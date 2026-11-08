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Μέσω ενός ενιαίου μηχανισμού πρόσβασης, με ταυτοποίηση μέσω του CY Login, θα μπορούν οι πολίτες να χρησιμοποιούν τις ψηφιακές υπηρεσίες του κράτους. Η ενιαία πρόσβαση των πολιτών και των επιχειρήσεων στις ψηφιακές υπηρεσίες ενισχύει την ασφάλεια και την πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα, διευκολύνει τη χρήση των συγκεκριμένων υπηρεσιών και, παράλληλα, προσφέρει μια συνεπή εμπειρία εξυπηρέτησης, ανεξάρτητα από το υπουργείο ή το τμήμα που παρέχει κάθε υπηρεσία.

Σύμφωνα με το Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής, όλα τα νέα πληροφοριακά συστήματα του κράτους σχεδιάζονται εξαρχής με δυνατότητα πρόσβασης μέσω του CY Login. Ταυτόχρονα, προχωρεί η σταδιακή μετάβαση των υφιστάμενων συστημάτων, τα οποία χρησιμοποιούσαν ξεχωριστούς μηχανισμούς πρόσβασης.

735.000 προφίλ στο CY Login

Σήμερα, περίπου 735.000 φυσικά και νομικά πρόσωπα διαθέτουν ταυτοποιημένο προφίλ. Πρόκειται για 554.000 φυσικά πρόσωπα και 181.000 νομικά πρόσωπα.

Ο αριθμός των ψηφιακών κρατικών υπηρεσιών ξεπερνά τις 470 και αυξάνεται μήνα με τον μήνα, γεγονός που συμβάλλει στη διεύρυνση της ψηφιακής εξυπηρέτησης των πολιτών.

Συγκεκριμένα, μέχρι το τέλος του χρόνου αναμένεται να ολοκληρωθούν περισσότερες από 100 νέες ψηφιακές υπηρεσίες. Σε αυτές περιλαμβάνονται και υπηρεσίες που αναπτύσσονται μέσω του «Digital Services Factory» του Υφυπουργείου Καινοτομίας, το οποίο εφαρμόζει σύγχρονες και ευέλικτες μεθοδολογίες ανάπτυξης ψηφιακών λύσεων.

600.000 επισκέψεις τον μήνα στο gov.cy

Οι ψηφιακές υπηρεσίες είναι προσβάσιμες μέσω της κεντρικής πύλης gov.cy, η οποία αποτελεί το κεντρικό σημείο πρόσβασης των πολιτών και των επιχειρήσεων για την άντληση πληροφοριών από το κράτος.

Σύμφωνα με στοιχεία του Υφυπουργείου Καινοτομίας, η πύλη gov.cy δέχεται περίπου 600.000 επισκέψεις κάθε μήνα, ενώ, σε συνδυασμό με τις ιστοσελίδες των υπουργείων και των υφυπουργείων, ο συνολικός αριθμός ξεπερνά το 1,1 εκατ. επισκέψεις.

Σήμερα, οι ψηφιακές υπηρεσίες που προσφέρει το κράτος για την εξυπηρέτηση των πολιτών και των επιχειρήσεων είναι οι εξής:

∙ Κοινωνικές Ασφαλίσεις: Μέσω του νέου πληροφοριακού συστήματος παρέχονται ψηφιακές υπηρεσίες που περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, αιτήσεις για επίδομα μητρότητας, επίδομα πατρότητας, επίδομα γονικής άδειας και βοήθημα κηδείας, την έκδοση κατάστασης ασφαλιστικού λογαριασμού και τον προσωρινό υπολογισμό του ποσού της θεσμοθετημένης σύνταξης. Παράλληλα, μέσω του προφίλ ασφαλισμένου, ο χρήστης αποκτά συγκεντρωμένη πρόσβαση στα προσωπικά του στοιχεία, στις αιτήσεις και στα δεδομένα που τον αφορούν. Το σύστημα συνεχίζει να επεκτείνεται και θα λειτουργήσει ως βασικός υποστηρικτικός μηχανισμός για την εφαρμογή της συνταξιοδοτικής μεταρρύθμισης.

∙ Αστυνομία Κύπρου: Τέθηκε σε λειτουργία η πλατφόρμα Digipol, η οποία παρέχει πρόσβαση σε περισσότερες από 30 υπηρεσίες. Σε αυτές περιλαμβάνονται η έκδοση ποινικών και τροχαίων πιστοποιητικών, η παροχή αστυνομικών εκθέσεων, η δήλωση απώλειας δελτίου ταυτότητας, η υποβολή παραπόνων, καθώς και η υποβολή καταγγελιών ή πληροφοριών για σειρά θεμάτων.

∙ Δικαιοσύνη: Σε λειτουργία τέθηκε η νέα πλατφόρμα iJustice, με την ολοκλήρωση της Φάσης Α΄ της μετεξέλιξής της σε ολοκληρωμένο σύστημα διοίκησης δικαστηρίων και ψηφιοποίησης ολόκληρου του κύκλου ζωής των δικαστικών υποθέσεων. Η φάση αυτή περιλαμβάνει αναβαθμισμένη τεχνολογική υποδομή και λογισμικό, σημαντικές νέες λειτουργικότητες, όπως η διαχείριση ενδιάμεσων αιτήσεων, ένα φιλικότερο και πιο εύχρηστο περιβάλλον, καθώς και την ένταξη του Εμπορικού Δικαστηρίου και του Ναυτοδικείου. Οι επόμενες φάσεις του έργου, με ορίζοντα ολοκλήρωσης το 2027, θα περιλαμβάνουν την ένταξη επιπρόσθετων δικαστηρίων και ποινικών δικαιοδοσιών, νέες λειτουργικότητες και τη διασύνδεση του iJustice με άλλα κυβερνητικά πληροφοριακά συστήματα.

∙ Δημόσιες συμβάσεις: Τέθηκε σε λειτουργία το νέο σύστημα eProcurement του Γενικού Λογιστηρίου, εισάγοντας ένα σύγχρονο και ολοκληρωμένο ψηφιακό περιβάλλον, το οποίο καλύπτει ολόκληρο τον κύκλο των δημόσιων συμβάσεων, από τον προγραμματισμό και τη σύναψή τους μέχρι τη διαχείρισή τους.

∙ Προστασία καταναλωτή: Ολοκληρώθηκε το Σύστημα Διαχείρισης Παραπόνων και Αιτημάτων Καταναλωτών και Επιτόπιων Ελέγχων, το οποίο υποστηρίζει την ολοκληρωμένη καταγραφή, διαχείριση και ανάλυση αιτημάτων, καταγγελιών, αυτεπάγγελτων ερευνών και επιτόπιων ελέγχων της Υπηρεσίας Προστασίας Καταναλωτή.

∙ Δημόσια υγεία: Αναπτύχθηκε ηλεκτρονική πλατφόρμα των Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας για την καταχώριση στοιχείων κατανάλωσης αντιβιοτικών εντός των νοσηλευτηρίων, καθώς και στοιχείων νοσοκομειακών λοιμώξεων.

∙ Φορολογία: Το σύστημα «Tax for All» εμπλουτίστηκε με νέες ψηφιακές υπηρεσίες, όπως η ηλεκτρονική ενεργοποίηση και η αυτόματη ηλεκτρονική εγγραφή στο Μητρώο Τύπων Φόρου, καθώς και υπηρεσίες που αφορούν την έκτακτη αμυντική εισφορά.

∙ Πολεοδομία: Το σύστημα «Ιππόδαμος» συνέχισε να επεκτείνεται με νέες υπηρεσίες, όπως η αίτηση μεταφοράς συντελεστή δόμησης, οι αιτήσεις αστικού αναδασμού για ιδιώτες και τοπικές αρχές, καθώς και η υποβολή συγκατάθεσης ιδιωτών.

Επίσης, εντός Νοεμβρίου 2026 αναμένεται να τεθεί σε παραγωγική λειτουργία το ηλεκτρονικό σύστημα «Cyprus Shipping 1-Stop-Shop» του Υφυπουργείου Ναυτιλίας. Μέσω του συστήματος προγραμματίζεται η παροχή σημαντικού αριθμού ψηφιακών υπηρεσιών, όπως η εγγραφή σκάφους, η έκδοση άδειας χειριστή μικρού σκάφους, η κράτηση ονόματος πλοίου και η έκδοση άδειας κυκλοφορίας μικρού σκάφους.

Οι υπηρεσίες που αναπτύχθηκαν το 2026

Παράλληλα, κατά τη διάρκεια του 2026 αναπτύχθηκαν και οι ακόλουθες υπηρεσίες:

∙ Υπηρεσίες του Υφυπουργείου Μετανάστευσης που αφορούν την ανανέωση αδειών διαμονής για υπηκόους τρίτων χωρών σε συγκεκριμένες κατηγορίες: μισθωτή απασχόληση, οικιακή απασχόληση, απασχόληση σε εταιρείες ξένων συμφερόντων, επί μακρόν διαμένοντες και οικογενειακή επανένωση.

∙ Ηλεκτρονική αίτηση για εκδήλωση ενδιαφέροντος για συμμετοχή σε διοικητικά συμβούλια.

∙ Υπηρεσίες του Γενικού Λογιστηρίου, όπως η αλλαγή τραπεζικού λογαριασμού συνταξιούχων αξιωματούχων και υπαλλήλων, ωρομίσθιου κυβερνητικού προσωπικού, καθώς και κρατικών αξιωματούχων και υπαλλήλων.

∙ Ψηφιακή υπηρεσία για τον έλεγχο προγραμματισμένων άμεσων ξένων επενδύσεων από το Υπουργείο Οικονομικών.

∙ Υπηρεσίες του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, οι οποίες περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, την ενημέρωση για εγκατάσταση μειωτών ροής νερού (ακροφύσια), την αίτηση για επιδότηση λιπασμάτων και γεωργικών εφοδίων, καθώς και την αίτηση για άδεια χρήσης κυβερνητικής γεώτρησης.

∙ Η υπηρεσία «Βρείτε επιδόματα που μπορεί να δικαιούστε», η οποία επιτρέπει στον πολίτη, απαντώντας σε λίγες απλές ερωτήσεις, να εντοπίσει κρατικές παροχές και επιδόματα που ενδέχεται να δικαιούται, περιλαμβανομένων στεγαστικών σχεδίων, και να κατευθυνθεί στη σχετική διαδικασία υποβολής αίτησης. Η υπηρεσία έχει χρησιμοποιηθεί από περισσότερους από 90.000 πολίτες σε μόλις τέσσερις μήνες λειτουργίας.

100 χιλιάδες ηλεκτρονικές ταυτότητες

Τον Ιανουάριο του 2025 τέθηκε σε εφαρμογή το σχέδιο επιχορήγησης 100.000 ηλεκτρονικών ταυτοτήτων για Κύπριους πολίτες άνω των 18 ετών. Από αυτές, 30.000 παρέχονται δωρεάν και 70.000 με κόστος €15 για τον πολίτη.

Η αξιοποίηση της ηλεκτρονικής ταυτότητας στις συναλλαγές με το Δημόσιο διευρύνεται σταδιακά, με τη σχετική δυνατότητα να έχει ήδη ενσωματωθεί στο σύστημα «Ιππόδαμος».

Παράλληλα, δρομολογείται εντός του 2026 η υποχρεωτική χρήση εγκεκριμένης ηλεκτρονικής υπογραφής για όλα τα έγγραφα που διακινούνται μέσω του συστήματος εσωτερικής αλληλογραφίας του Δημοσίου «eOASIS», ενώ προωθείται η επέκτασή της και σε άλλα κρατικά συστήματα, μεταξύ άλλων του Τμήματος Οδικών Μεταφορών και του Εφόρου Εταιρειών, κατά το 2027.

Πάνω από 400.000 ερωτήσεις στον ψηφιακό βοηθό

Πέραν της προσθήκης ψηφιακών υπηρεσιών, ολοκληρώθηκε ο ανασχεδιασμός 160 κυβερνητικών ιστοσελίδων, ενώ διευρύνονται συνεχώς οι θεματικές που καλύπτει ο Ψηφιακός Βοηθός Τεχνητής Νοημοσύνης (Digital AI Assistant), ο οποίος είναι διαθέσιμος τόσο μέσω της πύλης gov.cy όσο και μέσω της εφαρμογής «Ψηφιακός Πολίτης».

Μέχρι σήμερα, ο ψηφιακός βοηθός έχει απαντήσει σε περισσότερες από 400.000 ερωτήσεις πολιτών. Επίσης, εντός του μήνα αναμένεται να ενταχθεί στον ψηφιακό βοηθό το περιεχόμενο περισσότερων από 200 κρατικών ιστοσελίδων.

Σημειώνεται ότι η εφαρμογή «Ψηφιακός Πολίτης» επιτρέπει στους πολίτες να διατηρούν επίσημα έγγραφά τους σε ψηφιακή μορφή. Σήμερα, περισσότεροι από 170.000 χρήστες χρησιμοποιούν την εφαρμογή, η οποία εμπλουτίζεται συνεχώς με νέα έγγραφα και λειτουργικότητες.