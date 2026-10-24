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Σε κλοιό μαζικών διαδηλώσεων βρέθηκε ξανά το Σάββατο η Γαλλία, μία εβδομάδα μετά τις λεηλασίες και τις σφοδρές συγκρούσεις που είχαν σημαδέψει τον προηγούμενο γύρο κινητοποιήσεων. Εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες κατέβηκαν στους δρόμους σε ολόκληρη τη χώρα, με επεισόδια να καταγράφονται στο τέλος αρκετών πορειών, αλλά σε σαφώς μικρότερη έκταση σε σχέση με το περασμένο Σαββατοκύριακο.

Μεγάλη είναι η απόκλιση στις εκτιμήσεις για τη συμμετοχή. Το γαλλικό Υπουργείο Εσωτερικών έκανε λόγο για περίπου 410.000 διαδηλωτές σε ολόκληρη τη χώρα και 110.000 στο Παρίσι. Από την πλευρά τους, τα συνδικάτα ανεβάζουν τη συμμετοχή στις 800.000 πανεθνικά και σε περισσότερους από 250.000 στη γαλλική πρωτεύουσα.

Η κυβέρνηση είχε κινητοποιήσει περισσότερους από 70.000 αστυνομικούς και χωροφύλακες, περίπου 20% περισσότερους από την προηγούμενη εβδομάδα, ενώ σε αρκετές πόλεις είχαν τεθεί περιορισμοί ή απαγορεύσεις συγκεντρώσεων.

Δείτε φωτογραφίες του Reuters από τα επεισόδια στη Γαλλία

Γαλλία: Πάνω από 1.000 τραυματίες σε όλη τη χώρα

Σε περισσότερους από 1.000 ανέρχονται οι τραυματίες από τις διαδηλώσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη σε ολόκληρη τη Γαλλία, σύμφωνα με στοιχεία από το Γαλλικό Υπουργείο Υγείας.



Ο απολογισμός περιλαμβάνει όσους δέχθηκαν τις πρώτες βοήθειες από τους διασώστες στα σημεία των επεισοδίων, αλλά και όσους μεταφέρθηκαν ή πήγαν σε νοσοκομεία σε διάφορες περιοχές της χώρας.

Επεισόδια στο Παρίσι

Παρά το γεγονός ότι το μεγαλύτερο μέρος της πορείας στο Παρίσι εξελίχθηκε χωρίς σοβαρά προβλήματα, επεισόδια ξέσπασαν προς το τέλος της κινητοποίησης.

Έξω από το λύκειο Hélène Boucher, στο 20ό διαμέρισμα, σημειώθηκαν συγκρούσεις μεταξύ διαδηλωτών και αστυνομικών, με τις δυνάμεις ασφαλείας να χρησιμοποιούν δακρυγόνα και υδροβόλα.

Αργότερα καταγράφηκαν και συγκρούσεις μεταξύ ομάδων από τον χώρο της άκρας Αριστεράς και της ακροδεξιάς.

Ο αριθμός των προσαγωγών και συλλήψεων αυξανόταν συνεχώς κατά τη διάρκεια της ημέρας. Νεότερες αναφορές έκαναν λόγο για έως και 1.000 προσαγωγές ή συλλήψεις στο Παρίσι σε σχέση με βανδαλισμούς και υπόνοιες πρόκλησης επεισοδίων. Νωρίτερα, στοιχεία της Αστυνομικής Διεύθυνσης που μετέδωσε το BFMTV ανέφεραν 65 συλλήψεις, από τις οποίες 40 είχαν οδηγήσει σε κράτηση, μεταξύ των κρατουμένων και έξι ανήλικοι.

Πάνω από 1.000 τραυματίες και περιστατικά πρώτων βοηθειών

Σύμφωνα με στοιχεία του γαλλικού Υπουργείου Υγείας, περισσότεροι από 1.000 άνθρωποι σε ολόκληρη τη χώρα τραυματίστηκαν ή χρειάστηκαν την παροχή πρώτων βοηθειών.

Στον αριθμό περιλαμβάνονται τόσο όσοι δέχθηκαν επί τόπου βοήθεια από διασώστες όσο και όσοι μεταφέρθηκαν ή προσήλθαν σε νοσοκομεία.

Σοβαρό περιστατικό καταγράφηκε στην Τουλούζη, όπου ένας άνθρωπος τραυματίστηκε σοβαρά στο χέρι κατά τη διάρκεια επιχείρησης διάλυσης συγκέντρωσης. Οι ακριβείς συνθήκες του τραυματισμού διερευνώνται.

Δακρυγόνα σε Μασσαλία και Λυών

Ένταση σημειώθηκε και στη Μασσαλία, όπου η αστυνομία έκανε χρήση δακρυγόνων κατά τη διάρκεια των κινητοποιήσεων, στις οποίες συμμετείχαν μεταξύ άλλων μαθητές, φοιτητές, εκπαιδευτικοί και γονείς.

Στη Λυών σημειώθηκαν συγκρούσεις στην περιοχή Guillotière, με τις αστυνομικές δυνάμεις να προχωρούν επίσης σε χρήση δακρυγόνων.

Οδοφράγματα στο Μπορντό

Ιδιαίτερα μαζική ήταν η κινητοποίηση και στο Μπορντό, αν και και εκεί καταγράφεται μεγάλη απόκλιση στις εκτιμήσεις.

Η νομαρχία έκανε λόγο για περίπου 15.500 διαδηλωτές, ενώ τα συνδικάτα CGT, FSU και FO ανέβασαν τον αριθμό έως τις 60.000.

Aux armes citoyens magnifique la manifestation à Lyon pour l’instant pic.twitter.com/PbYa7qJth0 — Chems (@onvapassforcer_) October 24, 2026

Προς το τέλος της κινητοποίησης σημειώθηκαν επεισόδια στην πλατεία Χρηματιστηρίου, όπου ομάδες ατόμων, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, εκτόξευσαν αντικείμενα εναντίον αστυνομικών και έστησαν οδοφράγματα. Η αστυνομία απάντησε με χρήση δακρυγόνων.

La place Jean Macé noyée dans le gaz lacrymogène pour disperser le cortège pourtant tranquille pic.twitter.com/1uYKYlChuR — Lyon Mag (@lyonmag) October 24, 2026

Συλλήψεις και στη Νίκαια

Στη Νίκαια οι αρχές προχώρησαν σε τουλάχιστον 30 συλλήψεις, ενώ καταγράφηκαν μικρότερης έκτασης επεισόδια.

Ένταση και αστυνομικές επεμβάσεις σημειώθηκαν επίσης σε Νάντη, Λιλ και άλλες πόλεις, με χρήση δακρυγόνων και, σε ορισμένες περιπτώσεις, υδροβόλων.

🇫🇷 Tear-gas grenades are now being used on crowds in the French district of Pau!



They say it's just a protest, but the police aren't taking any chances after what happened last week.



Writer: Mhedi



pic.twitter.com/KbEQZpkiJm — Mario Nawfal (@MarioNawfal) October 24, 2026

Παρά τις συγκρούσεις, η συνολική εικόνα ήταν λιγότερο βίαιη σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα, όταν οι κινητοποιήσεις είχαν συνοδευτεί από εκτεταμένες λεηλασίες και σοβαρά επεισόδια.

Στην αποκλιμάκωση φαίνεται να συνέβαλαν και τα αυξημένα μέτρα ασφαλείας, καθώς οι αρχές είχαν απαγορεύσει τη διέλευση διαδηλωτών από συγκεκριμένα κεντρικά σημεία του Παρισιού και άλλων μεγάλων πόλεων.

🚨🇫🇷 Protesters defy BANS and CONVERGE on Porte d'Italie in Paris.



The unrest is spreading nationwide. The government is trying to resist, but loses the control. pic.twitter.com/t6kz1cnw9b — Global Dissident (@GlobalDiss) October 24, 2026

Premiers affrontements avec les CRS à #Marseille. pic.twitter.com/7NHUkSIDWe — Antoine Baudino (@AntoineBaudino) October 24, 2026

protothema.gr