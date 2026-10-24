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Στη σύλληψη 23χρονου προχώρησε απόψε η Αστυνομία σε σχέση με απόπειρα εμπρησμού καταστήματος που πωλεί ρούχα και αξεσουάρ στη Λεμεσό.

Η υπόθεση καταγγέλθηκε το πρωί του Σαββάτου από τον ιδιοκτήτη του καταστήματος, ο οποίος ανέφερε ότι κατά τη διάρκεια της νύχτας έγινε απόπειρα εμπρησμού της επιχείρησής του.

Μέλη του ΤΑΕ Λεμεσού μετέβησαν στη σκηνή για εξετάσεις όπου και διαπιστώθηκε μαύρισμα στον εξωτερικό τοίχο του καταστήματος, ενώ η ζημιά που προκλήθηκε ήταν μικρή. Στο σημείο εντοπίστηκε επίσης εύφλεκτη ύλη.

Στο πλαίσιο των ερευνών εξασφαλίστηκε μαρτυρία εναντίον 23χρονου, εναντίον του οποίου εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης. Ο νεαρός συνελήφθη πριν από λίγο και η υπόθεση διερευνάται από το ΤΑΕ Λεμεσού.