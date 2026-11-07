Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Στον βασικό πολιτικό αντίπαλο του Μπέντζαμιν Νετανιάχου (Benjamin Netanyahu), Γκάντι Άιζενκοτ (Gadi Eisenkot), ανέθεσε το Σάββατο ο πρόεδρος του Ισραήλ, Ισαάκ Χέρτζογκ (Isaac Herzog), την προσπάθεια σχηματισμού νέας κυβέρνησης, σύμφωνα με το Reuters, σε μια εξέλιξη που εντείνει την πολιτική αβεβαιότητα για το μέλλον του Ισραηλινού πρωθυπουργού.

Ο Νετανιάχου, ο μακροβιότερος πρωθυπουργός στην ιστορία του Ισραήλ, αγωνίζεται να παραμείνει στην εξουσία, μετά την απώλεια της κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας από τον θρησκευτικο-εθνικιστικό κυβερνητικό συνασπισμό του στις εκλογές της 27ης Οκτωβρίου. Ωστόσο, ο συνασπισμός του εξακολουθεί να αποτελεί τη μεγαλύτερη κοινοβουλευτική ομάδα.

Το αντινετανιαχικό μπλοκ, υπό την ηγεσία του Άιζενκοτ, πρώην αρχηγού των ενόπλων δυνάμεων, έχει αρνηθεί να συνεργαστεί με τα αραβικά κόμματα, τα οποία θα μπορούσαν να του εξασφαλίσουν την κοινοβουλευτική πλειοψηφία.

Ωστόσο, οι Άραβες πολιτικοί ηγέτες, εξοργισμένοι από τις πολιτικές του Νετανιάχου και των ακροδεξιών συμμάχων του, υπέδειξαν και εκείνοι τον Άιζενκοτ ως υποψήφιο για τον σχηματισμό κυβέρνησης, κατά τη διάρκεια μαραθώνιων συνομιλιών με τον πρόεδρο Ισαάκ Χέρτζογκ.

iefimerida.gr