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Νέες προοπτικές για τον τραπεζικό τομέα και την κυπριακή οικονομία δημιουργούν τα ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία, τα stablecoins και οι σύγχρονες τεχνολογίες πληρωμών. Η αξιοποίηση αυτών των δυνατοτήτων, ωστόσο, προϋποθέτει σαφείς εποπτικούς κανόνες, εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό και στενότερη συνεργασία μεταξύ τραπεζών και εταιρειών χρηματοοικονομικής τεχνολογίας.

Αυτά ήταν τα βασικά ζητήματα που αναδείχθηκαν στη συζήτηση «The New Finance Stack: Digital Assets, Payments and the Service Economy», στο πλαίσιο του Forbes Cyprus Next Gen Banking & Fintech Summit, που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη στο ξενοδοχείο Four Seasons στη Λεμεσό.

Στο πάνελ συμμετείχαν η Αλεξία Θεοδώρου, επικεφαλής της Kraken Cyprus, η Laura Miller, Chief Revenue Officer και Global Head of eCommerce της Nuvei, και ο Γιώργος Κουσής, Εκτελεστικός Διευθυντής Τεχνολογίας και Λειτουργικών Δραστηριοτήτων της Τράπεζας Κύπρου. Τη συζήτηση συντόνισε ο καθηγητής Πιερής Χουρίδης, Κοσμήτορας της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων και Ψηφιακών Τεχνολογιών του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου.

Ο κ. Χουρίδης παρουσίασε προκαταρκτικά στοιχεία έρευνας για τον κλάδο του fintech στην Κύπρο, σύμφωνα με τα οποία οι εταιρείες του τομέα πλησιάζουν τις 200, με περίπου το 55% να συνδέεται με τις υπηρεσίες πληρωμών.

Αναφέρθηκε επίσης σε ευρήματα που δείχνουν ότι επιχειρήσεις από την Ινδία και άλλες χώρες της ευρύτερης περιοχής αξιοποιούν την Κύπρο ως βάση για την είσοδό τους στην ευρωπαϊκή αγορά, λόγω του εποπτικού πλαισίου και της πρόσβασης σε εξειδικευμένο προσωπικό.

Kraken: Η σαφήνεια των εποπτικών κανόνων μάς έφερε στην Κύπρο

Στους λόγους που οδήγησαν την Kraken να επιλέξει την Κύπρο ως ευρωπαϊκή της βάση αναφέρθηκε η Αλεξία Θεοδώρου, επισημαίνοντας ότι η εταιρεία είχε προηγουμένως εξετάσει διάφορες χώρες και είχε πραγματοποιήσει επαφές με ευρωπαϊκές εποπτικές αρχές.

«Υπήρχε μεγάλη σαφήνεια από τις εποπτικές αρχές της Κύπρου», ανέφερε, σημειώνοντας ότι σημαντικό ρόλο διαδραμάτισε και η δυνατότητα άμεσης επικοινωνίας μαζί τους.

Η κ. Θεοδώρου υποστήριξε ότι η ύπαρξη ξεκάθαρων κανόνων έχει διευκολύνει την ανάπτυξη νέων χρηματοοικονομικών υπηρεσιών που αξιοποιούν τα ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία.

Ως παράδειγμα ανέφερε την ψηφιακή αναπαράσταση μετοχών μέσω της τεχνολογίας tokenisation, η οποία, όπως εξήγησε, επιτρέπει την πραγματοποίηση συναλλαγών όλο το εικοσιτετράωρο και προσφέρει περισσότερες δυνατότητες αξιοποίησης των συγκεκριμένων περιουσιακών στοιχείων.

Τόνισε, ωστόσο, ότι η τεχνολογία πρέπει να ανταποκρίνεται σε πραγματικές ανάγκες και όχι να εφαρμόζεται απλώς επειδή υπάρχει η δυνατότητα.

Για την Κύπρο, ανέδειξε τις ευκαιρίες που δημιουργούνται στον τουριστικό τομέα, με ταχύτερη ολοκλήρωση των πληρωμών, δυνατότητες περιορισμού του κόστους συναλλαγών και αυτοματοποίηση διαδικασιών.

Nuvei: Οι νέες τεχνολογίες πρέπει να κάνουν τις συναλλαγές ευκολότερες

Η Laura Miller της Nuvei σημείωσε ότι οι αρχικές προσδοκίες πως τα κρυπτονομίσματα θα χρησιμοποιούνταν για κάθε είδους αγορά αποδείχθηκαν υπερβολικές.

Όπως εξήγησε, η πραγματική αξία των νέων τεχνολογιών βρίσκεται στη δυνατότητά τους να κάνουν τις πληρωμές απλούστερες, ταχύτερες και ασφαλέστερες.

Οι καταναλωτές, ανέφερε, ενδιαφέρονται κυρίως να ολοκληρώνουν τις συναλλαγές τους εύκολα και με ασφάλεια, χωρίς να χρειάζεται να γνωρίζουν πώς λειτουργεί η τεχνολογία πίσω από κάθε πληρωμή.

Έφερε ως παραδείγματα την εξάπλωση των ανέπαφων συναλλαγών και των ψηφιακών πορτοφολιών, επισημαίνοντας ότι οι καταναλωτές υιοθετούν πιο εύκολα λύσεις που τους διευκολύνουν στην καθημερινότητά τους.

Αναφέρθηκε επίσης στις δυνατότητες αξιοποίησης των stablecoins για διεθνείς μεταφορές χρημάτων και τη διευκόλυνση της πρόσβασης σε χρηματοοικονομικές υπηρεσίες.

Υπογράμμισε, ωστόσο, ότι η καινοτομία πρέπει να συνοδεύεται από σαφείς κανόνες, λογοδοσία και προστασία των καταναλωτών.

«Πρέπει να ρυθμίζουμε τους κινδύνους, όχι μια τεχνολογία απλώς επειδή είναι καινούργια», ανέφερε.

Τράπεζα Κύπρου: Χρειάζονται περισσότερες πρωτοβουλίες

Από την πλευρά του, ο Γιώργος Κουσής ανέφερε ότι και οι παραδοσιακές τράπεζες εξετάζουν τρόπους αξιοποίησης των νέων τεχνολογιών, συμπεριλαμβανομένων των stablecoins και της ψηφιακής αναπαράστασης περιουσιακών στοιχείων.

Όπως εξήγησε, οι τράπεζες μπορούν να συνδυάσουν τις τεχνολογικές καινοτομίες με την οικονομική τους ισχύ, την εποπτική τους εμπειρία και τις σχέσεις εμπιστοσύνης που διατηρούν με τους πελάτες.

Ο κ. Κουσής στάθηκε επίσης στην ανάγκη εξεύρεσης εξειδικευμένου προσωπικού, υπογραμμίζοντας ότι η μεγαλύτερη δυσκολία δεν αφορά απλώς την ύπαρξη πτυχιούχων, αλλά την προσέλκυση επαγγελματιών με την εμπειρία που απαιτεί ο διεθνής ανταγωνισμός.

Παρά την πρόοδο της Κύπρου στις ψηφιακές συναλλαγές, υποστήριξε ότι χρειάζεται μεγαλύτερη στήριξη από την Πολιτεία για την περαιτέρω ανάπτυξη του τομέα.

«Το ζήτημα δεν είναι οι άνθρωποι, αλλά να εφαρμόζουμε τις σωστές πολιτικές», ανέφερε.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η ύπαρξη τεχνολογικών υποδομών και ανθρώπινου δυναμικού αποτελεί σημαντικό πλεονέκτημα, δεν αρκεί όμως από μόνη της για να διασφαλίσει την επιτυχία.