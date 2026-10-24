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Κίνηση εντυπωσιασμού χαρακτηρίσθηκε αυτή του Αβέρωφ Νεοφύτου. Μετέφερε στην Πινδάρου πέντε κούτες με υπογραφές υποστήριξης της υποψηφιότητάς του για το χρίσμα του υποψηφίου του ΔΗΣΥ στις προεδρικές εκλογές. Συνολικά υπέγραψαν 3.250 μέλη του κόμματος.

Αντί 500 που προβλέπει το καταστατικό, εξασφάλισε εξαπλάσιες συν υπογραφές. Δόθηκε η παράσταση μπροστά στα ΜΜΕ στην είσοδο των κεντρικών γραφείων του κόμματος. Θεμιτό; Ναι. Αλλά σε ποια εποχή ζούμε; Θα μπορούσε -το ίδιο εντυπωσιακό θα ήταν- να προσκόμιζε τις υπογραφές με ένα στικάκι, USB. Αυτό καταλαβαίνουν οι νέοι. Αυτό γίνεται στην εποχή μας.

Κ.ΒΕΝ.