Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Στη δημοσιότητα δόθηκαν την Τρίτη οι πρώτες φωτογραφίες του Γουίλιαμ Τσάπμαν, του νεαρού άνδρα που έχασε τη ζωή του το Σάββατο, έπειτα από επίθεση τίγρης στον ζωολογικό κήπο Yorkshire Wildlife Park, στο Ντόνκαστερ της Βρετανίας. Ο νεαρός είχε εισέλθει στον περιφραγμένο χώρο του ζώου, ενώ βίντεο που είχε δημοσιεύσει ο ίδιος στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καταγράφει τις τελευταίες στιγμές πριν από τη θανατηφόρα επίθεση.

Σε μία από τις φωτογραφίες που δημοσιεύθηκαν, ο Τσάπμαν εμφανίζεται να βγάζει selfie σε γυμναστήριο, την οποία είχε ανεβάσει στα social media λίγες ώρες πριν από το περιστατικό. Σε άλλη εικόνα, που επίσης δημοσιεύθηκε την ημέρα του θανάτου του, κρατά μια Βίβλο και μια βαλλίστρα, έχοντας ένα βέλος ανάμεσα στα δόντια του. Φορά μάλιστα τα ίδια ρούχα με εκείνα που διακρίνονται στο βίντεο από τον χώρο της τίγρης.

Το βίντεο που ανήρτησε στο Instagram, λίγα λεπτά πριν χάσει τη ζωή του, τον δείχνει να περπατά αργά προς την τίγρη της Σιβηρίας, που ονομάζεται Αλτάι και ζυγίζει περίπου 200 κιλά. Το ζώο βρισκόταν ξαπλωμένο πάνω σε μια υπερυψωμένη ξύλινη πλατφόρμα, ενώ στο βίντεο ακούγεται η βαριά αναπνοή του Τσάπμαν και οι έντρομες φωνές επισκεπτών, με κάποιον να αναφωνεί «Θεέ μου».

🚨 NEW: The man mauled by a tiger after entering its enclosure at Yorkshire Wildlife Park has been named as William Chapman



He posted a video of himself inside the enclosure just moments before the attack pic.twitter.com/gTFIZXXQPS — Politics UK (@PolitlcsUK) October 13, 2026

Ζήτησε να τον φωτογραφίσουν με την τίγρη και μετά πήδηξε στον χώρο της

Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, λίγο πριν από το περιστατικό, ο Τσάπμαν βρισκόταν μόνος του σε μια υπερυψωμένη διάβαση πάνω από τον χώρο της τίγρης, χορεύοντας με μουσική που άκουγε από τα ακουστικά του.

Κάποια στιγμή πλησίασε μια επισκέπτρια, την Ντελ Τέιλορ, και της ζήτησε να τον φωτογραφίσει με την τίγρη στο φόντο. «Με συγχωρείτε, μπορείτε να με βγάλετε μια φωτογραφία με την τίγρη;», ακούγεται να λέει σε βίντεο που καταγράφηκε λίγο πριν από την επίθεση. Η γυναίκα συμφώνησε και του έβγαλε φωτογραφίες, ενώ εκείνος της ζήτησε επανειλημμένα ακόμη μία, προτού την ευχαριστήσει.

Λίγα λεπτά αργότερα, ο Τσάπμαν άρχισε να σκαρφαλώνει στα προστατευτικά κιγκλιδώματα. Μια γυναίκα επιχείρησε να τον συγκρατήσει, χωρίς όμως να τα καταφέρει, και εκείνος πήδηξε από ύψος περίπου 3,6 μέτρων, καταλήγοντας μέσα στον χώρο του ζώου.

Οι επισκέπτες παρακολουθούσαν έντρομοι την εξέλιξη του περιστατικού, καθώς η τίγρη πλησίασε τον νεαρό και του επιτέθηκε. Σύμφωνα με μαρτυρίες, ο Τσάπμαν ακούστηκε να φωνάζει επανειλημμένα «σταμάτα», ενώ φέρεται να έκανε και μια χειρονομία που αντιστοιχεί στη λέξη «κακό» στη μέθοδο επικοινωνίας Makaton, η οποία χρησιμοποιεί νοήματα και σύμβολα για την υποστήριξη ανθρώπων με δυσκολίες επικοινωνίας.

Αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν ότι στη συνέχεια είδαν την τίγρη να ορμά στον λαιμό του.

Δεν θα θανατωθεί η τίγρη – Ξεκίνησε έρευνα για το περιστατικό

Το Yorkshire Wildlife Park ανακοίνωσε ότι η τίγρη Αλτάι είναι ασφαλής και δεν πρόκειται να θανατωθεί εξαιτίας του περιστατικού.

«Πάρα πολλοί άνθρωποι έχουν επικοινωνήσει μαζί μας σχετικά με τον Αλτάι. Μπορούμε να διαβεβαιώσουμε τους πάντες ότι είναι ασφαλής, καλά στην υγεία του και δεν θα θανατωθεί ως αποτέλεσμα αυτού του περιστατικού», ανέφερε η διοίκηση του πάρκου.

Μια εργαζόμενη του ζωολογικού πάρκου, η Σάρλοτ Πάιγουελ, τόνισε ότι το ζώο δεν φέρει ευθύνη για όσα συνέβησαν. «Δεν ήμουν εκεί. Δεν ξέρω ποιος ήταν ο άνδρας ή τι τον έκανε να πηδήξει. Δεν έφταιγε καθόλου η τίγρη. Για εκείνη ήταν απλώς κάτι άλλο με το οποίο μπορούσε να παίξει. Οι φροντιστές είναι όλοι συντετριμμένοι. Ήταν μια πολύ δυσάρεστη ημέρα», δήλωσε.

Την ίδια ώρα, το δημοτικό συμβούλιο του Ντόνκαστερ, που αποτελεί την αρμόδια αρχή αδειοδότησης του ζωολογικού πάρκου, ξεκίνησε έρευνα για τις συνθήκες θανάτου του άνδρα και την τήρηση των κανόνων υγείας και ασφάλειας.

Ο εκτελεστικός διευθυντής του δήμου, Νταν Σουέιν, επιβεβαίωσε ότι η έρευνα διεξάγεται σε συνεργασία με την αστυνομία και άλλες αρμόδιες υπηρεσίες, ζητώντας παράλληλα να γίνει σεβαστή η ιδιωτικότητα των εμπλεκομένων.

Το Yorkshire Wildlife Park άνοιξε το 2009, ενώ ο ειδικά διαμορφωμένος χώρος φιλοξενίας τίγρεων, γνωστός ως «Land of the Tigers», εγκαινιάστηκε το 2011. Εκτείνεται σε περίπου οκτώ στρέμματα και φιλοξενεί τίγρεις Αμούρ, ένα απειλούμενο υποείδος που αριθμεί περίπου 500 ζώα στη φύση. Οι εγκαταστάσεις διαθέτουν υπερυψωμένους διαδρόμους για τους επισκέπτες και προστατευτικές περιφράξεις, με τις αρχές να εξετάζουν πλέον πώς ο Τσάπμαν κατάφερε να περάσει τα εμπόδια και να φτάσει στον χώρο του ζώου.

protothema.gr