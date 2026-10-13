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Την παραίτηση της Κίμπερλι Γκιλφόιλ από τη θέση της πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα ζήτησε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με δήλωση της εκπροσώπου Τύπου του Λευκού Οίκου, Κέιτι Ζακαράια την Τρίτη (13/10).

«Ζητήσαμε από την πρέσβη Γκιλφόιλ να υποβάλει την παραίτησή της. Υπήρξε πολύτιμο μέλος της ομάδας μας και της ευχόμαστε καλή επιτυχία» ανέφερε χαρακτηριστικά η Ζακαράια .

Δείτε βίντεο από τη δήλωσή της:

BREAKING: White House:



We have asked Ambassador Kimberly Guilfoyle to resign.



We wish her well. pic.twitter.com/YtAYOS5lac — Clash Report (@clashreport) October 13, 2026

Υπενθυμίζεται ότι η Wall Street Journal, σε σειρά δημοσιευμάτων της, ανέφερε ότι η Γκιλφόιλ φέρεται να ζήτησε ή να αποδέχθηκε χρήματα ή άλλα ανταλλάγματα από ιδιώτες, προσφέροντας ως αντάλλαγμα τη δυνατότητα να αξιοποιήσει την επιρροή της και τις διασυνδέσεις της με αξιωματούχους της αμερικανικής κυβέρνησης, προκειμένου να προωθήσει τα συμφέροντά τους.

Η ανάρτηση Γκιλφόιλ: Είμαι περήφανη για όσα πετύχαμε στην Ελλάδα, ευγνωμονώ τον Τραμπ, ψευδείς οι κατηγορίες εναντίον μου

Με μια μακροσκελή ανάρτηση στα κοινωνικά δίκτυα η -απερχόμενη πλέον- πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα Κίμπερλι Γκιλφόιλ εκφράζει την ευγνωμοσύνη της στον πρόεδρο Τραμπ «για τη μεγαλύτερη τιμή της ζωής μου να υπηρετήσω στην Ελλάδα».

Serving as the United States Ambassador to Greece has been the honor of a lifetime. I will forever be grateful to President Donald J. Trump and Secretary of State Marco Rubio for entrusting me with the extraordinary privilege of representing the greatest country in the history of… — Kimberly Guilfoyle (@kimguilfoyle) October 13, 2026

Στην ανάρτησή της αναφέρει:

«Η θητεία μου ως Πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα υπήρξε η μεγαλύτερη τιμή της ζωής μου. Θα είμαι για πάντα ευγνώμων στον Πρόεδρο Ντόναλντ Τζ. Τραμπ και στον υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο που μου εμπιστεύτηκαν το εξαιρετικό προνόμιο να εκπροσωπώ τη μεγαλύτερη χώρα στην ιστορία του κόσμου.

Από την πρώτη μου μέρα ως Πρέσβης, εργάστηκα ακατάπαυστα για την προώθηση της ατζέντας «America First» του Προέδρου Τραμπ, την ενίσχυση της στρατηγικής συμμαχίας μας με την Ελλάδα και την επίτευξη σημαντικών επιτυχιών για τον αμερικανικό λαό.

Κατά τη διάρκεια της θητείας μου, συμβάλαμε στη σύναψη ιστορικών συμφωνιών για την επέκταση των αμερικανικών εξαγωγών υγροποιημένου φυσικού αερίου προς την Ευρώπη, προωθήσαμε τον «Κάθετο Διάδρομο» (Vertical Corridor) για τη μείωση της εξάρτησης της Ευρώπης από τη ρωσική ενέργεια, ενισχύσαμε τη συνεργασία μας στον τομέα της άμυνας και της ασφάλειας με έναν κρίσιμο σύμμαχο του ΝΑΤΟ και διευρύναμε τις ευκαιρίες για τις αμερικανικές επιχειρήσεις και τις επενδύσεις σε ολόκληρη την περιοχή.

Είμαι ιδιαίτερα υπερήφανος για τον ρόλο που διαδραμάτισε η Πρεσβεία μας στην ενίσχυση της αμερικανικής ενεργειακής υπεροχής, στην προώθηση της οικονομικής συνεργασίας και στη διασφάλιση ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες παραμένουν ο απαραίτητος ηγέτης στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Αυτά τα επιτεύγματα αποτελούν απόδειξη της τολμηρής ηγεσίας του Προέδρου Τραμπ, της δέσμευσης του Υπουργού Ρούμπιο στην αμερικανική διπλωματία, καθώς και των εξαιρετικών ανδρών και γυναικών που υπηρετούν τη χώρα μας καθημερινά.

Θα ήθελα επίσης να αναφερθώ στις πρόσφατες κατηγορίες εναντίον μου. Οι κατηγορίες αυτές είναι ψευδείς και σκοπεύω να υπερασπιστώ σθεναρά το όνομά μου, τη φήμη μου και την ακεραιότητά μου. Έχω αφιερώσει την επαγγελματική μου ζωή στον αγώνα για δικαιοσύνη, στην υπεράσπιση του σωστού και στην προάσπιση των αξιών που κάνουν την Αμερική μοναδική. Δεν θα επιτρέψω σε ψευδείς κατηγορίες να καθορίσουν τις δεκαετίες δημόσιας υπηρεσίας μου.

Η ευγνωμοσύνη και ο σεβασμός μου προς τον Πρόεδρο Τραμπ και τον Υπουργό Ρούμπιο παραμένουν ακλόνητοι. Είμαι περήφανος για όσα καταφέραμε μαζί και θα είμαι πάντα πιστός υποστηρικτής του Προέδρου Τραμπ και της αποστολής του να κάνει την Αμερική και πάλι μεγάλη.

Αν και η θητεία μου ως Πρέσβης μπορεί να πλησιάζει στο τέλος της, η δέσμευσή μου προς τον Πρόεδρο Τραμπ, το κίνημα «America First» και τη χώρα που αγαπώ δεν θα τελειώσει ποτέ.

Ήταν η μεγαλύτερη τιμή της ζωής μου να υπηρετήσω τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Ο Θεός να ευλογεί τον Πρόεδρο Τραμπ, ο Θεός να ευλογεί τους απίστευτους διπλωμάτες και τα μέλη των ενόπλων δυνάμεών μας, και ο Θεός να ευλογεί τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής».

protothema.gr