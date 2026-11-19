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Την αντίθεσή του στην απομάκρυνση του Τζένσεν Χουάνγκ (Jensen Huang) από τη διοίκηση της Nvidia εξέφρασε ο Έλον Μασκ (Elon Musk), χαρακτηρίζοντας τον πρώην διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρείας αναντικατάστατο. Παράλληλα, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο συγχώνευσης της SpaceX με την Tesla, ενώ δήλωσε ότι μετανιώνει για τα εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια που δαπάνησε στις ενδιάμεσες εκλογές των ΗΠΑ.

Μιλώντας την Τετάρτη στο συνέδριο DealBook Summit των New York Times, σε συνέντευξη με τον Άντριου Ρος Σόρκιν (Andrew Ross Sorkin), ο Μασκ συνέκρινε την απομάκρυνση του Χουάνγκ με την απόφαση μιας επιτυχημένης ομάδας μπάσκετ να αποχωριστεί τον κορυφαίο παίκτη της.

«Είναι σαν να έχεις μια ομάδα που βρίσκεται σε νικηφόρο σερί και ξαφνικά να διώχνεις τον Μάικλ Τζόρνταν», ανέφερε, προσθέτοντας ότι δεν θεωρεί συνετή μια τέτοια απόφαση.

«Κανείς δεν μπορεί να αντικαταστήσει τον Χουάνγκ»

Ο επικεφαλής της Tesla και της SpaceX υποστήριξε ότι ο Τζένσεν Χουάνγκ διαθέτει μοναδική τεχνογνωσία και εμπειρία, η οποία δύσκολα μπορεί να αντικατασταθεί στη Nvidia.

Όπως εξήγησε, ο Χουάνγκ διατηρεί πολυετείς σχέσεις με σημαντικούς προμηθευτές, γνωρίζει σε βάθος την τεχνολογία και απολαμβάνει την εμπιστοσύνη στελεχών της εταιρείας.

Ο Μασκ ανέφερε ότι ακόμη και ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump), έχει εκφραστεί δημόσια υπέρ της παραμονής του Χουάνγκ στη θέση του διευθύνοντος συμβούλου.

Διευκρίνισε, ωστόσο, ότι η τελική απόφαση ανήκει στο διοικητικό συμβούλιο της Nvidia, ενώ δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να συνεργαστεί επαγγελματικά μαζί του στο μέλλον.

Οι δύο επιχειρηματίες διατηρούν μακροχρόνια σχέση μέσω των συνεργασιών της Nvidia με την Tesla και την OpenAI. Η Nvidia αποτελεί βασικό προμηθευτή τεχνολογίας για εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης, ενώ ο Χουάνγκ έχει εκφραστεί θετικά για τις δραστηριότητες του Μασκ στην αυτόνομη οδήγηση, τη ρομποτική και την AI.

Μετανιώνει για τα $474 εκατ. στις αμερικανικές εκλογές

Αναφερόμενος στις ενδιάμεσες εκλογές των ΗΠΑ, ο Μασκ παραδέχθηκε ότι αισθάνεται «αρκετά ανόητος» για τις πολιτικές δαπάνες ύψους τουλάχιστον 474 εκατ. δολαρίων, οι οποίες δεν απέφεραν το αποτέλεσμα που επιδίωκε.

«Αν μπορούσα να γυρίσω τον χρόνο πίσω, θα είχα ξοδέψει λιγότερα χρήματα», δήλωσε, προσθέτοντας ότι δεν μπορεί να αποκλείσει το ενδεχόμενο το εκλογικό αποτέλεσμα να ήταν δυσμενέστερο χωρίς τη δική του παρέμβαση.

Όπως υποστήριξε, βασική του επιδίωξη ήταν να αποφευχθεί η συγκέντρωση της προεδρίας και του ελέγχου των δύο σωμάτων του Κογκρέσου στα χέρια ενός κόμματος.

Στην ίδια συνέντευξη επιχείρησε να αποστασιοποιηθεί από το κίνημα MAGA του Τραμπ, δηλώνοντας ότι δεν ταυτίζεται με αυτό και ότι δεν είναι βέβαιος τι ακριβώς περιλαμβάνει ο συγκεκριμένος όρος.

Πιθανή συγχώνευση SpaceX και Tesla

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκάλεσαν οι τοποθετήσεις του Μασκ για το ενδεχόμενο συνένωσης των δύο μεγαλύτερων επιχειρηματικών του δραστηριοτήτων, της SpaceX και της Tesla.

Όπως ανέφερε, οι εταιρείες παρουσιάζουν πλέον σημαντικά περισσότερα κοινά πεδία δραστηριότητας σε σχέση με το παρελθόν, κυρίως στην τεχνητή νοημοσύνη, τη ρομποτική, την ανάπτυξη λογισμικού και τον σχεδιασμό μικροτσίπ.

Ο ίδιος εκτίμησε ότι ενδεχομένως θα μπορούσαν να λειτουργούν αποτελεσματικότερα ως ενιαίος όμιλος, ξεκαθαρίζοντας όμως ότι δεν έχει ληφθεί απόφαση για συγχώνευση.

Οποιαδήποτε συμφωνία θα απαιτούσε την έγκριση των μετόχων και θα έπρεπε να αποδειχθεί οικονομικά συμφέρουσα και για τις δύο πλευρές.

Ο Μασκ επισήμανε ακόμη ότι δεν θα ήταν ορθό να λάβει πρόσθετη αμοιβή απλώς επειδή ολοκλήρωσε μια ενδεχόμενη συγχώνευση.

Όπως υποστήριξε, τα δικαιώματα προαίρεσης αγοράς μετοχών που προβλέπει το πακέτο αποδοχών του στην Tesla πρέπει να συνδέονται αποκλειστικά με την επίτευξη των προκαθορισμένων επιχειρηματικών στόχων της εταιρείας.

Συνεργασία SpaceX – Anthropic και ζήτηση για 10 GW

Ο Μασκ αναφέρθηκε επίσης στη συνεργασία της SpaceX με την Anthropic, δημιουργό του chatbot Claude, αποκαλύπτοντας ότι η εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης μισθώνει υπολογιστική ισχύ μέσω βραχυπρόθεσμων συμβάσεων.

Οι συμφωνίες μπορούν να τερματιστούν από οποιαδήποτε πλευρά, με προειδοποίηση τριών έως έξι μηνών, ανάλογα με τους όρους της κάθε σύμβασης.

Σύμφωνα με τον Μασκ, η Anthropic έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον για επιπλέον υπολογιστική ισχύ 10 γιγαβάτ (GW), γεγονός που καταδεικνύει το μέγεθος των ενεργειακών και υπολογιστικών απαιτήσεων της ανάπτυξης προηγμένων μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης.

Ο επιχειρηματίας ανέφερε ότι είχε προηγουμένως συναντηθεί με στελέχη της Anthropic και εμφανίστηκε θετικός για την εμπειρία συνεργασίας μαζί τους.

Η σχετική τοποθέτηση έγινε την περίοδο της ιστορικής χρηματιστηριακής εισαγωγής της Anthropic, η οποία άντλησε 81,3 δισ. δολάρια από τη δημόσια προσφορά μετοχών της, σε τιμή 83 δολαρίων ανά μετοχή.

Μαζί με ιδιωτική τοποθέτηση ύψους 26 δισ. δολαρίων, το συνολικό ποσό της συναλλαγής έφτασε τα 107,3 δισ. δολάρια, ξεπερνώντας το προηγούμενο ρεκόρ της SpaceX.

Capital.gr