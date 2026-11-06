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Η αντίστροφη μέτρηση για το εκλογικό συνέδριο της ΕΔΕΚ έχει ξεκινήσει, με την προσοχή να στρέφεται αυτές τις μέρες προς τον Κωστή Ευσταθίου. Ο τέως βουλευτής του κόμματος βρίσκεται, όπως λένε οι πληροφορίες μας, σε μια διαδικασία διεργασιών και επαφών με στελέχη της ΕΔΕΚ και σύντομα αναμένεται να ανακοινώσει τις αποφάσεις του.

Μια φωτογραφία που ανάρτησε χθες στον προσωπικό του λογαριασμό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Χρυσός Τουλούπης, ο οποίος είχε διατελέσει στο πρόσφατο παρελθόν Κεντρικός Οργανωτικός του κόμματος, έδωσε νέα τροφή για σχόλια και κομματικές συζητήσεις γύρω από το τι προτίθεται να πράξει ο Κωστής Ευσταθίου.

Λόγω και των διεργασιών για το εκλογικό συνέδριο του κόμματος, είναι λογικό να συζητείται το σενάριο διεκδίκησης της προεδρίας της ΕΔΕΚ από τον τέως βουλευτή.

Οι πληροφορίες, ωστόσο, αναφέρουν πως ο Κωστής Ευσταθίου προσανατολίζεται στην κατάθεση μιας συναινετικής πρότασης για συμπόρευση όλων των τάσεων στην ΕΔΕΚ, στο πλαίσιο μιας συναινετικής και μεταβατικής φάσης, μέχρι το κόμμα να μπορέσει να βρει ξανά τα πόδια του πολιτικά και να προχωρήσει στην επόμενη μέρα.

Αυτό που λέγεται είναι ότι οι στιγμές είναι δύσκολες για το κόμμα και, σε αυτή τη φάση, θα πρέπει να λειτουργήσουν όλοι συμπεριληπτικά, ώστε να μπορέσει η ΕΔΕΚ να κλείσει τις πληγές του παρελθόντος.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι ο Κωστής Ευσταθίου, μιλώντας στο podcast του «Πολίτη», είχε αναφερθεί σε πρόταση για συμπροεδρία που είχε καταθέσει προς την πρόεδρο της ΕΔΕΚ, Σοφία Χριστοδούλου Μακρή.

Η πρόταση αυτή, ωστόσο, δεν έγινε αποδεκτή. Από την πλευρά της σημερινής ηγεσίας του κόμματος υπάρχει μια διαφορετική προσέγγιση του θέματος.

Η πρωτοβουλία που οδήγησε στην εκλογή της νέας προέδρου του κόμματος για τη μεταβατική περίοδο μέχρι το εκλογικό συνέδριο, θεωρεί πως ο κόσμος της ΕΔΕΚ βλέπει στην πρόεδρο και στην πρωτοβουλία την ελπίδα για μια νέα σελίδα και ότι οποιαδήποτε άλλη κίνηση μπορεί να αποτελέσει πισωγύρισμα.

Σε κάθε περίπτωση, στις 12 Δεκεμβρίου το κόμμα στήνει κάλπες για τις εσωκομματικές εκλογές. Οι υποψηφιότητες θα πρέπει να υποβληθούν μέχρι τις 30 Νοεμβρίου.

Αυτή την περίοδο πραγματοποιούνται οι επαρχιακές συνδιασκέψεις της ΕΔΕΚ.

Απέχει ο Σιζόπουλος

Με ιδιαίτερα αιχμηρές τοποθετήσεις για την κατάσταση στην ΕΔΕΚ, ο τέως πρόεδρος του κόμματος, Μαρίνος Σιζόπουλος, δήλωσε ότι απέχει από οποιαδήποτε περαιτέρω εμπλοκή στα εσωκομματικά, καταγγέλλοντας παράλληλα ότι αποκλείεται συστηματικά από τις συνεδριάσεις των συλλογικών οργάνων.

Μιλώντας χθες στη μεσημβρινή εκπομπή του ΣΙΓΜΑ, ανέφερε ότι ο κύκλος του στην ΕΔΕΚ έχει κλείσει.

«Για μένα ο κύκλος ΕΔΕΚ έχει κλείσει. Δεν μπορώ να συνεχίσω μέσα σε αυτό το περιβάλλον με οποιαδήποτε εμπλοκή», ανέφερε χαρακτηριστικά, όταν κλήθηκε να σχολιάσει την προσπάθεια ανασυγκρότησης του κόμματος.

Όταν ο παρουσιαστής τον ρώτησε πώς μπορεί να αποστασιοποιείται από το κόμμα που τον ανέδειξε πολιτικά, ο πρώην πρόεδρος της ΕΔΕΚ απάντησε:

«Που με γέννησε, ναι, που με γέννησε. Αλλά δεν μπορώ να γίνω μέρος ενός τέτοιου συστήματος όπως είναι αυτή τη στιγμή, που πλήττει σε μεγάλο βαθμό τη σοβαρότητά μας, την αξιοπρέπειά μας, την εντιμότητά μας και όλα τα υπόλοιπα».

Ο Μαρίνος Σιζόπουλος υποστήριξε ακόμη ότι δεν καλείται στις συνεδριάσεις του Πολιτικού Γραφείου και της Κεντρικής Επιτροπής.

«Με έχουν καλέσει σε Πολιτικό Γραφείο; Με έχουν καλέσει σε Κεντρική Επιτροπή; Θέλεις να σας δείξω τα μηνύματα; Είναι δυνατόν;», διερωτήθηκε.

Στη συνέχεια, επανήλθε στο θέμα, τονίζοντας: «Το γεγονός ότι συστηματικά αποκλείομαι από αυτές τις συνεδριάσεις, αυτό τι σημαίνει; Ε, συγγνώμη, έχω μια σοβαρότητα, έχω μια αξιοπρέπεια, την οποία δεν πρόκειται να παραχωρήσω».

Ερωτηθείς εάν ζήτησε εξηγήσεις για τον αποκλεισμό του, απάντησε καταφατικά, σημειώνοντας, ωστόσο, ότι δεν έλαβε εξηγήσεις.

Όταν τέθηκε ευθέως το ενδεχόμενο αποχώρησής του από το κόμμα και διαγραφής του από τα μητρώα, ο κ. Σιζόπουλος δεν ξεκαθάρισε εάν προτίθεται να υποβάλει επίσημα παραίτηση από την ιδιότητα του μέλους.

Ξεκαθάρισε, ωστόσο, ότι δεν επιθυμεί να έχει οποιαδήποτε περαιτέρω συμμετοχή υπό τις σημερινές συνθήκες.

«Όσο σκληρό και να είναι, κάποια στιγμή πρέπει να παίρνουμε κάποιες αποφάσεις. Για μένα ο κύκλος ΕΔΕΚ μέσα σε αυτές τις συνθήκες, όπως έχουν διαμορφωθεί, έχει κλείσει», κατέληξε.