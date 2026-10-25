Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Με μαζική συμμετοχή των μελών και σε κλίμα ενότητας, συναγωνιστικότητας και δημιουργικού διαλόγου πραγματοποιήθηκε σήμερα στη Λευκωσία το Καταστατικό Συνέδριο της ΕΔΕΚ.

Η Πρόεδρος του Κινήματος, Σοφία Χριστοδούλου Μακρή, έστειλε ξεκάθαρο μήνυμα ενότητας και συσπείρωσης, τονίζοντας ότι «κανείς μας δεν είναι μεγαλύτερος από την ΕΔΕΚ».

Το Συνέδριο ενέκρινε σχεδόν ομόφωνα σημαντικές καταστατικές αλλαγές, αποτέλεσμα ευρείας παγκύπριας διαβούλευσης με τα μέλη, θέτοντας τις βάσεις για την οργανωτική ανασυγκρότηση, την ενίσχυση της εσωκομματικής δημοκρατίας, τη διαφάνεια και την ανανέωση του Κινήματος.

Μεταξύ των σημαντικότερων αποφάσεων περιλαμβάνονται:

Η κατοχύρωση της ελευθερίας πολιτικής έκφρασης και διαφωνίας και η ενίσχυση των δικαιωμάτων των μελών.

Η αύξηση της συμμετοχής των νέων στα συλλογικά όργανα και στα ψηφοδέλτια του Κινήματος.

Η διεύρυνση της Κεντρικής Επιτροπής και του Πολιτικού Γραφείου και η επαναφορά του Κεντρικού Οργανωτικού Γραμματέα και της Εκτελεστικής Γραμματείας.

Η κατάργηση της καταστατικής θέσης του Γενικού Διευθυντή.

Η σύσταση ανεξάρτητης Επιτροπής Δεοντολογίας και η ενίσχυση της οικονομικής διαφάνειας και λογοδοσίας.

Το άνοιγμα των Θεματικών Επιτροπών στην κοινωνία και η ενίσχυση της συμμετοχικής δημοκρατίας.

Το Συνέδριο ενέκρινε επίσης το χρονοδιάγραμμα των εσωκομματικών εκλογών.

Οι Επαρχιακές Εκλογικές Συνδιασκέψεις θα πραγματοποιηθούν ως ακολούθως:

Κερύνεια: Σάββατο, 14 Νοεμβρίου 2026

Λάρνακα: Κυριακή, 15 Νοεμβρίου 2026

Λεμεσός: Σάββατο, 21 Νοεμβρίου 2026

Αμμόχωστος: Κυριακή, 22 Νοεμβρίου 2026

Πάφος: Σάββατο, 28 Νοεμβρίου 2026

Λευκωσία: Κυριακή, 29 Νοεμβρίου 2026

Το Παγκύπριο Συνέδριο θα διεξαχθεί το Σάββατο, 12 Δεκεμβρίου 2026, ενώ η εκλογική διαδικασία για την ανάδειξη της νέας ηγεσίας και των μελών της Κεντρικής Επιτροπής θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή, 13 Δεκεμβρίου 2026.

Η ΕΔΕΚ προχωρά με ενότητα, ανανέωση και αποφασιστικότητα, με στόχο την ανασυγκρότηση και την ουσιαστική επανασύνδεσή της με την κοινωνία.

«Η σελίδα γύρισε και δεν γυρίζει πίσω. Η ΕΔΕΚ έχει καθήκον και υποχρέωση να απαντά στα σύγχρονα προβλήματα της κοινωνίας», υπογράμμισε η Πρόεδρος του Κινήματος.