Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Σε συγκεκριμένη νομική λύση για την παραχώρηση της μαρίνας Λάρνακας στην Αρχή Λιμένων Κύπρου κατέληξαν το Υπουργείο Μεταφορών και η Νομική Υπηρεσία, όπως ανακοίνωσε η αρμόδια υπουργός Εύη Τσολάκη.

Η λύση προβλέπει τροποποίηση του σχετικού Κανονισμού, ώστε να καταστεί δυνατή η σύναψη μακροχρόνιας σύμβασης μίσθωσης μεταξύ του Κράτους και της Αρχής Λιμένων, χωρίς να απαιτείται δημόσιος διαγωνισμός.

Η κ. Τσολάκη σημειώνει ότι η πολιτική απόφαση της Κυβέρνησης για παραχώρηση της ανάπτυξης της μαρίνας στην Αρχή Λιμένων παραμένει αμετάβλητη, ενώ αναφέρει ότι για τη λύση που συμφωνήθηκε έχει ήδη ενημερωθεί ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας και ο Πρόεδρος της Αρχής Λιμένων.

Η παρέμβαση της υπουργού έρχεται μετά τις δημόσιες τοποθετήσεις που ακολούθησαν τη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Μεταφορών στις 22 Οκτωβρίου, με την ίδια να υπογραμμίζει ότι η ανάπτυξη του λιμανιού και της μαρίνας Λάρνακας παραμένει προτεραιότητα της Κυβέρνησης.

Ακολουθεί αυτούσια η ανακοίνωση της Υπουργού Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων:

Ανακοίνωση της Υπουργού Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων κας Εύης Τσολάκη αναφορικά με τη μαρίνα Λάρνακας

Με αφορμή δημόσιες τοποθετήσεις που ακολούθησαν τη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Μεταφορών στις 22 Οκτωβρίου 2026, κρίνω αναγκαίο να προβώ σε ορισμένες διευκρινίσεις, προκειμένου να αποκατασταθεί η πραγματική εικόνα και να αποφευχθεί η δημιουργία λανθασμένων εντυπώσεων.

Η πολιτική βούληση της Κυβέρνησης για την παραχώρηση της ανάπτυξης της μαρίνας Λάρνακας στην Αρχή Λιμένων Κύπρου παραμένει σαφής και αμετάβλητη. Πρόκειται για μια συγκεκριμένη πολιτική απόφαση, την οποία επαναβεβαίωσα και ενώπιον της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Μεταφορών.

Κατά την ίδια συνεδρίαση, τόσο εγώ όσο και ο Πρόεδρος της Αρχής Λιμένων Κύπρου επιβεβαιώσαμε ότι τα προγραμματισμένα έργα προχωρούν στη βάση του οδικού χάρτη που παρουσίασε η Αρχή στα τέλη Ιουνίου 2026. Μοναδική εξαίρεση αποτελεί το έργο του Yacht Club, η υλοποίηση του οποίου ανεστάλη κατόπιν σχετικού αιτήματος του Δήμου Λάρνακας, ο οποίος, κατόπιν εισήγησης του, είχε αναλάβει την ωρίμανση του έργου.

Σε ό,τι αφορά την παραχώρηση της μαρίνας, η γνωμάτευση της Νομικής Υπηρεσίας, την οποία έλαβα στις 09/10/2026, κατέδειξε την ύπαρξη συγκεκριμένου νομικού κωλύματος, το οποίο, υπό το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, δεν επιτρέπει την απευθείας μεταβίβαση, εκμίσθωση ή παραχώρησή της στην Αρχή Λιμένων Κύπρου.

Από την πρώτη στιγμή, η προσέγγισή μας ήταν ξεκάθαρη: να εξευρεθεί η νομικά ενδεδειγμένη λύση που θα επιτρέψει την υλοποίηση της κυβερνητικής απόφασης σύμφωνα με τον προγραμματισμό.

Ήδη από τις 13 Οκτωβρίου 2026, κατά τη συνάντησή μου με τον Δήμαρχο Λάρνακας, τον Πρόεδρο και τον Γενικό Διευθυντή της Αρχής Λιμένων Κύπρου, ενημέρωσα για την ύπαρξη του νομικού κωλύματος, επισημαίνοντας ότι θα επανέλθω με συγκεκριμένη λύση μετά από την προγραμματισμένη συνάντησή μου με τη Νομική Υπηρεσία για την εξεύρεση εναλλακτικών επιλογών για την αντιμετώπιση του ζητήματος.

Η συνάντηση αυτή είχε ήδη οριστεί για την Παρασκευή, 23 Οκτωβρίου 2026, δηλαδή την επομένη της συνεδρίασης της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Μεταφορών.

Συνεπώς, ήταν απολύτως εύλογο η εκπρόσωπος της Νομικής Υπηρεσίας, κατά τη συνεδρίαση της Επιτροπής, να περιοριστεί στο περιεχόμενο της υφιστάμενης νομικής γνωμάτευσης, καθώς οι εναλλακτικές λύσεις δεν είχαν ακόμη συζητηθεί με το αρμόδιο Υπουργείο.

Κατά τη χθεσινή, πολύωρη συνάντησή μου με τις αρμόδιες Λειτουργούς της Νομικής Υπηρεσίας, εξετάστηκαν διεξοδικά όλες οι εναλλακτικές νομικές επιλογές και καταλήξαμε σε συγκεκριμένη λύση, η οποία διασφαλίζει τη νομιμότητα της διαδικασίας και περιορίζει στον μεγαλύτερο δυνατό βαθμό τον χρόνο που απαιτείται για την υλοποίηση της απόφασης.

Η λύση αυτή προϋποθέτει την τροποποίηση του σχετικού Κανονισμού, ώστε να καταστεί δυνατή η σύναψη μακροχρόνιας σύμβασης μίσθωσης μεταξύ του Κράτους και της Αρχής Λιμένων Κύπρου, χωρίς να απαιτείται η προκήρυξη δημόσιου διαγωνισμού.

Για την εξέλιξη αυτή ενημερώθηκε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας.

Επιπλέον ενημέρωσα τηλεφωνικώς, το απόγευμα της 23ης Οκτωβρίου τον Πρόεδρο της Αρχής Λιμένων Κύπρου, ο οποίος εξέφρασε τη συμφωνία του με την προτεινόμενη λύση.

Υπό το φως αυτών των δεδομένων, προκαλεί εύλογη απορία ποιον σκοπό πραγματικά εξυπηρετούν δημόσιες τοποθετήσεις που παραγνωρίζουν τις ενέργειες που έχουν ήδη γίνει και παρουσιάζουν μια εικόνα διαφορετική από την πραγματικότητα. Διερωτώμαι κατά πόσον τέτοιες τοποθετήσεις συμβάλλουν στην επίλυση των εκκρεμοτήτων και στην πρόοδο του έργου ή εάν τελικά εξυπηρετούν τη δημιουργία εντυπώσεων και τη συντήρηση μιας αχρείαστης δημόσιας αντιπαράθεσης.

Για εμάς, ως Κυβέρνηση, η προτεραιότητα είναι ξεκάθαρη: η υλοποίηση των αποφάσεων, η πρόοδος των έργων και η επίτευξη απτών αποτελεσμάτων προς όφελος των πολιτών. Η δημιουργία εντυπώσεων δεν αποτελεί μέρος της δικής μας προσέγγισης.

Η Κυβέρνηση προχωρεί με σταθερό προσανατολισμό, συγκεκριμένο σχεδιασμό και πλήρη σεβασμό στις θεσμικές και νομικές διαδικασίες.

Η ανάπτυξη του λιμανιού και της μαρίνας Λάρνακας αποτελεί σημαντική προτεραιότητα για την Κυβέρνηση και ουσιαστική προοπτική για την οικονομία, την επιχειρηματικότητα και την αναπτυξιακή δυναμική της πόλης.