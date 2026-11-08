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Ο πρόεδρος του Ισραήλ, Ισαάκ Χέρτζογκ, ανέθεσε στον επικεφαλής της αντιπολίτευσης, Γκάντι Άιζενκοτ, τη διερευνητική εντολή σχηματισμού κυβέρνησης, μετά τις βουλευτικές εκλογές της 27ης Οκτωβρίου, οι οποίες δεν ανέδειξαν αυτοδύναμη πολιτική δύναμη. Ο πρώην αρχηγός του γενικού επιτελείου των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων δήλωσε ότι θα «κάνει τα πάντα» για να συγκροτήσει κυβέρνηση, σε μια εξέλιξη που αποτελεί νέα πολιτική ήττα για τον απερχόμενο πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου.

«Ήρθε η ώρα να σχηματιστεί μια εθνική κυβέρνηση έκτακτης ανάγκης. Θα κάνω τα πάντα για να διασφαλίσω ότι θα ανταποκριθούμε στις περιστάσεις», έγραψε ο Άιζενκοτ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

Το άνοιγμα του Άιζενκοτ στο Λικούντ

Νωρίτερα, το κόμμα του Άιζενκοτ, Γιασάρ, απηύθυνε πρόσκληση στα μέλη του Λικούντ του Μπενιαμίν Νετανιάχου να συμμετάσχουν στη νέα κυβέρνηση, υπό την προϋπόθεση ότι θα απομακρυνθούν από τους σημερινούς ακροδεξιούς συμμάχους τους.

«Αν το Λικούντ και οι σύμμαχοί του ενδιαφέρονται πραγματικά για την ενότητα και μια ευρεία κυβέρνηση συνασπισμού, είναι ευπρόσδεκτοι να ανακοινώσουν δημόσια τη διάλυση της συμμαχίας τους με τους ακραίους και την προθυμία τους να συμμετάσχουν σε κυβέρνηση με επικεφαλής τον Άιζενκοτ», ανέφερε το κόμμα.

Ο 66χρονος πρώην αρχηγός του γενικού επιτελείου φέρεται να εξασφαλίζει την υποστήριξη της Ενωμένης Λίστας, στην οποία κυρίαρχο στοιχείο αποτελούν οι Άραβες πολίτες του Ισραήλ. Ωστόσο, η συγκεκριμένη στήριξη δεν αρκεί από μόνη της για να διασφαλίσει τον σχηματισμό κυβέρνησης.

Για να συγκεντρώσει την απαιτούμενη κοινοβουλευτική υποστήριξη, ενδέχεται να χρειαστεί και τη συνεργασία του κόμματος Ραάμ, το οποίο επίσης εκπροσωπεί τους Άραβες πολίτες του Ισραήλ.

Το εγχείρημα περιπλέκεται από το γεγονός ότι δύο κόμματα που συμμαχούν με τον Άιζενκοτ είχαν αποκλείσει προεκλογικά το ενδεχόμενο συνεργασίας με τις αραβικές παρατάξεις.

Οι 67 έδρες της αντιπολίτευσης και το εμπόδιο των αραβικών κομμάτων

Στις εκλογές της 27ης Οκτωβρίου, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου έχασε την κοινοβουλευτική του πλειοψηφία, καθώς οι πολιτικοί του αντίπαλοι, μαζί με τα δύο κόμματα με αραβική πλειοψηφία, το Ραάμ και την Ενωμένη Λίστα, συγκέντρωσαν συνολικά 67 από τις 120 έδρες της Κνεσέτ.

Ωστόσο, το μπλοκ κατά του Νετανιάχου διαθέτει μόλις 48 έδρες χωρίς την υποστήριξη των αραβικών κομμάτων. Οι περισσότεροι πολιτικοί αρχηγοί του συνασπισμού απορρίπτουν το ενδεχόμενο σχηματισμού κυβέρνησης που θα εξαρτάται από την κοινοβουλευτική στήριξη των αραβικών παρατάξεων.

Η στάση αυτή αποτελεί ένα από τα βασικότερα εμπόδια που καλείται να ξεπεράσει ο Άιζενκοτ, προκειμένου να εξασφαλίσει την απαιτούμενη πλειοψηφία.

Διαδηλώσεις στο Τελ Αβίβ για κυβέρνηση με αραβική συμμετοχή

Την ίδια ώρα, διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν στην πλατεία Χαμπίμα του Τελ Αβίβ, ζητώντας τον σχηματισμό κυβέρνησης με τη συμμετοχή αραβικών κομμάτων, η οποία θα μπορούσε να οδηγήσει στην απομάκρυνση του Μπενιαμίν Νετανιάχου από την εξουσία.

Στην πλατεία αναρτήθηκαν πανό στην αραβική γλώσσα με το σύνθημα «Με 67 έδρες ξεκινά νέα πορεία», παραπέμποντας στην κοινοβουλευτική δύναμη που συγκέντρωσαν οι αντίπαλοι του απερχόμενου πρωθυπουργού μαζί με τις δύο αραβικές παρατάξεις.

Ο Γκάντι Άιζενκοτ έχει στη διάθεσή του 28 ημέρες για να σχηματίσει κυβέρνηση, με δυνατότητα παράτασης της εντολής για ακόμη 14 ημέρες. Εάν αποτύχει, η διερευνητική εντολή μπορεί να ανατεθεί σε άλλο μέλος της Κνεσέτ.

ertnews.gr