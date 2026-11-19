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Σοβαρή κυβερνοεπίθεση κατά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προκάλεσε προβλήματα σε εσωτερικά συστήματα για περισσότερες από δέκα ημέρες, επηρεάζοντας υπηρεσίες διαχείρισης προσωπικού, μισθοδοσίας και ιατρικών αποζημιώσεων. Η Κομισιόν εκτιμά ότι έχει περιορίσει το μεγαλύτερο μέρος της επίθεσης, ωστόσο παραμένει αδιευκρίνιστο εάν οι δράστες απέκτησαν πρόσβαση σε ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα εργαζομένων.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Politico, το οποίο επικαλείται και το Reuters, η επίθεση επηρέασε βασικές ψηφιακές εφαρμογές της Επιτροπής, προκαλώντας παρατεταμένες δυσλειτουργίες και οδηγώντας στην προσωρινή απενεργοποίηση συστημάτων για λόγους ασφαλείας.

Ο εκπρόσωπος της Επιτροπής, Τόμας Ρενιέ (Thomas Regnier), επιβεβαίωσε ότι εντοπίστηκε εκστρατεία κυβερνοεπιθέσεων, επισημαίνοντας ότι ελήφθησαν τα αναγκαία μέτρα αντιμετώπισης και ενημερώθηκαν όσοι επηρεάστηκαν.

Ποια συστήματα επηρεάστηκαν

Η επίθεση προκάλεσε προβλήματα σε δύο σημαντικές εφαρμογές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Πρόκειται για το Sysper, την πλατφόρμα διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού, μέσω της οποίας οι εργαζόμενοι αποκτούν πρόσβαση στα εκκαθαριστικά μισθοδοσίας, υποβάλλουν αιτήσεις αδειών και καταχωρίζουν τις ώρες εργασίας τους.

Το δεύτερο σύστημα είναι το MyPMO, το οποίο χρησιμοποιείται για την υποβολή και επεξεργασία αιτημάτων επιστροφής ιατρικών εξόδων.

Οι δύο εφαρμογές επανήλθαν σε λειτουργία νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, ωστόσο το Sysper παρουσίασε νέα, προσωρινή διακοπή την Τετάρτη 18 Νοεμβρίου.

Προβλήματα καταγράφηκαν επίσης στις μεταφραστικές υπηρεσίες της Επιτροπής, ενώ ορισμένοι εργαζόμενοι αντιμετώπισαν δυσκολίες στην καταχώριση ωρών εργασίας και στην υποβολή αιτήσεων άδειας.

Παρά τις δυσλειτουργίες, οι μισθοί των εργαζομένων καταβλήθηκαν κανονικά, σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες.

Στο μικροσκόπιο εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η πιθανή αξιοποίηση εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης για τον εντοπισμό ευπαθειών στα πληροφοριακά συστήματα ευρωπαϊκών θεσμών.

Σύμφωνα με το Politico, αξιωματούχοι της ΕΕ συνέδεσαν την απειλή με την κακόβουλη χρήση τέτοιων εργαλείων, αναφέροντας το ARTEX, ένα δημοσίως διαθέσιμο λογισμικό που επιτρέπει την αυτοματοποιημένη αναζήτηση και εκμετάλλευση κενών ασφαλείας.

Η CERT-EU, η αρμόδια υπηρεσία κυβερνοασφάλειας των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων, είχε προειδοποιήσει στις 5 Νοεμβρίου ότι κακόβουλοι παράγοντες χρησιμοποιούν το ARTEX για την αυτοματοποίηση επιθέσεων.

Ωστόσο, δεν έχει δημοσιοποιηθεί πλήρης τεχνική ανάλυση που να τεκμηριώνει τον ακριβή τρόπο πραγματοποίησης της συγκεκριμένης επίθεσης κατά της Κομισιόν.

Έκτακτη σύσκεψη για την αντιμετώπιση της κρίσης

Η σοβαρότητα του περιστατικού οδήγησε στην ενεργοποίηση των ανώτατων εσωτερικών μηχανισμών διαχείρισης κρίσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Σύμφωνα με εσωτερική ηλεκτρονική αλληλογραφία που επικαλείται το Politico, συγκλήθηκε εκτάκτως το Corporate Management Board, το ανώτατο εσωτερικό όργανο διοικητικού συντονισμού της Επιτροπής.

Παράλληλα, οι αρμόδιες υπηρεσίες τεχνολογίας έλαβαν οδηγίες για εντατικοποίηση των ελέγχων ασφαλείας και περιορισμό των πιθανών κινδύνων στα πληροφοριακά συστήματα.

Την Τετάρτη 18 Νοεμβρίου, η επίτροπος Τεχνολογίας, Χένα Βιρκούνεν (Henna Virkkunen), ενημέρωσε το Σώμα των Επιτρόπων για την κατάσταση και τα μέτρα αντιμετώπισης της επίθεσης.

Ανοιχτό το ενδεχόμενο διαρροής προσωπικών δεδομένων

Το σημαντικότερο ερώτημα αφορά το ενδεχόμενο μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης σε προσωπικά δεδομένα εργαζομένων.

Παρότι η Επιτροπή θεωρεί ότι έχει περιορίσει το μεγαλύτερο μέρος της κυβερνοεπίθεσης, δεν έχει ακόμη προσδιοριστεί πλήρως η έκταση των πιθανών ζημιών.

Σύμφωνα με αξιωματούχο της ΕΕ που επικαλείται το Politico, οι έρευνες συνεχίζονται προκειμένου να διαπιστωθεί εάν οι δράστες προκάλεσαν μόνο λειτουργικές διαταραχές ή κατάφεραν επίσης να αποκτήσουν πρόσβαση σε πληροφορίες του προσωπικού.

Η αβεβαιότητα αυτή επηρεάζει και την ενημέρωση των εργαζομένων, καθώς οι υπηρεσίες της Επιτροπής δεν έχουν ακόμη ολοκληρωμένη εικόνα για το κατά πόσον έχουν παραβιαστεί προσωπικά στοιχεία.

Μέχρι στιγμής δεν έχει επιβεβαιωθεί διαρροή δεδομένων, ενώ παραμένει άγνωστη η ταυτότητα των δραστών.

Προβληματισμός για την κυβερνοασφάλεια των ευρωπαϊκών θεσμών

Το περιστατικό επαναφέρει στο προσκήνιο την ασφάλεια των ψηφιακών υποδομών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδιαίτερα των συστημάτων που διαχειρίζονται προσωπικά και διοικητικά δεδομένα.

Τον Νοέμβριο του 2022, η ιστοσελίδα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είχε δεχθεί επίθεση άρνησης υπηρεσίας (DDoS), προκαλώντας προβλήματα πρόσβασης.

Η νέα επίθεση κατά της Κομισιόν αναδεικνύει διαφορετικές προκλήσεις, καθώς επηρεάστηκαν εσωτερικές εφαρμογές που χρησιμοποιούνται καθημερινά από το προσωπικό της.

Το ενδιαφέρον επικεντρώνεται πλέον στην πλήρη αποκατάσταση των συστημάτων, στην εξακρίβωση της έκτασης της παραβίασης και στον ενδεχόμενο εντοπισμό προσωπικών δεδομένων που μπορεί να έχουν εκτεθεί.