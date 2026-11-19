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Θεοδόσης Πίπης – Ανταπόκριση από Βρυξέλλες

Η κυβερνοεπίθεση κατά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έχει προκαλέσει ανησυχίες για πιθανή πρόσβαση χάκερ σε ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα υπαλλήλων της ΕΕ, καθώς αρκετά εσωτερικά συστήματα της Επιτροπής παρέμειναν εκτός λειτουργίας για περισσότερες από 10 ημέρες.

Μιλώντας σήμερα στο philenews, εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δήλωσε: «Μπορώ να επιβεβαιώσω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έλαβε τα απαραίτητα μέτρα ως απάντηση σε κυβερνοεπίθεση που εντοπίστηκε. Ως προληπτικό μέτρο, θέσαμε προσωρινά εκτός λειτουργίας αρκετές εφαρμογές, στις οποίες έκτοτε έχει αποκατασταθεί η πρόσβαση στις περισσότερες.

«Στο σχέδιο Δράσης της για την Κυβερνοασφάλεια και την Τεχνητή Νοημοσύνη, η Επιτροπή έχει επισημάνει τους κινδύνους που συνδέονται με την κακόβουλη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης. Παρόλο που η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να συμβάλει στον εντοπισμό αδυναμιών και στην πρόληψη κυβερνοεπιθέσεων, μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για κακόβουλες κυβερνοεπιχειρήσεις. Η Επιτροπή εργάζεται για την ενίσχυση της ασφάλειας των συστημάτων της και συνεχίζει να λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα».

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξακολουθεί να διερευνά την πραγματική έκταση της σοβαρής κυβερνοεπίθεσης στα συστήματά της, καθώς υπάρχουν ανησυχίες ότι οι χάκερ ενδέχεται να απέκτησαν πρόσβαση σε μεγάλο όγκο προσωπικών δεδομένων υπαλλήλων της ΕΕ.

«Παράλληλα, προχωρούμε σε προληπτικούς ελέγχους και άλλων συστημάτων, διατηρώντας στενή επαφή με τις υπηρεσίες κυβερνοασφάλειας. Η έρευνα βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη και λαμβάνουμε όλα τα αναγκαία μέτρα με βάση τα ευρήματα», πρόσθεσε.

Η Επίτροπος Τεχνολογίας, Χένα Βιρκούνεν (Henna Virkkunen), ενημέρωσε επίσης τους υπόλοιπους Επιτρόπους την Τετάρτη για την κατάσταση και τα μέτρα που έχουν ληφθεί.

Το περιστατικό σημειώνεται εν μέσω αυξανόμενων ανησυχιών για την ευπάθεια των ευρωπαϊκών θεσμών και των κρίσιμων ψηφιακών υποδομών απέναντι σε ολοένα και πιο εξελιγμένες κυβερνοαπειλές.

Το χρονικό της επίθεσης

Η κυβερνοεπίθεση, για την οποία έγραψε πρώτη η Politico το πρωί της Πέμπτης, προκάλεσε προβλήματα σε αρκετές εσωτερικές υπηρεσίες για περισσότερες από 10 ημέρες, επηρεάζοντας τη δυνατότητα των υπαλλήλων να έχουν πρόσβαση στα στοιχεία μισθοδοσίας τους, να καταχωρίζουν τις ώρες εργασίας τους και να διαχειρίζονται άδειες και ιατρικές αποζημιώσεις.

Μεταξύ των συστημάτων που επηρεάστηκαν ήταν το Sysper, η πλατφόρμα ανθρώπινου δυναμικού της Επιτροπής, μέσω της οποίας οι υπάλληλοι έχουν πρόσβαση στα εκκαθαριστικά μισθοδοσίας τους, καταχωρίζουν τις ώρες εργασίας και υποβάλλουν αιτήματα αδειών, καθώς και το MyPMO, που χρησιμοποιείται για την υποβολή αιτημάτων αποζημίωσης ιατρικών εξόδων.

Αρκετές εφαρμογές τέθηκαν προσωρινά εκτός λειτουργίας ως προληπτικό μέτρο.

Παρότι η πρόσβαση στις περισσότερες εφαρμογές έχει έκτοτε αποκατασταθεί, η κατάσταση δεν έχει ακόμη εξομαλυνθεί πλήρως.