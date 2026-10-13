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Καταζητείται ο Malik Jawad Ali, 31 ετών, από το Πακιστάν, κάτοικος Λευκωσίας, για διευκόλυνση των ανακρίσεων σχετικά με διερευνώμενη υπόθεση σοβαρών αδικημάτων, που διαπράχθηκαν μεταξύ των ημερομηνιών 02 και 03 Οκτωβρίου, 2026, στην επαρχία Λευκωσίας.

Παρακαλείται οποιοδήποτε πρόσωπο γνωρίζει οτιδήποτε που μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό του, να επικοινωνήσει με το ΤΑΕ Λευκωσίας, στο τηλέφωνο 22-802222, ή με τον πλησιέστερο Αστυνομικό Σταθμό ή με τη Γραμμή του Πολίτη, στον τηλεφωνικό αριθμό 1460.