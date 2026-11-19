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Στο επίκεντρο αντιπαράθεσης βρέθηκε ο Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump), μετά τη δημοσιοποίηση από το Newsweek ρεπορτάζ για βίντεο στο οποίο φέρεται να αποκοιμιέται κατά τη διάρκεια της συνόδου κορυφής της APEC στην Κίνα. Το επίμαχο στιγμιότυπο καταγράφηκε, σύμφωνα με το δημοσίευμα, την ώρα που ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ (Xi Jinping) αναφερόταν σε ζητήματα παγκόσμιου εμπορίου, προκαλώντας την έντονη αντίδραση του Λευκού Οίκου.

Την έντονη αντίδραση του Λευκού Οίκου προκάλεσε δημοσίευμα του Newsweek σχετικά με βίντεο που φέρεται να δείχνει τον Ντόναλντ Τραμπ να αποκοιμιέται κατά τη διάρκεια της συνόδου κορυφής του APEC στην Κίνα, την ώρα που ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ μιλούσε για το παγκόσμιο εμπόριο.



Ο διευθυντής Επικοινωνίας του Λευκού Οίκου, Στίβεν Τσανγκ, απέρριψε κατηγορηματικά τον ισχυρισμό, υποστηρίζοντας ότι ο Αμερικανός πρόεδρος δεν κοιμόταν, αλλά εξέταζε έγγραφα που βρίσκονταν μπροστά του.



«Fake news! Ο πρόεδρος Τραμπ κοιτούσε τα έγγραφα που είχε μπροστά του, ενώ ο ομιλητής έκανε τις δηλώσεις του. Μπορεί κανείς να δει ξεκάθαρα τα μάτια του να κινούνται πέρα δώθε», έγραψε ο Τσανγκ σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

😴 Trump dozed off a little during Xi Jinping's speech at the APEC summit



Cameras caught the US president sitting with his eyes closed and his head lowered.



China is 13 hours ahead of Washington, DC. While it was morning in Shenzhen, it was still the previous evening in the US… https://t.co/oawk6bqksG pic.twitter.com/FR6FORy7au November 19, 2026

Ο αξιωματούχος του Λευκού Οίκου δεν περιορίστηκε στη διάψευση, αλλά εξαπέλυσε και επίθεση κατά των μέσων ενημέρωσης. «Αυτός είναι ο λόγος που ο κόσμος απεχθάνεται τόσο πολύ τα μέσα ενημέρωσης. Λένε συνεχώς ψέματα», πρόσθεσε.

Το περιστατικό σημειώθηκε την Πέμπτη, κατά τη διάρκεια της συνόδου του APEC στην Κίνα, όπου ο Τραμπ συμμετείχε στις εργασίες μαζί με τον Σι Τζινπίνγκ και άλλους ηγέτες.

protothema.gr