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Κεφάτος είναι αυτές τις μέρες ο Ζαχαρίας Κουλίας και προσφέρει απλόχερα περιεχόμενο. Σε χθεσινή του παρέμβαση αποκάλυψε παρασκήνιο για μια πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία του παρελθόντος, η οποία είχε ως κατάληξη την εκλογή του Γιαννάκη Ομήρου στην Προεδρία της Βουλής.

Απαντώντας σε τηλεθεατή που τον κατηγόρησε πως στο παρελθόν δεν ψήφισε τον τότε πρόεδρο του κόμματος του, Μάριο Καρογιάν, για Πρόεδρο της Βουλής, ο Κουλίας ταξίδεψε πίσω στο 2011 και περιέγραψε τα γεγονότα, κατά τη δική του εκδοχή.

Αναφέρθηκε στο βιβλίο του Αλεξάντερ Ντάουνερ «Σημαδεμένη τράπουλα», στο οποίο έγραφε πως ο Καρογιάν του είχε πει ότι θα διαγράψει τους αντιδραστικούς του ΔΗΚΟ και θα επαναφέρει το σχέδιο Ανάν. Τότε, κατά τα λεγόμενα του, πήγε στον Καρογιάν και του είπε πως αν δεν διαψεύσει τον Ντάουνερ μέσα σε μια βδομάδα τότε θα τον καταψηφίσει στις εκλογές και θα τον ρίξει από την Προεδρία της Βουλής.

Όταν ο Καρογιάν έμεινε άπραγος, ο Κουλίας αποκάλυψε πως απευθύνθηκε στον Νίκο Αναστασιάδη, τότε πρόεδρο του ΔΗΣΥ, και του πρότεινε τον Γιαννάκη Ομήρου. Ο Αναστασιάδης του απάντησε ότι «εν καλός» και αποδέχτηκε την πρόταση. Ο Κουλίας, όπως είπε, για να είναι σίγουρος ζήτησε από τον τότε Αρχιεπίσκοπο Χρυσόστομο Β’ να καλέσει τον Αναστασιάδη και να τον ρωτήσει ώστε να το επιβεβαιώσει και να είναι μάρτυρας. Ο τέως ΠτΔ, κατά τον Κουλία, απάντησε: «Μάλιστα, ό,τι είπα του Ζαχάροβ θα το κάμω». Όπως εξήγησε ο βουλευτής του ΔΗΚΟ, «Ζαχάροβ» είναι το υποκοριστικό με το οποίο τον φωνάζει ο Αναστασιάδης.

Κατά τον ίδιο λοιπόν, αυτός ήταν και ο «εθνικός λόγος» που αποφάσισε να μην ψηφίσει τον τότε πρόεδρο του κόμματος του, Μάριο Καρογιάν, συμβάλλοντας στην εκλογή του Γιαννάκη Ομήρου.

ΕΜ