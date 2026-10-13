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Αυτόνομη κάθοδος ή στήριξη άλλου υποψηφίου; Ο γρίφος του ΕΛΑΜ, που ενδεχομένως να γείρει την πλάστιγγα και να είναι το καθοριστικό στοιχείο στην εξίσωση των προεδρικών εκλογών. Η συζήτηση δεν έχει ακόμη μπει στα βαθιά αλλά είναι ευδιάκριτες οι δύο τάσεις εντός του ελαμίτικου στρατοπέδου. Καθοριστικός παράγοντας ασφαλώς, θα είναι και η θέση που εκφράζει εδώ και καιρό η ηγεσία του κόμματος πώς έφτασε ο καιρός το ΕΛΑΜ ως η τρίτη πολιτική δύναμη του τόπου, να γίνει μέρος της εκτελεστικής εξουσίας.

Η εξίσωση της εκλογικής συνεργασίας δεν είναι γενική και αόριστη αλλά έχει συγκεκριμένο παρονομαστή τον Νίκο Χριστοδουλίδη. Ενδεχόμενη στήριξή του θα δώσει στην υποψηφιότητά του άλλη δυναμική. Σε αντίθετη περίπτωση η εξίσωση ίσως αλλάξει.

Πρώτα οι εσωκομματικές κάλπες

Πριν όμως ληφθούν οι όποιες αποφάσεις, προέχει η διεξαγωγή του εκλογικού συνέδριου. Πρόκειται για μια πρωτόγνωρη διαδικασία για την παράταξη, η οποία θα αναδείξει τη νέα ηγεσία και θα καθορίσει την γραμμή για την επόμενη πενταετία.

Όπως αναφέραμε σε προηγούμενο δημοσίευμα, φαίνεται πως οι θέσεις του προέδρου και του αναπληρωτή προέδρου είναι κλειδωμένες από τον Χρίστο Χρίστου και τον Πέτρο Κουντουρέσιη, καθώς μέχρι στιγμής δεν έχει εκφράσει ενδιαφέρον κάποιο άλλο στέλεχος.

Από εκεί και πέρα, το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στις τρεις θέσεις αντιπροέδρων. Όπως πληροφορείται το philenews, ενδιαφέρον μέχρι στιγμής εξέφρασαν έξι στελέχη της παράταξης. Πρόκειται για τον Στέλιο Νεάρχου (νυν αντιπρόεδρος), τον βουλευτή Λίνο Παπαγιάννη, την Άντρη Διονυσίου, τον Γιάννη Όσκη, τον Χαράλαμπο Γρηγορίου και τον Παναγιώτη Χατζησυμεού.

Υπενθυμίζεται ότι οι δύο θέσεις των αντιπροέδρων παραμένουν κενές και οι υποψηφιότητές για τις θέσεις τις ηγεσίας θα υποβληθούν στις 2 Νοεμβρίου. Το εκλογικό συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στα τέλη Νοεμβρίου, ενώ θα προηγηθεί η ανακοίνωση των επαρχιακών γραμματειών και της Κεντρικής Επιτροπής στις 24 Οκτωβρίου.

Τα δύο μονοπάτια για τις προεδρικές

Ακολούθως, θα αρχίσουν οι διεργασίες για τις προεδρικές εκλογές. Πηγές από το κόμμα σημειώνουν ότι δεν τους απασχολεί η πρόωρη προεδρολογία που επικρατεί σε άλλες παρατάξεις, υπογραμμίζοντας ότι προτιμούν να αναμένουν μέχρι να ξεκαθαρίσει το πολιτικό σκηνικό και να διαφανεί ποιοι θα είναι τελικά οι υποψήφιοι.

Ωστόσο, τη δεδομένη στιγμή επικρατούν δύο τάσεις εντός του κόμματος. Η μια εκφράζεται μέσω της πιο σκληροπυρηνικής γραμμής, που θέλει το κόμμα να κατέλθει στον πρώτο γύρο των προεδρικών με τον πρόεδρο του κόμματος και από εκεί και πέρα να πράξει αναλόγως με το ποιοι θα περάσουν στον δεύτερο γύρο. Πρόκειται για την τακτική την οποία ακολούθησε το κόμμα και στις προηγούμενες προεδρικές εκλογές.

Η δεύτερη τάση η οποία εκφράζεται κυρίως από νέα στελέχη του κόμματος προερχόμενα από τον ΔΗΣΥ, είναι ότι ήρθε η ώρα το κόμμα να συμμετέχει στη διακυβέρνηση του τόπου μέσω της στήριξης μιας υποψηφιότητας που θα έχει την απαραίτητη δυναμική για εκλογή, ώστε το κόμμα να έχει μερίδιο στην εκτελεστική εξουσία. Με τα μέχρι τώρα δεδομένα, η μοναδική επιλογή που υπάρχει στο τραπέζι είναι η στήριξη για επανεκλογή του Προέδρου Χριστοδουλίδη.

«Ο στόχος μας είναι να συμμετέχουμε στην εκτελεστική εξουσία»

Την άποψη ότι ήρθε η στιγμή το ΕΛΑΜ να κυβερνήσει διατύπωσε σε συνέντευξή του στην εκπομπή «Επίκαιρα», ο πρόεδρος του κόμματος Χρίστος Χρίστου. Όπως ανέφερε «ένα κόμμα το οποίο βλέπει τον εαυτό του με προοπτική, δεν θέλει να είναι στη γωνία ως κόμμα διαμαρτυρίας. Το ΕΛΑΜ δεν βλέπει με αυτό τον τρόπο την ύπαρξή του. Ο στόχος μας χωρίς να είναι αυτοσκοπός, είναι να συμμετέχουμε στην εκτελεστική εξουσία και δεν αναφέρομαι στο Κοινοβούλιο».

Ακόμη, επεσήμανε ότι το ΕΛΑΜ ξεκίνησε ως πολιτικό κίνημα με συγκεκριμένη ταυτότητα και έχει εξελιχθεί σε μια μεγάλη πολιτική παράταξη. «Σήμερα έχουμε πετύχει να είμαστε η τρίτη πολιτική δύναμη του τόπου».

Έγινε ή όχι η μυστική συνάντηση με τον Αβέρωφ και Κουλέρμο;

Στο μεταξύ, τις προηγούμενες μέρες κυκλοφόρησε μέσα από δημοσιεύματα η πληροφορία ότι ο Χρίστος Χρίστου είχε μυστική συνάντηση με τον Αβέρωφ Νεοφύτου και τον Φρίξο Κουλέρμο στο Επισκοπειό.

Ερωτηθείς αν πράγματι έγινε μια τέτοια συνάντηση, απάντησε αρνητικά, σημειώνοντας ότι το πατρικό του βρίσκεται στο Πολιτικό. «Θέλω να ξεκαθαρίσω ότι δεν ισχύει αυτό που γράφτηκε για συνάντηση. Ούτε βρεθήκαμε ούτε έγινε αυτή η κουβέντα».