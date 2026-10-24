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Σε εξέλιξη βρίσκεται από τις 9:00 το πρωί του Σαββάτου (24/10) η εσωκομματική εκλογική διαδικασία του Εθνικού Λαϊκού Μετώπου (ΕΛΑΜ) για την επαρχία Λευκωσίας.

Η ψηφοφορία πραγματοποιείται στα κεντρικά γραφεία του κόμματος και αφορά την ανάδειξη των αιρετών μελών της Κεντρικής Επιτροπής, καθώς και των μελών του Συμβουλίου της Επαρχιακής Επιτροπής Λευκωσίας.

Η διαδικασία θα ολοκληρωθεί στις 18:00, με ωριαία διακοπή στις 13:00.

Δείτε τις σχετικές δηλώσεις του Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου του Ε.ΛΑ.Μ. και προέδρου της Εφορευτικής Επιτροπής, Σωτήρη Ιωάννου: