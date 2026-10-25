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Συναγερμός σήμανε το πρωί στην Αστυνομία μετά τον εντοπισμό ύποπτου αντικειμένου σε κοντινή απόσταση από την εβραϊκή συναγωγή στη Λάρνακα, με αποτέλεσμα να κινητοποιηθούν οι Αρχές και να αποκλειστεί η περιοχή για λόγους ασφαλείας.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, η πληροφορία λήφθηκε γύρω στις 7:30 το πρωί και αφορούσε εγκαταλελειμμένη ταξιδιωτική βαλίτσα, η οποία εντοπίστηκε στην οδό Αγίου Λαζάρου, σε απόσταση περίπου 100 μέτρων από τη συναγωγή.

Μέλη της Αστυνομίας έσπευσαν στη σκηνή, η οποία αποκλείστηκε για σκοπούς ασφαλείας, ενώ κλήθηκαν και μέλη του Κλάδου Πυροτεχνουργών για τη διενέργεια των απαραίτητων εξετάσεων.

Από τους ελέγχους που ακολούθησαν διαπιστώθηκε ότι η βαλίτσα περιείχε προσωπικά αντικείμενα και δεν προέκυπτε οποιοσδήποτε κίνδυνος.

Μετά την ολοκλήρωση των εξετάσεων η σκηνή αποδεσμεύτηκε.

Σημειώνεται πως στην εβραϊκή συναγωγή λαμβάνονται μέτρα από την Αστυνομία μετά το τρομοκρατικό χτύπημα της Χαμάς.