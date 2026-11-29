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Στο μέτωπο των αντιδράσεων κατά του ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το τουρκολιβικό μνημόνιο προστίθεται, μετά την Άγκυρα, και η κυβέρνηση της Τρίπολης. Η λιβυκή κυβέρνηση υπερασπίζεται εκ νέου την επικύρωση της συμφωνίας, εκφράζοντας την αντίθεσή της στη θέση που υιοθέτησε το Ευρωκοινοβούλιο.

Με ανακοίνωση που εξέδωσε σήμερα, το υπουργείο Εξωτερικών της κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας της Λιβύης εκφράζει τη λύπη του για την υιοθέτηση του ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις 26 Νοεμβρίου, επιχειρώντας να θεμελιώσει νομικά τη συμφωνία με την Τουρκία, χωρίς ωστόσο να απαντά στην ουσία των ελληνικών ενστάσεων για την παραβίαση των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας μας.

Η Τρίπολη χαρακτηρίζει τόσο την υπογραφή όσο και την επικύρωση του τουρκολιβικού μνημονίου «κυριαρχική απόφαση», η οποία εμπίπτει στο δικαίωμα της Λιβύης να διαφυλάσσει τα συμφέροντά της.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι το λιβυκό υπουργείο Εξωτερικών επικαλείται το άρθρο 34 της Σύμβασης της Βιέννης του 1969, υποστηρίζοντας ότι το μνημόνιο δεν δημιουργεί δικαιώματα ή υποχρεώσεις για τρίτο κράτος χωρίς τη συγκατάθεσή του. Μάλιστα, ισχυρίζεται ότι η Λιβύη ουδέποτε επιδίωξε να επιβάλει τις συνέπειες του μνημονίου σε οποιοδήποτε άλλο κράτος.

Επικαλείται το Δίκαιο της Θάλασσας, αλλά αποφεύγει το ζήτημα των ελληνικών νησιών

Η επιχειρηματολογία της Τρίπολης αφήνει αναπάντητο το βασικό ζήτημα που θέτει διαχρονικά η Αθήνα: ότι η επιχειρούμενη οριοθέτηση μεταξύ Τουρκίας και Λιβύης παραγνωρίζει την ύπαρξη ελληνικών νησιών, μεταξύ των οποίων η Κρήτη, και το δικαίωμά τους σε θαλάσσιες ζώνες.

Αξιοσημείωτο είναι, επίσης, ότι η λιβυκή πλευρά επικαλείται τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας, στην οποία η ίδια η Τουρκία δεν είναι συμβαλλόμενο μέρος, κάνοντας ειδική αναφορά στα άρθρα 74 και 83, που αφορούν την οριοθέτηση της ΑΟΖ και της υφαλοκρηπίδας.

Την ίδια στιγμή, από την ανακοίνωση απουσιάζει οποιαδήποτε αναφορά στο άρθρο 121 της ίδιας Σύμβασης, το οποίο αφορά το καθεστώς των νησιών και το οποίο έχει επικαλεστεί η Ελλάδα για να αντικρούσει το τουρκολιβικό μνημόνιο.

Η Τρίπολη υποστηρίζει ακόμη ότι τα ζητήματα οριοθέτησης θαλάσσιων συνόρων δεν μπορούν να επιλυθούν μέσω πολιτικών δηλώσεων, αλλά με καλόπιστες διαπραγματεύσεις ή μέσω προσφυγής σε αμοιβαία συμφωνημένες διεθνείς δικαστικές διαδικασίες.

Η σύμπλευση Τρίπολης και Βεγγάζης στο τουρκολιβικό μνημόνιο

Πέραν της νομικής επιχειρηματολογίας, ιδιαίτερη σημασία για την ελληνική πλευρά έχει και η πολιτική διάσταση της σημερινής ανακοίνωσης.

Μετά την έγκριση του τουρκολιβικού μνημονίου από τη Βουλή της ανατολικής Λιβύης, η κυβέρνηση της Τρίπολης υπερασπίζεται εκ νέου δημοσίως την επικύρωσή του, επιβεβαιώνοντας τη σύγκλιση των δύο αντίπαλων κέντρων εξουσίας της διαιρεμένης χώρας στο συγκεκριμένο ζήτημα, παρά τις ευρύτερες πολιτικές διαφορές τους.

Υπενθυμίζεται ότι η Αθήνα, ήδη από τις 20 Οκτωβρίου, έχει καταστήσει σαφές ότι η απόφαση της λιβυκής Βουλής δεν μεταβάλλει τη νομική υπόσταση του μνημονίου, το οποίο εξακολουθεί να θεωρεί παράνομο, άκυρο και ανυπόστατο.

Η πάγια θέση της ελληνικής πλευράς είναι ότι ούτε η γεωγραφία ούτε το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας μπορούν να αναθεωρηθούν μέσω διμερών συμφωνιών ή μονομερών κοινοβουλευτικών αποφάσεων.

Η σημερινή τοποθέτηση της Τρίπολης επιβεβαιώνει τη σύνθετη διπλωματική εξίσωση που καλείται να διαχειριστεί η Αθήνα στη Λιβύη, καθώς η υπεράσπιση του τουρκολιβικού μνημονίου αποτελεί κοινό σημείο αναφοράς για τις δύο πλευρές της χώρας.

iefimerida.gr