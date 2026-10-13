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Σε εφτά συλλήψεις υπόπτων προσώπων προχώρησε σήμερα το ΤΑΕ Λευκωσίας μετά την καταγγελία 16χρονου, ότι το βράδυ της περασμένης Παρασκευής έπεσε θύμα άγριας επίθεσης και ξυλοδαρμού, από ομάδα νεαρών.

Πρόκειται για έναν ενήλικα και έξι ανήλικους, οι οποίοι συνελήφθησαν σήμερα από μέλη του ΤΑΕ Λευκωσίας στη βάση ενταλμάτων σύλληψης που εξέδωσε επαρχιακός δικαστής. Οι συλληφθέντες θεωρούνται ύποπτοι κυρίως για τα αδικήματα της επίθεσης και της πρόκλησης σωματικής βλάβης, ενώ αύριο Τετάρτη αναμένεται ότι θα οδηγηθούν ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας για να ζητηθεί η έκδοση διατάγματος κράτησής τους.

Η σύλληψή τους έγινε μετά από κατάθεση που έδωσε χθες Δευτέρα το θύμα και στην οποία κατονόμασε κάποια πρόσωπα ενώ άλλα αναγνωρίστηκαν από το βίντεο που είδε το φως της δημοσιότητας και από άλλο οπτικό υλικό που συγκέντρωσαν τα μέλη του ΤΑΕ από παρακείμενα υποστατικά.

Οι συλλήψεις των ανήλικων έγιναν αφού τηρήθηκαν όλες οι προβλεπόμενες από τη νομοθεσία διαδικασίες στην παρουσία κηδεμόνων τους ή και των δικηγόρων τους. Αναμένεται ότι ένας ένας θα κληθούν να δώσουν καταθέσεις για τα όσα τους καταλογίζει η Αστυνομία.

Αναζητείται επίσης το πρόσωπο που τράβηξε το βίντεο της άγριας επίθεσης ώστε να δώσει κατάθεση, ενώ δεν αποκλείεται αν προκύψουν στοιχεία και μαρτυρίες η Αστυνομία να προχωρήσει και σε νέες συλλήψεις. Το επεισόδιο φαίνεται να σχετίζεται με προσωπικές διαφορές, ωστόσο, είναι κάτι που διερευνάται από τις αρχές και θα αναμένεται οι ύποπτοι να δώσουν τις δικές τους εξηγήσεις αν το επιθυμούν.