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Σε ισχύ παραμένουν τα ευρωπαϊκά δικαστικά εντάλματα για έρευνα σε δύο τραπεζικές θυρίδες στη Λεμεσό, στο πλαίσιο υπόθεσης απάτης ύψους 700 εκατομμυρίων δολαρίων με κρυπτονομίσματα, μετά την ομόφωνη απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου, υπό την εφετειακή του δικαιοδοσία, να απορρίψει την έφεση ζεύγους που επιδίωκε την ακύρωσή τους. Η απόφαση εκδόθηκε στις 17 Νοεμβρίου 2026.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Νομικής Υπηρεσίας, οι δράστες, μέλη μεγάλης εγκληματικής ομάδας, δρούσαν μέσω ψεύτικων επενδυτικών και εμπορικών πλατφόρμων. Χρησιμοποιώντας ψηφιακές εφαρμογές, εξαπατούσαν χρήστες του Διαδικτύου (κυρίως στην Γαλλία και σε άλλες χώρες της Ευρώπης) για να προβούν σε επενδύσεις, πείθοντας τα θύματά τους να εγκαταστήσουν στον υπολογιστή τους συγκεκριμένο λογισμικό. Μέσω του λογισμικού, οι δράστες αποκτούσαν πρόσβαση στον υπολογιστή και δημιουργώντας ψεύτικους λογαριασμούς εκ μέρους των θυμάτων, προέβαιναν σε ψεύτικες επενδύσεις που απέφεραν ανύπαρκτες αποδόσεις. Τα χρήματα (έσοδα) που συλλέγονταν σε κρυπτονομίσματα, μεταφέρονταν σε πολλαπλούς λογαριασμούς που ελέγχονταν από τους δράστες σε χώρες της Ευρώπης. Ξέπλυμα γινόταν μέσω της ίδρυσης ανταλλακτηρίων κρυπτονομισμάτων σε διάφορες χώρες.

Μεταξύ των υπόπτων βρίσκεται και το ζεύγος των εφεσειόντων. Για την κατοικία, τα υποστατικά, τα οχήματα και τις τραπεζικές θυρίδες του ζεύγους στην Κύπρο εκδόθηκαν εντάλματα έρευνας.

Οι εφεσείοντες προσέφυγαν στο Δικαστήριο κατά της νομιμότητας των ενταλμάτων έρευνας των τραπεζικών θυρίδων, επικαλούμενοι απουσία αναγκαίας διασύνδεσης των θυρίδων με συσκευές και αντικείμενα που οι Αρχές της Δημοκρατίας αναζητούσαν και σχετίζονται με την υπόθεση και τα υπό διερεύνηση αδικήματα.

Το Ανώτατο Δικαστήριο επανέλαβε ότι «περί εύλογων υπονοιών και υποψίας, ο λόγος» επεξηγώντας ότι, ενώπιον του πρωτόδικου δικαστή είχαν τεθεί τα αναγκαία στοιχεία που δημιουργούσαν την αναγκαία εύλογη αιτία να πιστεύεται ότι αναζητούμενα αντικείμενα θα μπορούσαν να εντοπίζονταν στις θυρίδες. Περαιτέρω αποκρυσταλλώθηκε νομολογιακά ότι «δεν είναι απαραίτητη η ρητή διασύνδεση του χώρου (εδώ των τραπεζικών θυρίδων) με τα υπό διερεύνηση αδικήματα, εάν από το σύνολο της μαρτυρίας και των στοιχείων που τέθηκαν υπόψη του αρμόδιου δικαστηρίου, εύλογα μπορεί να δημιουργηθεί η υπόνοια ότι οι συγκεκριμένοι χώροι διασυνδέονται κατά τρόπο που προβλέπεται στο Άρθρου 27 του Κεφ. 155».

Εκ μέρους του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, την υπόθεση χειρίστηκαν η Εισαγγελέας της Δημοκρατίας κα Πολίνα Ευθυβούλου, η Δικηγόρος της Δημοκρατίας κα Μαρίνα Φωτιάδου και η κα Έλενα Κωνσταντίνου, Δημόσια Κατήγορος.