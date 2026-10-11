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Τραγικό θάνατο βρήκε ένας 20χρονος σε ζωολογικό πάρκο στο Γιορκσάιρ της Βρετανίας, όταν δέχθηκε επίθεση από τίγρη της Σιβηρίας.

Όπως αναφέρει η DailyMail, ο άνδρας φέρεται να έκανε μια χειρονομία που παραπέμπει στη λέξη «κακός» λίγο αφότου μπήκε στον χώρο της τίγρης.

Το περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου στο Yorkshire Wildlife Park, κοντά στο Ντόνκαστερ. Το θύμα, η ταυτότητα του οποίου δεν έχει δημοσιοποιηθεί, δέχθηκε την επίθεση της τίγρης, που ονομάζεται Αλτάι και ζυγίζει περίπου 190 κιλά.

Στο σημείο έσπευσαν δύο ασθενοφόρα και ένα ελικόπτερο, περίπου στις 13:35. Οι διασώστες τοποθέτησαν ένα μαύρο παραπέτασμα γύρω από τον χώρο του ζώου, προκειμένου να επιχειρήσουν να προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες στον άνδρα. Ωστόσο, παρά τις προσπάθειες, υπέκυψε στα τραύματά του.

Οι υπεύθυνοι του πάρκου φέρονται να κατέβαλαν κάθε δυνατή προσπάθεια για να σώσουν τον άνδρα. Στο πλαίσιο των ενεργειών τους, ακούστηκαν πέντε ισχυροί κρότοι, παρόμοιοι με πυροβολισμούς από καραμπίνα, σε μια προσπάθεια να απομακρυνθεί η τίγρης από το θύμα.

Βίντεο που κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο φέρεται να καταγράφει τις στιγμές της επίθεσης. Σε αυτό, ο άνδρας εμφανίζεται να βρίσκεται κοντά στην τίγρη, η οποία τον περιφέρεται γύρω του, προτού τον χτυπήσει με το πόδι στην πλάτη και τον ταρακουνήσει με βία.



Η χειρονομία που προκάλεσε σχόλια

Σύμφωνα με την DailyMail, λίγο πριν από την επίθεση ο άνδρας φαίνεται να επιπλήττει την τίγρη σχηματίζοντας μια γροθιά και κουνώντας το μικρό δάχτυλο. Χρήστες των social media, όπως αναφέρει το δημοσίευμα, η χειρονομία αυτή σημαίνει «κακός» στην μέθοδο επικοινωνίας Makaton.

Το Makaton είναι ένα σύστημα επικοινωνίας που συνδυάζει χειρονομίες, εικόνες και ομιλία και χρησιμοποιείται, μεταξύ άλλων, από ανθρώπους που αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην επικοινωνία και διαφέρει από τη βρετανική νοηματική γλώσσα.

Στην πλατφόρμα X, αρκετοί χρήστες σχολίασαν το βίντεο, εκτιμώντας ότι ο άνδρας ενδέχεται να χρησιμοποιούσε τη συγκεκριμένη μέθοδο επικοινωνίας.

Ένας χρήστης σχολίασε ότι ο άνδρας «χρησιμοποιεί το Makaton, δείχνοντας το μικρό του δάχτυλο με σφιγμένη γροθιά, για να πει “κακός”».

Ένας άλλος συμφώνησε, γράφοντας: «Χρησιμοποιεί νοήματα του Makaton στο βίντεο, δηλαδή σηκώνει το μικρό του δάχτυλο, που σημαίνει “κακός”». Ένας ακόμη χρήστης ανέφερε ότι οι «κινήσεις του σώματος και τα σήματα των χεριών» του άνδρα έμοιαζαν με εκείνα που χρησιμοποιούνται στο συγκεκριμένο σύστημα επικοινωνίας.

Δεν θα θανατωθεί η τίγρης

Παρά τη θανατηφόρα επίθεση, το ζωολογικό πάρκο επιβεβαίωσε ότι η τίγρη δεν πρόκειται να θανατωθεί.

«Πάρα πολλοί άνθρωποι επικοινώνησαν μαζί μας για τον Αλτάι, την τίγρη», ανέφερε το πάρκο σε νεότερη ανακοίνωσή του.

«Μπορούμε να διαβεβαιώσουμε τους πάντες ότι είναι ασφαλής και καλά στην υγεία του και ότι δεν θα υποβληθεί σε ευθανασία ως αποτέλεσμα αυτού του περιστατικού.Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε όλους όσοι εξέφρασαν την ανησυχία τους μετά το χθεσινό τραγικό συμβάν».

Πηγή δήλωσε την Κυριακή στην εφημερίδα Manchester Evening News: «Οι πυροβολισμοί έγιναν στον αέρα, προκειμένου να δημιουργηθεί θόρυβος και να αποσπαστεί η προσοχή της τίγρης. Το ζώο δεν πυροβολήθηκε και είναι απολύτως καλά, χωρίς να έχει τραυματιστεί.Τα προστατευτικά κιγκλιδώματα είναι τεράστια. Θα έπρεπε πραγματικά να θέλει κάποιος να μπει στον χώρο όπου φιλοξενείται το ζώο για να καταφέρει να το κάνει. Το περιστατικό διήρκεσε μόλις λίγα λεπτά, από την αρχή μέχρι το τέλος. Οι φροντιστές έκαναν ό,τι μπορούσαν. Είναι φρικτό».

iefimerida.gr