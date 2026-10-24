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Πρέπει να προσέξουν πολύ οι φορείς της Λάρνακας και να γίνουν πολύ πιο παρεμβατικοί, εάν όντως θέλουν, όπως διακηρύττουν, να μην αλλάξει ο ανθρώπινος χαρακτήρας της πόλης και να έρθουν παραγωγικές επενδύσεις που θ’ ανοίξουν νέες θέσεις εργασίας.

Η πιο παραγωγική επένδυση, η ανάπτυξη του λιμανιού και της μαρίνας, πάει ένα βήμα μπρος και τρία πίσω, σε αντίθεση με τις οικιστικές αναπτύξεις (πύργοι και πολυτελείς πολυκατοικίες), με αγοραστές κυρίως ξένους, που άρχισαν να ξεφυτρώνουν όπως τα μανιτάρια. Αυτό δεν είναι υγιής ανάπτυξη, ούτε θ’ ανεβάσει το βιοτικό επίπεδο των κατοίκων. Αντιθέτως, θα μοιράσει την πόλη κυριολεκτικά (περιοχή πρώην διυλιστηρίων) και μεταφορικά σε πλούσιους και φτωχούς. Ήδη τα νέα ζευγάρια, όπως ανέδειξε σε πρόσφατο ρεπορτάζ ο «Φ», αναζητούν στέγη στην επαρχία. Σοκαριστικό είναι και αυτό που κατήγγειλε ο πρόεδρος της Επιτροπής Εσωτερικών που φέρει μπράβους πίσω από το παλιό ΓΣΖ να εκβιάζουν και να απειλούν κατοίκους «για να τους εξαναγκάσουν να πωλήσουν τις περιουσίες τους».

Κάποιοι έλεγαν πως «δεν θέλουμε στη Λάρνακα να πάθουμε όπως τη Λεμεσό». Με μαθηματική ακρίβεια, εάν συνεχίσει η κατάσταση, η Λάρνακα θα πάθει χειρότερα από τη Λεμεσό, διότι σε αυτήν την πόλη υπάρχουν πάρα πολλές παραγωγικές επενδύσεις. Οι κοινωνικές ανισότητες που υπάρχουν στη Λεμεσό δε, έπρεπε ήδη να έχουν χτυπήσει όχι καμπανάκια, αλλά… μεγάλες καμπάνες κινδύνου.

Ν.Χ