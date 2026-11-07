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Σφοδρά πυρά κατά των Δημοκρατικών εξαπέλυσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump), καταγγέλλοντας ότι επιχειρούν να εκφοβίσουν κυβερνητικούς αξιωματούχους, πολιτικούς υποστηρικτές και χρηματοδότες των Ρεπουμπλικανών, απειλώντας τους με δικαστικές διώξεις, παραπομπές και άλλες κυρώσεις.

Σε ανάρτησή του στο Truth Social, ο Τραμπ κάνει λόγο για «εκβιασμό στο υψηλότερο επίπεδο» και υποστήριξε ότι οι Δημοκρατικοί απειλούν ακόμη και δωρητές των Ρεπουμπλικανών με φυλάκιση και άλλες ποινές, αποκλειστικά και μόνο λόγω της πολιτικής τους ταυτότητας ή της υποστήριξής τους προς το κόμμα.

Παράλληλα, κατηγόρησε τη Δημοκρατική γερουσιαστή από το Μίσιγκαν, Ελίσα Σλότκιν, ότι έχει δηλώσει πως θα στραφεί εναντίον νέων ανθρώπων που ασπάζονται τις αξίες των Ρεπουμπλικανών ή δείχνουν την παραμικρή διάθεση να υποστηρίξουν το κόμμα.

Ο Αμερικανός πρόεδρος χαρακτήρισε τις ενέργειες αυτές «εργαλειοποίηση της Δικαιοσύνης» και «δικαστικό πόλεμο», ενώ υποστήριξε ότι έχουν αποσταλεί απειλητικές επιστολές σε πολλούς ανθρώπους που, όπως ανέφερε, είναι αθώοι.

Κλείνοντας την ανάρτησή του, ο Τραμπ ανακοίνωσε ότι δίνει εντολή στο υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ να διερευνήσει άμεσα το ζήτημα, κάνοντας λόγο για εγκληματική ενέργεια.

Αναλυτικά η ανάρτηση Τραμπ:

«Οι Δημοκρατικοί περιφέρονται απειλώντας πολλούς ανθρώπους, μεταξύ των οποίων και την υπουργό Δικαιοσύνης των Ηνωμένων Πολιτειών, καθώς και άλλους αξιωματούχους, με παραπομπή σε δίκη και πολλές άλλες μορφές τιμωρίας. Και όλα αυτά, παρότι παραδέχονται ότι δεν έχουν κανέναν λόγο να το κάνουν, καθώς τα πρόσωπα που βρίσκονται στο στόχαστρο αυτής της παράνομης διαδικασίας δεν έχουν διαπράξει καμία πράξη που να δικαιολογεί την παραπομπή τους, ούτε καν έχουν διανοηθεί να κάνουν κάτι τέτοιο.

Πρόκειται για εκβιασμό στο υψηλότερο επίπεδο και οι υπεύθυνοι πρέπει να λογοδοτήσουν.

Επιπλέον, απειλούν τους χρηματοδότες μας, ορισμένους από τους πλέον αξιοσέβαστους ανθρώπους στον κόσμο, με φυλάκιση και κάθε είδους άλλες ποινές, απλώς και μόνο επειδή είναι Ρεπουμπλικανοί ή υποστηρίζουν το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα. Πρόκειται για εργαλειοποίηση της Δικαιοσύνης και δικαστικό πόλεμο σε πρωτοφανές επίπεδο.

Η γερουσιαστής από το Μίσιγκαν, Ελίσα Σλότκιν, δηλώνει ότι θα στραφεί εναντίον όλων των νέων ανθρώπων που πιστεύουν στις αξίες των Ρεπουμπλικανών ή δείχνουν έστω και την παραμικρή διάθεση να υποστηρίξουν το κόμμα.

Αυτοί που πρέπει να οδηγηθούν στη φυλακή είναι οι ίδιοι οι ΕΚΒΙΑΣΤΕΣ, και οι Ρεπουμπλικανοί πρέπει να ξυπνήσουν και να αντιδράσουν άμεσα!

Πολιτικοί ηγέτες των Δημοκρατικών έχουν στείλει απειλητικές επιστολές σε πολλούς ανθρώπους, οι οποίοι είναι όλοι αθώοι.

Με την παρούσα δήλωση, δίνω εντολή στο υπουργείο Δικαιοσύνης να διερευνήσει άμεσα αυτή την εγκληματική ενέργεια!

Πρόεδρος Ντόναλντ Τζ. Τραμπ»

skai.gr