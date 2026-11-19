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Από τις 21 Νοεμβρίου, γιορτινά σπιτάκια, δώρα, γεύσεις και οικογενειακή ψυχαγωγία δίνουν νέο προορισμό στις εξόδους μας.

Το πρώτο δώρο που θα διαλέξεις. Η μυρωδιά από μια γιορτινή λιχουδιά. Τα παιδιά που θέλουν να εξερευνήσουν ακόμη ένα σπιτάκι. Στο Mall of Cyprus Christmas Market, οι μικρές αυτές στιγμές γίνονται η αφορμή για μια χριστουγεννιάτικη βόλτα που αξίζει να μπει στο ημερολόγιο.

Από το Σάββατο 21 Νοεμβρίου, ο χώρος στάθμευσης του πρώτου ορόφου του Mall of Cyprus υποδέχεται μια υπαίθρια αγορά για όσους θέλουν να συνδυάσουν την αναζήτηση δώρων με φαγητό, παιχνίδι και χρόνο με τους δικούς τους ανθρώπους.

Μια αγορά που σε καλεί να την ανακαλύψεις

Στα γιορτινά σπιτάκια, τοπικοί δημιουργοί, τεχνίτες και επιλεγμένοι εκθέτες συγκεντρώνουν χειροποίητες δημιουργίες, διακοσμητικά, ιδιαίτερα δώρα και εποχιακά προϊόντα. Αξίζει να σταθείς στις λεπτομέρειες, να γνωρίσεις τους ανθρώπους πίσω από τις δημιουργίες και να βρεις εκείνο το δώρο που ταιριάζει σε κάποιον αγαπημένο. Γιορτινές λιχουδιές και ζεστά ροφήματα προσφέρουν μια απολαυστική στάση στη διαδρομή.

Τρεις στάσεις για τους μικρούς επισκέπτες

Στην Κουζίνα της Κυρίας Βασίλη, στο Εργαστήρι του Ξωτικού και Candyland, τα παιδιά ανακαλύπτουν γιορτινές δραστηριότητες και έναν κόσμο φαντασίας. Το Εργαστήρι του Ξωτικού παρουσιάζουν η KKS Pilakoutas και η GEELY και το Candyland παρουσιάζει η Nimm 2.

Το Festive Fun Park προσθέτει bungee trampolines, το παιχνίδι Spin & Jump και χριστουγεννιάτικα φουσκωτά, ενώ το πρόγραμμα της διοργάνωσης περιλαμβάνει μουσικές εμφανίσεις, χορωδίες, χορευτικές παραστάσεις, μαγικά shows, θεατρικά δρώμενα και ξεχωριστές παρουσίες.

Η Marseaux δίνει τον γιορτινό παλμό

Το πρώτο Σαββατοκύριακο, 21–22 Νοεμβρίου, περιλαμβάνει παιδικές δραστηριότητες μέσα στο mall και στον χώρο της αγοράς. Την Κυριακή 22 Νοεμβρίου, η Marseaux ανεβαίνει στη σκηνή στις 17:00 για την επίσημη γιορτή έναρξης. Στις 17:30, συμμετέχει στη χριστουγεννιάτικη φωταγώγηση του Mall of Cyprus.

Είτε έρθεις για τα δώρα είτε για μια οικογενειακή έξοδο, άφησε χρόνο για εξερεύνηση. Η επόμενη στάση μπορεί να κρύβει την αγαπημένη σου ανακάλυψη της ημέρας.

Η επίσκεψη με μια ματιά

Πότε: Κάθε Σάββατο και Κυριακή από 21 Νοεμβρίου έως 20 Δεκεμβρίου 2026 και καθημερινά από 21 έως 31 Δεκεμβρίου, εκτός 25 και 26 Δεκεμβρίου.

Ώρες αγοράς: 11:00–18:00. Christmas Activity Houses: 12:00–18:00.

Πού: Χώρος στάθμευσης πρώτου ορόφου, Mall of Cyprus, Λευκωσία.

Είσοδος: Δωρεάν στην αγορά. Επιλεγμένα παιχνίδια και δραστηριότητες με χρέωση.

Ανακάλυψε όλους τους εκθέτες και το αναλυτικό πρόγραμμα εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων στο https://mallofcyprus.com/christmas-market/

Χρυσός Χορηγός: ERA Department Stores.

Αργυρός Χορηγός: Glow Beauty.

Media Partner: Kiss FM.

Printing Partner: MCM.

Υποστηρικτές: AdBoard, Aircontrol, Brinks, Diamorfotiki, Metropolitan και YTM.