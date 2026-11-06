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Μηνύματα δύσκολης πολιτικής συνύπαρξης στην Ουάσινγκτον στέλνει ο Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump), δύο ημέρες μετά τον εκλογικό θρίαμβο των Δημοκρατικών. Η επικράτησή τους στις ενδιάμεσες εκλογές τούς εξασφάλισε τον έλεγχο και των δύο σωμάτων του Κογκρέσου, με τον Τραμπ να αφήνει να εννοηθεί ότι η συγκατοίκηση θα συνοδευτεί από εντάσεις.

Μιλώντας από το Οβάλ Γραφείο, το οποίο χαρακτηρίζεται πλέον εθνικό μνημείο, ο Αμερικανός πρόεδρος είπε στους δημοσιογράφους ότι «την επόμενη εβδομάδα, τις επόμενες μία με δύο εβδομάδες θα δείτε πολλά. Έχουμε πολλά που “μαγειρεύουμε”».

Trump:



We’re going to do a lot of things. You’ll be seeing a lot of things over the next week, two weeks.



We have a lot of things cooking. pic.twitter.com/puJbxQOEOj November 5, 2026

Δίπλα του στο γραφείο είχε ένα κόκκινο καπελάκι που έγραφε «βέτο», φροντίζοντας να φαίνεται πολύ καλά από τους φωτορεπόρτερ που βρίσκονταν εκεί.

Επανέφερε τη συζήτηση για τις «στημένες» εκλογές, σχολιάζοντας τα αποτελέσματα για τον δήμο του Λος Άντζελες όπου έγιναν εκλογές την Τρίτη μαζί με τις ενδιάμεσες.

«Είδα τις εκλογές στο Λος Άντζελες, ένα πολύ ντροπιαστικό γεγονός. Νόμιζα ότι ο Σπένσερ Πρατ θα ήταν στον τελικό γύρο, δεν έχει ιδέα πόσο “χαλασμένες” είναι οι εκλογές μας», εξήγησε ακόμη αναφερόμενος στον τηλεπαρουσιαστή που τερμάτισε τρίτος στον πρώτο γύρο για τον δήμο, με ένα αρκετά αξιοπρεπές 25%.

Trump: "I watched the election in Los Angeles. It was a very disgraceful event. Because I thought Spencer Pratt would be in the final … our elections are so crooked, you have no idea" pic.twitter.com/PU7mtY8ehh November 5, 2026

Ο Τραμπ επιβεβαίωσε ότι συνάντησε τον επικεφαλής της ρωσικής αντιπροσωπείας, που είχε έλθει στον Λευκό Οίκο για συνάντηση με την Μελάνια Τραμπ, τον Κίριλ Ντιμιτρίεφ, προσωπικό απεσταλμένο του Πούτιν.

Δεν θέλησε να πει τι συζήτησε μαζί τους, αποκάλυψε πάντως ότι «θα υπάρξει μια μεγάλη συμφωνία που θα αφορά πολλά περισσότερα από την Ουκρανία και ίσως όλη την Ευρώπη».

Με τους Ουκρανούς που επίσης βρέθηκαν στον Λευκό Οίκο δεν συναντήθηκε.

Αστειεύτηκε και με το διάταγμα για το Οβάλ Γραφείο, λέγοντας ότι «αν έρθει κανένας και αρχίζει να γκρεμίζει τοίχους, φωνάξτε με όπου και αν είμαι και θα φροντίσω να μην συμβεί ξανά».

Σχετικά με το Ιράν δήλωσε, τέλος, ότι «δεν κάνουν τίποτα χωρίς την έγκρισή μας».

protothema.gr