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Υπό οκταήμερη κράτηση τέθηκαν οι δύο ύποπτοι για τη δολοφονία γυναίκας από το Βιετνάμ και την απόπειρα φόνου δεύτερης γυναίκας, που διαπράχθηκαν το βράδυ της 14ης Νοεμβρίου σε διαμέρισμα πολυκατοικίας στη Λευκωσία.

Στο επίκεντρο των αστυνομικών ερευνών βρίσκονται οι κινήσεις του φερόμενου δράστη, οι οποίες καταγράφηκαν από κλειστά κυκλώματα παρακολούθησης, καθώς και οι ισχυρισμοί που προέβαλε κατά την ανάκρισή του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο δεύτερος ύποπτος φέρεται να παραδέχθηκε τη διάπραξη των υπό διερεύνηση αδικημάτων, περιγράφοντας στους ανακριτές όσα, κατά τους ισχυρισμούς του, διαδραματίστηκαν στο διαμέρισμα. Αντίθετα, ο πρώτος ύποπτος αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή.

Η διαφωνία για τα χρήματα και η επίθεση

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο δεύτερος ύποπτος ανέφερε ότι το βράδυ της 14ης Νοεμβρίου αναζήτησε μέσω διαδικτύου γυναίκα για αγοραίο έρωτα και επικοινώνησε μαζί της μέσω εφαρμογής ανταλλαγής μηνυμάτων.

Ακολούθως, φέρεται να μετέβη στο διαμέρισμα της πολυκατοικίας στη Λεωφόρο Λάρνακος όπου συνάντησε τη γυναίκα που αργότερα εντοπίστηκε νεκρή. Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του, είχε μαζί της σεξουαλική επαφή επί πληρωμή, ενώ στο καθιστικό βρισκόταν δεύτερη γυναίκα.

Όπως φέρεται να υποστήριξε, ακολούθησε έντονη διαφωνία με τη γυναίκα για τις υπηρεσίες που του παρασχέθηκαν και το χρηματικό ποσό που κατέβαλε. Η αντιπαράθεση φέρεται να συνεχίστηκε στην κουζίνα, όπου ο ύποπτος ισχυρίστηκε ότι πήρε μαχαίρι από τον νεροχύτη και τη μαχαίρωσε στον λαιμό.

Η δεύτερη γυναίκα, αντιλαμβανόμενη την επίθεση, επιχείρησε να τον αφοπλίσει. Σύμφωνα με όσα φέρεται να παραδέχθηκε, ο ύποπτος της επιτέθηκε, την έσπρωξε στον καναπέ και τη μαχαίρωσε δύο με τρεις φορές.

Ακολούθως, φέρεται να επέστρεψε στην πρώτη γυναίκα, την οποία μαχαίρωσε εκ νέου στο στήθος και στον λαιμό.

Η καταδίωξη της τραυματισμένης

Η δεύτερη γυναίκα κατάφερε να εξέλθει από το διαμέρισμα, με τον ύποπτο να φέρεται να την καταδίωξε μέχρι το κλιμακοστάσιο, όπου της επιτέθηκε εκ νέου.

Παρά τα τραύματά της, η γυναίκα κατάφερε να διαφύγει και εντοπίστηκε αιμόφυρτη κοντά στη συμβολή της λεωφόρου Λάρνακος με τη λεωφόρο Διγενή Ακρίτα. Μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, όπου υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση. Νοσηλεύεται σε σοβαρή αλλά σταθερή κατάσταση, υπό καταστολή.

Η άλλη γυναίκα εντοπίστηκε νεκρή στο διαμέρισμα. Από τη νεκροτομή διαπιστώθηκε ότι ο θάνατός της προήλθε από αιμορραγικό σοκ, συνεπεία πολλαπλών ρήξεων αγγείων του λαιμού από νύσσον και τέμνον όργανο.

Το λεωφορείο, οι κάμερες και το καπέλο

Σύμφωνα με πληροφορίες, στις 22:22 καταγράφηκε άνδρας να επιβιβάζεται σε λεωφορείο από στάση στην Αγλαντζιά, ενώ στις 22:29 αποβιβάστηκε στη λεωφόρο Λάρνακος.

Η διερεύνηση της κάρτας επιβίβασης οδήγησε αρχικά στον πρώτο ύποπτο, ο οποίος υποστήριξε ότι την είχε δανείσει σε συγκάτοικό του. Οι έρευνες οδήγησαν στη συνέχεια στον δεύτερο ύποπτο.

Σε βίντεο καταγράφηκε επίσης άνδρας με σκούρα ενδυμασία και σακίδιο πλάτης να κινείται στην περιοχή, έχοντας καλυμμένο το κεφάλι του. Από το διαμέρισμα παραλήφθηκε καπέλο τύπου τζόκεϊ με ερυθρή ουσία και ξεθωριάσματα, το οποίο εξετάζεται ως τεκμήριο.

Ο δεύτερος ύποπτος φέρεται να υπέδειξε δύο περιοχές όπου ισχυρίστηκε ότι πέταξε το μαχαίρι και ρούχα που φορούσε. Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν κατέστη δυνατός ο εντοπισμός τους.

Δεκάδες καταθέσεις

Μέχρι στιγμής έχουν ληφθεί 40 καταθέσεις, ενώ αναμένεται να ληφθούν περίπου άλλες 50. Οι εξετάσεις συνεχίζονται και για την εξασφάλιση επιστημονικής μαρτυρίας.

Εναντίον των δύο υπόπτων διερευνώνται, μεταξύ άλλων, αδικήματα συνωμοσίας για φόνο, φόνου εκ προμελέτης, απόπειρας φόνου και γυναικοκτονίας.