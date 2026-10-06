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Στη σύλληψη 24χρονου αλλοδαπού, κατοίκου Λευκωσίας, προχώρησε η Αστυνομία στο πλαίσιο διερεύνησης υποθέσεων κλοπής, απάτης συνδεόμενης με συστήματα πληροφοριών και νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Σύμφωνα με τα υπό διερεύνηση στοιχεία του ΤΑΕ Λάρνακας, στις 21 Σεπτεμβρίου 2026, 76χρονος κατήγγειλε στην Αστυνομία ότι έλαβε μήνυμα στο κινητό του με εμφανιζόμενο αποστολέα «traffic CY».

Ο 76χρονος άνοιξε το μήνυμα και καταχώρισε, μεταξύ άλλων, τον αριθμό της τραπεζικής του κάρτας. Στη συνέχεια, σύμφωνα με την καταγγελία, έγιναν δύο αναλήψεις από ΑΤΜ στη Λευκωσία, συνολικού ύψους 3.963 ευρώ.

Δεύτερη παρόμοια καταγγελία έγινε στις 2 Οκτωβρίου από 68χρονο. Ο παραπονούμενος ανέφερε ότι έλαβε μήνυμα στο κινητό του με την επωνυμία «CY MEDICAL» και, αφού το άνοιξε, καταχώρισε στοιχεία της πιστωτικής του κάρτας.

Ακολούθως διαπιστώθηκε ότι του είχε αποσπαστεί ποσό 770 ευρώ.

Από τις εξετάσεις της Αστυνομίας εξασφαλίστηκε μαρτυρία εναντίον 24χρονου αλλοδαπού, κατοίκου Λευκωσίας. Σε βάρος του εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης και συνελήφθη γύρω στο μεσημέρι.

Ακολούθησε έρευνα στην οικία του, από την οποία παραλήφθηκε αριθμός τεκμηρίων για περαιτέρω εξετάσεις.

Ο 24χρονος αναμένεται να οδηγηθεί την Τετάρτη ενώπιον Δικαστηρίου, όπου η Αστυνομία θα ζητήσει την έκδοση διατάγματος προσωποκράτησής του.

Την υπόθεση διερευνά το ΤΑΕ Λάρνακας.