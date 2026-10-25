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Αναστάτωση έχει προκαλέσει στο Καλό Χωριό Λάρνακας καταγγελία για άγνωστο πρόσωπο που φέρεται να παριστάνει τον αστυνομικό, με σκοπό να εξαπατά ηλικιωμένους και να τους αποσπά χρήματα.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την Αστυνομία, μέχρι στιγμής φαίνεται να έχουν καταγραφεί δύο περιπτώσεις, στις οποίες αποσπάστηκαν χρηματικά ποσά ύψους 50 και 5 ευρώ, αντίστοιχα.

Οι Αρχές καταβάλλουν προσπάθειες για τον εντοπισμό των δύο ηλικιωμένων, προκειμένου να διερευνηθούν οι συγκεκριμένες περιπτώσεις.

Παράλληλα, εξετάζεται το ενδεχόμενο ο ύποπτος να σχετίζεται με παρόμοια αδικήματα που καταγράφηκαν το τελευταίο διάστημα στη Λευκωσία, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει επιβεβαιωθεί οποιαδήποτε σύνδεση.

Το περιστατικό δημοσιοποιήθηκε μέσω ανάρτησης του Κοινοτικού Συμβουλίου Καλού Χωριού Λάρνακας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με την οποία ενημερώνονται οι κάτοικοι για τη δράση προσώπου που προσποιείται ότι είναι μέλος της Αστυνομίας, επιχειρώντας να αποσπάσει χρήματα από ηλικιωμένους.

Το Κοινοτικό Συμβούλιο απευθύνει έκκληση προς τους κατοίκους να επιδείξουν ιδιαίτερη προσοχή και να ενημερώσουν τους ηλικιωμένους συγγενείς τους, ώστε να αποφευχθούν νέα περιστατικά εξαπάτησης.

«Παρακαλούμε όλους τους κατοίκους να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί. Μην δίνετε χρήματα ή προσωπικά στοιχεία σε αγνώστους και σε περίπτωση που αντιληφθείτε κάτι ύποπτο, επικοινωνήστε άμεσα με την Αστυνομία», αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ανάρτηση.