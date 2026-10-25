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Σε εμπρησμό οφείλεται τελικά η πυρκαγιά που ξέσπασε στις 3:00 τα ξημερώματα σήμερα στην Έμπα και κατέστρεψε ολοσχερώς ένα αυτοκίνητο. Αυτό ανακοίνωσε η Αστυνομία, μετά την ολοκλήρωση πριν από λίγο των εξετάσεων.

Όπως ανακοινώθηκε, στη σκηνή εντοπίσθηκαν υπολείμματα εύφλεκτης ύλης και πλέον οι έρευνες στρέφονται στην κατεύθυνση της διακρίβωσης της ταυτότητας του δράστη και των αιτιών της πράξης.

Θυμίζουμε ότι στις τρεις τα χαράματα σήμερα, λήφθηκε πληροφορία για φωτιά σε αυτοκίνητο, το οποίο βρισκόταν σταθμευμένο σε περιοχή της Έμπας στην Πάφο. Η φωτιά κατασβέστηκε από την Πυροσβεστική Υπηρεσία, ωστόσο το όχημα καταστράφηκε ολοσχερώς.

Το ΤΑΕ Πάφου και η Πυροσβεστική Υπηρεσία απέκλεισαν τη σκηνή και με το πρώτο φως της ημέρας άρχισαν έρευνες από τις οποίες διαπιστώθηκε το κακόβουλο της πράξης.