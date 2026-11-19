Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Αίτημα για υπέρπτηση και προσγείωση στην Κύπρο αεροσκάφους της Εθνοφρουράς του Νιου Τζέρσεϋ υπέβαλαν οι Αμερικανοί, όπως πληροφορείται ο «Φ» από κυβερνητικές πηγές. Το αεροσκάφος ήρθε στην αεροπορική βάση «Ανδρέας Παπανδρέου» στην Πάφο για να παραλάβει στελέχη των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που ολοκλήρωσαν εκπαιδευτικές δραστηριότητες στο νησί, στο πλαίσιο του προγράμματος Εταιρικής Σχέσης (State Partnership Program).

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, η αποστολή αφορά αποκλειστικά μεταφορά προσωπικού. Οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες που προηγήθηκαν εντάσσονται στους άξονες συνεργασίας που έχουν συμφωνηθεί μεταξύ της Εθνικής Φρουράς και της Εθνοφρουράς της αμερικανικής πολιτείας.

Η αναβάθμιση στην Πάφο

Η κινητικότητα αυτή συμπίπτει με την ευρύτερη αμερικανική επένδυση σε υποδομές στην Κύπρο. Όπως μεταδίδει η «Καθημερινή» της Ελλάδας, τον τελευταίο χρόνο έχουν εντατικοποιηθεί οι εργασίες των Αμερικανών στη βάση της Πάφου. Στόχος είναι να μπορεί να φιλοξενεί τουλάχιστον επτά μεταγωγικά C-17, καθώς και μαχητικά F-16 ή F-15 της αμερικανικής Αεροπορίας, τα οποία έχουν σημαντικά μεγαλύτερες ανάγκες υποστήριξης.

Στη βάση σταθμεύουν ήδη, εκ περιτροπής, ζεύγη ελληνικών F-16. Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, οι αναταράξεις στη Μέση Ανατολή οδήγησαν το Πεντάγωνο να επανεξετάσει τα σχέδια για μακροχρόνια προώθηση δυνάμεων στην περιοχή. Παράλληλα, ο ρόλος της Κυπριακής Δημοκρατίας σε επιχειρήσεις απομάκρυνσης πολιτών ανέδειξε τη στρατηγική αξία των υποδομών της.

Από το εμπάργκο στο αποτύπωμα

Η επέκταση στην Πάφο συνδέεται με μια αλυσίδα αμερικανικών κινήσεων από το 2020, όταν το Κογκρέσο ήρε το εμπάργκο όπλων προς την Κύπρο. Η άρση ανανεώνεται έκτοτε κάθε χρόνο.

Τον προηγούμενο μήνα η κυπριακή κυβέρνηση αποφάσισε να χρηματοδοτήσει την αναβάθμιση της ναυτικής βάσης «Ευάγγελος Φλωράκης» στο Μαρί. Εκεί θα μπορούν να ελλιμενίζονται ναυτικές μονάδες κρατών μελών της ΕΕ, αλλά και των ΗΠΑ. Στο επίκεντρο θα βρίσκονται γαλλικά πλοία, βάσει συμφωνίας ανάμεσα σε Λευκωσία και Παρίσι.

Για τη Λευκωσία το κρίσιμο σημείο είναι ότι οι βάσεις αξιοποιούνται από συμμάχους, ενώ η ιδιοκτησία παραμένει κυπριακή.