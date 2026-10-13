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Διαβάζοντας τα ρεπορτάζ των εκλεκτών συναδέλφων, τα οποία αφορούν την ονοματολογία που παίζει στο ΑΚΕΛ είναι πολύ ξεκάθαρο ότι όλα το ονόματα που παίζουν είναι άτομα τα οποία προέρχονται από το χώρο της φιλελεύθερης οικονομίας. Αυτές τις πολιτικές τις οποίες το ΑΚΕΛ από το πρωί μέχρι το βράδυ αναθεματίζει.

Δεν είδαμε ή δεν ακούσαμε κανένα όνομα που να είναι κοντά στα πιστεύω και την ιδεολογία του ΑΚΕΛ.

Η αναζήτηση υποψηφίου με πιστεύω εντελώς αντίθετα απ’ εκείνα που πιστεύει ένα κόμμα, σ’ ένα κεφάλαιο όπως η οικονομία, είναι ένα ακόμα δείγμα το πόσο οι ιδεολογίες ξεφτίζουν.

ΑΠΙΜ