, το Υπουργείο καταγράφει ότι σε αρκετές περιπτώσεις ένας καθηγητής ή μία καθηγήτρια καλύπτει δύο ή και τρία σχολεία, με αποτέλεσμα η παρουσία να μην είναι καθημερινή και η στήριξη να γίνεται αποσπασματικά. Αυτές δεν είναι δικές μας εκτιμήσεις. Είναι οι διαπιστώσεις του ίδιου του Υπουργείου. Όταν οι ανάγκες είναι γνωστές, η παραδοχή δεν αρκεί. Απαιτείται σχέδιο και υλοποίηση».

Εξάλλου, ο κ. Χριστοφίδης αναφέρθηκε και σε θέματα νομοθεσίας σημειώνοντας χαρακτηριστικά: «Από το 2023 προειδοποιούσαμε ότι η νομοθεσία για την ενδοσχολική βία έμενε ανενεργή και ζητούσαμε ουσιαστικές αλλαγές και εφαρμογή. Ο νόμος τροποποιήθηκε το 2024, όμως η καθημερινότητα στα σχολεία εξακολουθεί να δείχνει ότι οι δομές πρόληψης και υποστήριξης δεν επαρκούν. Η Εθνική Στρατηγική 2024-2028 πρέπει να αποκτήσει μετρήσιμους στόχους, χρονοδιαγράμματα και δημόσια λογοδοσία. Σήμερα βρίσκεται ουσιαστικά στον αέρα».

Όσον αφορά στο τι χρειάζεται, ο κ. Χριστοφίδης αναφέρθηκε σε άμεση στελέχωση της ΟΑΠ, των σχολικών ψυχολόγων και των υπηρεσιών πρόληψης με σταθερό και εξειδικευμένο προσωπικό.

«Κάθε σχολείο πρέπει να έχει τακτική πρόσβαση σε ψυχολόγο και σύμβουλο, σαφή πρωτόκολλα, έγκαιρη παρέμβαση και συνεχή συνεργασία με τις κοινωνικές και υγειονομικές υπηρεσίες. Χρειάζεται, επίσης, συστηματική καταγραφή και αξιολόγηση των περιστατικών και ουσιαστική επιμόρφωση εκπαιδευτικών και γονέων. Η ασφάλεια στο σχολείο δεν εξασφαλίζεται με αυστηρές ανακοινώσεις και δηλώσεις από πλευράς κυβέρνησης μετά από κάθε περιστατικό. Εξασφαλίζεται όταν το κράτος προλαβαίνει, στηρίζει και προστατεύει. Τα παιδιά, οι εκπαιδευτικοί και οι οικογένειες δεν μπορούν να περιμένουν άλλη μία εξαγγελία», δήλωσε χαρακτηριστικά.