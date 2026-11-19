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5% Μείωση τιμής για όλους ​

​ 5% επιπλέον δώρο για τους πελάτες μας που αξιοποιούν το ΕΚΟ Smile​

​Καύσιμα θέρμανσης

Σε μια περίοδο κατά την οποία οι ανάγκες θέρμανσης είναι αυξημένες λόγω των γιορτών, η ΕΚΟ προχωρά σε μια νέα πρωτοβουλία με στόχο να βοηθήσει στον οικογενειακό προϋπολογισμό. Προσφέροντας έως και 10% όφελος στις αγορές πετρελαίου θέρμανσης και κηροζίνης, όλα τανοικοκυριά στην Κύπρο μπορούν να απολαύσουν μια πιο ζεστή εορταστική περίοδο με την ΕΚΟ στο πλευρό τους για τη θέρμανση του σπιτιού τους.

​Από σήμερα όλες οι παραγγελίες πετρελαίου θέρμανσης ή κηροζίνης από τα πρατήρια ΕΚΟ, θα απολαμβάνουν 5% μείωση στην τιμή, ενώ όσοι χρησιμοποιούν την εφαρμογή EKO Smile κερδίζουν επιπρόσθετα 5% δώρο, ανεβάζοντας το συνολικό όφελος σε 10% που αναλογεί, δηλαδή έως και 15 σεντς το λίτρο με σημερινές τιμές.​

​Καύσιμα κίνησης

Ταυτόχρονα, η ΕΚΟ επαναφέρει την προσφορά προς τους ιδιώτες πελάτες της που αξιοποιούν το EKO Smile με 5% όφελος σε όλα τα καύσιμα κίνησης, στηρίζοντας ουσιαστικά τους καταναλωτές σε μια περίοδο αυξημένων ενεργειακών αναγκών και οικογενειακών δαπανών.

​Οι πρωτοβουλίες αυτές αποτελούν μια ακόμα έμπρακτη απόδειξη πως η ΕΚΟ συνεχίζει να βρίσκεται κοντά στην κυπριακή κοινωνία, αναγνωρίζοντας τις καθημερινές ανάγκες των ανθρώπων και αναλαμβάνοντας δράσεις που κάνουν τη διαφορά στην πράξη. Γιατί η φροντίδα της κυπριακής οικογένειας αποτελεί διαχρονικά σημαντικό μέρος της παρουσίας και της προσφοράς της ΕΚΟ.​