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Η Shuli Davidovich είναι η νέα πρέσβειρα του Ισραήλ στην Κύπρο. Την είδηση έκανε γνωστή η ίδια η πρεσβεία της χώρας με ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Το βίντεο που αναρτήθηκε συνοδεύεται από μια σύντομη δήλωση της νέας πρέσβειρας, η οποία αναφέρει:

«Από σήμερα, θα φορώ με υπερηφάνεια αυτή την καρφίτσα με τις σημαίες του Ισραήλ και της Κύπρου, η οποία συμβολίζει τη φιλία και τους στενούς δεσμούς μεταξύ των δύο χωρών μας.

Προσβλέπω στην ανάληψη των καθηκόντων μου ως νέος Πρέσβης του Ισραήλ στην Κύπρο και στη συνεργασία για την περαιτέρω ενίσχυση της εταιρικής μας σχέσης, την εμβάθυνση της συνεργασίας μας και την ακόμη μεγαλύτερη προσέγγιση των δύο λαών μας.»