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Ένα ακόμη σημαντικό βήμα προς την ενίσχυση της πρόληψης και της άμεσης αντιμετώπισης των πυρκαγιών κάνει ο Δήμος Κουρίου, αξιοποιώντας τις δυνατότητες της τεχνητής νοημοσύνης. Συγκεκριμένα, σήμερα (13/10) ολοκληρώθηκε με επιτυχία η εγκατάσταση και ενεργοποίηση της εφαρμογής PyroGuard AI στις κινητές συσκευές του προσωπικού του Δήμου, ενισχύοντας τις δυνατότητες έγκαιρης ανίχνευσης καπνού και φωτιάς, ακριβούς εντοπισμού του σημείου εκδήλωσης και άμεσης κινητοποίησης των αρμόδιων δυνάμεων.

Όπως αναφέρει σε ανάρτησή του ο Δήμαρχος Κουρίου, Παντελής Γεωργίου, στόχος είναι ο έγκαιρος εντοπισμός και η αντιμετώπιση των εστιών πυρκαγιάς στα αρχικά τους στάδια, προτού εξελιχθούν σε ανεξέλεγκτα μέτωπα που απειλούν ανθρώπινες ζωές, περιουσίες και το φυσικό περιβάλλον.

Η εφαρμογή ενεργοποιήθηκε στο πλαίσιο πιλοτικού προγράμματος και παρέχει στο εξουσιοδοτημένο προσωπικό του Δήμου άμεση πρόσβαση, σε πραγματικό χρόνο, στις ειδοποιήσεις που παράγονται από το δίκτυο τεχνητής νοημοσύνης της PyroGuard AI.

Σε περίπτωση εντοπισμού πιθανού περιστατικού πυρκαγιάς, οι αρμόδιοι θα λαμβάνουν ειδοποιήσεις στις κινητές τους συσκευές, μαζί με γεωγραφικές συντεταγμένες GPS, πληροφορίες και εικόνες από το σημείο, καθώς και οδηγίες πλοήγησης για την ταχύτερη προσέγγιση της περιοχής.

Την ίδια ώρα, ο Δήμος Κουρίου προχώρησε και στην ενίσχυση των δυνατοτήτων άμεσης επέμβασης, προσθέτοντας φέτος στον στόλο του δύο νέα οχήματα εξοπλισμένα με μέσα πυρόσβεσης, μέσω του ευρωπαϊκού προγράμματος Prevent-Disc. Με την προσθήκη των δύο οχημάτων, ο συνολικός αριθμός του στόλου πυρόσβεσης του Δήμου ανέρχεται πλέον στα πέντε οχήματα.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που δημοσιοποίησε ο κ. Γεωργίου, η τεχνολογία της PyroGuard AI μπορεί να ανιχνεύσει καπνό και φωτιά μέσα σε μόλις δέκα δευτερόλεπτα. Παράλληλα, τα σχετικά δεδομένα μπορούν να διαβιβάζονται και στην Πυροσβεστική Υπηρεσία, διευκολύνοντας τον συντονισμό των εμπλεκόμενων δυνάμεων.

Στόχος η άμεση κινητοποίηση των αρμόδιων και η έγκαιρη αντιμετώπιση των πυρκαγιών από τα πρώτα στάδια εκδήλωσής τους, προκειμένου να περιορίζεται ο κίνδυνος επέκτασής τους και να προστατεύονται ανθρώπινες ζωές, περιουσίες και το φυσικό περιβάλλον.