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Το Κέντρο Ψηφιακής Καινοτομίας της Pfizer ανακοινώνει τον 5ο κύκλο του Start4Health27, επεκτείνοντας για πρώτη φορά το πρόγραμμα υποστήριξης startups στον χώρο της Υγείας από την Ελλάδα στην Κύπρο και το Ισραήλ, ενισχύοντας τη διεθνή συνεργασία και την ανάπτυξη καινοτόμων ψηφιακών λύσεων.

Από το 2021, περισσότερες από 100 startups έχουν συμμετάσχει στο πρόγραμμα, ενώ 24 έχουν λάβει εξειδικευμένη υποστήριξη. Ορισμένες μάλιστα εξασφάλισαν περαιτέρω συνεργασία με την Pfizer σε παγκόσμιο επίπεδο.

Ο 5ος κύκλος του Start4Health27 απευθύνεται σε νεοφυείς επιχειρήσεις διαφορετικών σταδίων ανάπτυξης και περιλαμβάνει δύο διακριτές κατευθύνσεις:

Acceleration Lab: Για startups αρχικού σταδίου, με mentoring και συμβουλευτική για την ανάπτυξη λύσεων και επιχειρηματικών μοντέλων. Οι δύο startups που θα διακριθούν από τις τρεις χώρες θα λάβουν 25.000€ και 10.000€ αντίστοιχα.

Για startups αρχικού σταδίου, με mentoring και συμβουλευτική για την ανάπτυξη λύσεων και επιχειρηματικών μοντέλων. Οι δύο startups που θα διακριθούν από τις τρεις χώρες θα λάβουν αντίστοιχα. ScaleUps Studio: Για πιο ώριμες startups, με δυνατότητες συνεργασίας με το Κέντρο Ψηφιακής Καινοτομίας και συμμετοχής σε έργα διεθνούς προοπτικής.

Οι θεματικές περιλαμβάνουν Ψηφιακή Υγεία, Υπολογιστική Βιολογία, Βιοϊατρικά Δεδομένα, Κλινικές Δοκιμές, Ασφάλεια Φαρμάκων και Ενδυνάμωση Ασθενών και Επαγγελματιών Υγείας.

Ο Δρ. Ιωάννης Πανδής, επικεφαλής της Pfizer στη Θεσσαλονίκη και του Κέντρου Ψηφιακής Καινοτομίας, τόνισε ότι η επέκταση συνδέει τρία δυναμικά οικοσυστήματα, αξιοποιώντας την τεχνολογία και την παγκόσμια τεχνογνωσία της Pfizer για λύσεις με ουσιαστικό αντίκτυπο στην Υγεία.

Οι αιτήσεις για τις δύο κατευθύνσεις του προγράμματος θα υποβάλλονται από τις 18 Νοεμβρίου 2026 μέχρι τις 9 Ιανουαρίου 2027.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία συμμετοχής, τα κριτήρια αξιολόγησης και το χρονοδιάγραμμα του προγράμματος είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα :

Start4Health | Pfizer’s Center for Digital Innovation

Το Start4Health27 πρόγραμμα υλοποιείται σε συνεργασία με το Found.ation.

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Το πρόγραμμα υλοποιείται σε συνεργασία με το Found.ation.

Σχετικά με τη Pfizer : Καινοτομούμε για να αλλάξουμε τις ζωές των ασθενών

Στη Pfizer, χρησιμοποιούμε την επιστήμη και τους παγκόσμιους πόρους μας για τη βελτίωση της υγείας και της ευεξίας σε κάθε στάδιο της ζωής. Εργαζόμαστε για να θέσουμε τα πρότυπα όσον αφορά την ποιότητα, την ασφάλεια και την αξία στην ανακάλυψη, ανάπτυξη και παραγωγή φαρμάκων. Το διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο προϊόντων υγείας που διαθέτουμε, περιλαμβάνει καινοτόμα φάρμακα και εμβόλια. Οι συνεργάτες της Pfizer στις αναπτυγμένες και τις αναπτυσσόμενες χώρες ασχολούνται καθημερινά με την προώθηση της καλής υγείας, της πρόληψης, της αντιμετώπισης και θεραπείας των ασθενειών που αποτελούν πρόκληση για την εποχή μας. Συνεπείς με την ευθύνη μας ως παγκόσμια πρωτοπόρος βιο-φαρμακευτική εταιρεία, συνεργαζόμαστε με υγειονομικούς, κυβερνητικούς και τοπικούς φορείς για τη βελτίωση της πρόσβασης σε αξιόπιστη, οικονομικά προσιτή υγειονομική περίθαλψη σε όλο τον κόσμο. Για περισσότερα από 175 χρόνια, η Pfizer εργάζεται για να κάνει τη διαφορά για όλους όσους βασίζονται σε εμάς.

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