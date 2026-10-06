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Σε χθεσινοβραδινή συνεδρίαση της Εφορευτικής Επιτροπής του Εκλογικού Συνεδρίου του Ε.ΛΑ.Μ. και του Πολιτικού Συμβουλίου, αξιολογήθηκαν όλες οι υποψηφιότητες που έχουν κατατεθεί για τα Επαρχιακά Συμβούλια από μέλη της Παράταξής.

Όπως έχει προκύψει, στη βάση των προνοιών του Άρθρου 32 του Καταστατικού, θα υπάρξει εκλογική διαδικασία στην Επαρχία Λευκωσίας για τις θέσεις των Μελών του Επαρχιακού Συμβουλίου και των αιρετών μελών της Κεντρικής Επιτροπής.

Αποφασίστηκε όπως η εκλογική διαδικασία διεξαχθεί το Σάββατο, 24 Οκτωβρίου, στα Κεντρικά Γραφεία του Κόμματος, μεταξύ των ωρών 09:00 – 18:00 (με διάλειμμα μίας ώρας στις 13:00).

Υπενθυμίζουμε ότι η 2α Νοεμβρίου έχει οριστεί ως η ημερομηνία υποβολής υποψηφιοτήτων για τις θέσεις της ηγεσίας του Ε.ΛΑ.Μ.