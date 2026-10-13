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Αυστηρή προειδοποίηση προς όποιον επιχειρήσει να πλήξει έδαφος κράτους-μέλους του ΝΑΤΟ απηύθυνε ο ανώτατος στρατιωτικός διοικητής της Συμμαχίας στην Ευρώπη, ξεκαθαρίζοντας ότι η απάντηση θα είναι συντριπτική, με τις συμμαχικές δυνάμεις έτοιμες να καταστρέψουν «τα πάντα».

Από το βήμα του Φόρουμ Ασφαλείας της Βαρσοβίας, ο Αμερικανός πτέραρχος Άλεξους Γκρίνκεβιτς ανέπτυξε τη «θεωρία νίκης» του ΝΑΤΟ, τονίζοντας ότι, παρά τον αμυντικό χαρακτήρα της Συμμαχίας, η στρατιωτική της ισχύς είναι ικανή όχι μόνο να αποκρούσει οποιαδήποτε επιθετική ενέργεια, αλλά και να εξουδετερώσει πλήρως τον επιτιθέμενο, ακυρώνοντας κάθε προσδοκία στρατιωτικού οφέλους.

Ο ανώτατος διοικητής του ΝΑΤΟ προειδοποίησε ότι οι δυνάμεις του θα κατέστρεφαν «τα πάντα» αν κάποιος ήταν «αρκετά ανόητος» ώστε να εξαπολύσει επίθεση στο έδαφος της Συμμαχίας.

«Αν κάποιος είναι αρκετά ανόητος ώστε να μας επιτεθεί, θα πολεμήσουμε. Θα σταματήσουμε την επίθεση και θα του στερήσουμε τη δυνατότητα να επιτύχει τους στόχους του, όποιοι κι αν είναι αυτοί. Με λίγα λόγια, θα διασφαλίσουμε ότι οποιαδήποτε επίθεση εναντίον οποιουδήποτε συμμάχου θα αποδειχθεί απολύτως μάταιη», δήλωσε.

Το μήνυμα του ΝΑΤΟ στη Μόσχα

Ο ανώτατος συμμαχικός διοικητής Ευρώπης κατέστησε σαφές ότι η απάντηση της Συμμαχίας δεν θα περιοριζόταν κατ’ ανάγκην στις δυνάμεις που θα βρίσκονταν στην περιοχή της αρχικής επίθεσης, αλλά θα μπορούσε να επεκταθεί σε ολόκληρο το σύστημα που θα υποστήριζε τη στρατιωτική επιχείρηση του αντιπάλου.

«Εάν ο αντίπαλος επιλέξει να συνεχίσει την επίθεση ή να δεσμεύσει τις εφεδρείες του, θα διαλύσουμε το πολεμικό σύστημα που χρησιμοποιείται εναντίον μας. Αυτό περιλαμβάνει όχι μόνο την ίδια την επιτιθέμενη δύναμη, αλλά οτιδήποτε και τα πάντα που την υποστηρίζουν, τη συντηρούν και τη διοικούν», ανέφερε.

Αν και ο Γκρίνκεβιτς δεν κατονόμασε τη Ρωσία στην ομιλία του, το μήνυμα θεωρήθηκε σαφώς προσανατολισμένο προς τη Μόσχα.

Στο Στρατηγικό Δόγμα του ΝΑΤΟ του 2022, άλλωστε, η Ρωσία χαρακτηρίζεται ως η σημαντικότερη απειλή για την ασφάλεια της Συμμαχίας.

NATO Supreme Allied Commander for Europe General Alexus Grynkewich says the bloc is "ready to fight, tonight" if attacked, as he outlines how it would respond to attacks.



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📺 Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/MpgocCtabQ — Sky News (@SkyNews) October 12, 2026

Οι φόβοι για ρωσικό υβριδικό πόλεμο στην Ευρώπη

Οι προειδοποιήσεις έρχονται ενώ ευρωπαϊκές κυβερνήσεις κατηγορούν τη Ρωσία ότι εντείνει τις επιχειρήσεις δολιοφθοράς, τις παραβιάσεις του εναέριου χώρου με drones και τις κυβερνοεπιθέσεις, στο πλαίσιο μιας ευρύτερης προσπάθειας αποσταθεροποίησης των ευρωπαϊκών κοινωνιών και υπονόμευσης της υποστήριξης προς την Ουκρανία.

Τον περασμένο μήνα η Ρωσία προειδοποίησε ότι θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει πυρηνικά όπλα εάν το ΝΑΤΟ επιχειρούσε να αποκλείσει το Καλίνινγκραντ, τον ρωσικό θύλακα που βρίσκεται ανάμεσα στην Πολωνία και στη Λιθουανία, υπογραμμίζει η Daily Mail.

Την ίδια στιγμή, ο υπουργός Εξωτερικών της Πολωνίας, Ράντοσλαβ Σικόρσκι, κάλεσε τη Συμμαχία να προετοιμαστεί για μια ενδεχομένως θανατηφόρα ρωσική υβριδική επίθεση. Σε συνέντευξή του στους Financial Times προειδοποίησε ότι αυξάνεται η πιθανότητα να υπάρξουν νεκροί, καθώς η Μόσχα πολλαπλασιάζει τις ενέργειες με στόχο τη διατάραξη της λειτουργίας και την αποσταθεροποίηση ευρωπαϊκών κοινωνιών.

Polish Foreign Minister Radoslaw Sikorski urges US President Donald Trump to put pressure on Russia rather than Ukraine to end the war https://t.co/Rlm30zVrdc pic.twitter.com/uQuA6oXDaL — Bloomberg (@business) October 13, 2026

Ο ίδιος αναγνώρισε, ωστόσο, ότι η αντίδραση του ΝΑΤΟ θα απαιτούσε μια δύσκολη πολιτική και στρατηγική κρίση ως προς το τι συνιστά επίθεση που δικαιολογεί ισχυρότερα αντίποινα.

«Το ερώτημα είναι τι συνιστά επίθεση. Όσο πρόκειται για περιουσιακές ζημιές, είναι ένα πράγμα. Αν όμως αρχίσουν να σκοτώνονται άνθρωποι, τότε θα πρέπει να γίνει μια πολύ σοβαρή συζήτηση στο ΝΑΤΟ», σημείωσε.

«Πότε θα κρίνουμε ότι οι Ρώσοι έχουν ξεπεράσει τα όρια; Πρόκειται για ζήτημα κρίσης. Δεν υπάρχει κάποιος εκ των προτέρων συμφωνημένος ορισμός», πρόσθεσε.

Ο Σικόρσκι απέφυγε να διευκρινίσει ποια αντίποινα θα έπρεπε να ακολουθήσουν σε περίπτωση ανθρώπινων απωλειών. Υπενθύμισε, ωστόσο, ότι η Πολωνία και η Εσθονία έχουν επικαλεστεί το Άρθρο 4 της Συνθήκης του ΝΑΤΟ, ζητώντας -σύμφωνα με το άρθρο- διαβουλεύσεις μετά από παραβιάσεις του εναέριου χώρου τους από ρωσικά drones και μαχητικά αεροσκάφη.

Εν συνεχεία, το Άρθρο 5 προβλέπει ότι μια ένοπλη επίθεση εναντίον ενός μέλους θεωρείται επίθεση εναντίον όλων, με κάθε σύμμαχο να αναλαμβάνει τις ενέργειες που κρίνει αναγκαίες για την παροχή βοήθειας. Έχει ενεργοποιηθεί μόνο μία φορά, από τις ΗΠΑ, μετά τις τρομοκρατικές επιθέσεις της Αλ Κάιντα στις 11 Σεπτεμβρίου 2001.

Περιστατικά ασφαλείας στην Ευρώπη

Οι ανησυχίες ενισχύονται από μια σειρά περιστατικών που έχουν προκαλέσει συναγερμό στις ευρωπαϊκές υπηρεσίες ασφαλείας. Τον Ιούλιο ρωσικός πύραυλος Κρουζ Kh-101 συνετρίβη σε χωράφι στην ανατολική Πολωνία και εξερράγη, δημιουργώντας κρατήρα διαμέτρου περίπου 10 μέτρων, κοντά στο χωριό Ταρνάβα-Κολόνια.

Επανειλημμένα περιστατικά παραβίασης του εναέριου χώρου από drones έχουν καταγραφεί σε χώρες της ανατολικής πτέρυγας του ΝΑΤΟ, μεταξύ των οποίων η Πολωνία, η Ρουμανία και η Λιθουανία, που βρίσκονται κοντά στην Ουκρανία, στη Λευκορωσία και στη Ρωσία.

Παράλληλα, οι γερμανικές υπηρεσίες πληροφοριών προειδοποίησαν πρόσφατα ότι ο «σκιώδης πόλεμος» του Κρεμλίνου εισέρχεται σε μια νέα, δυνητικά θανατηφόρα φάση.

Τον περασμένο μήνα το Βερολίνο κατηγόρησε τη Μόσχα ότι οργάνωσε επίθεση με drone στο αεροδρόμιο της Λειψίας-Χάλε, τον Αύγουστο, κοντά σε ουκρανικά μεταγωγικά αεροσκάφη. Ο εκρηκτικός μηχανισμός δεν εξερράγη, καθώς ο πυροκροτητής φέρεται να ήταν ελαττωματικός, ενώ οι ερευνητές υποπτεύονται ότι δεύτερο drone συγκρούστηκε με μεταγωγικό αεροσκάφος στην περιοχή. Δέκα ημέρες αργότερα, σύμφωνα με τις αναφορές, εντοπίστηκε και τρίτο drone κοντά στο αεροδρόμιο.

iefimerida.gr