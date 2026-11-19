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Τίποτα δεν φαίνεται να έχει αφεθεί στην τύχη όσον αφορά τη διαμόρφωση του χώρου που φιλοξενεί την τριμερή σύνοδο κορυφής των Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump), Βλαντίμιρ Πούτιν (Vladimir Putin) και Σι Τζινπίνγκ (Xi Jinping) στη Σενζέν της Κίνας.

Σύμφωνα με την Τατιάνα Μπαράνοβα (Tatyana Baranova), ειδικό σε θέματα εθιμοτυπίας και διπλωματικού πρωτοκόλλου, τόσο η επιλογή της αίθουσας όσο και τα διακοσμητικά στοιχεία της εμπεριέχουν ιδιαίτερους διπλωματικούς συμβολισμούς, όπως ανέφερε μιλώντας στο ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων RIA Novosti.

Οι συνομιλίες, οι οποίες πραγματοποιούνται στο περιθώριο της συνόδου κορυφής του APEC, φιλοξενούνται στον κρατικό ξενώνα Qilin Shanzhuang (Βίλα Κίλιν), το όνομα του οποίου παραπέμπει στον «κινεζικό μονόκερο» — ένα μυθικό πλάσμα που στην κινεζική παράδοση αποτελεί σύμβολο μακροζωίας και ευημερίας.

Closed-door meeting between Trump, Xi Jinping and Putin begins. pic.twitter.com/qIEGCvMPfw — Clash Report (@clashreport) November 19, 2026

Στο κέντρο του τραπεζιού γύρω από το οποίο κάθονται οι τρεις ηγέτες δεσπόζει μια μεγάλη ανθοσύνθεση με ροζ ορχιδέες και άλλα άνθη. Όπως εξήγησε η Τατιάνα Μπαράνοβα, η επιλογή αυτή κάθε άλλο παρά τυχαία είναι:

Συμβολισμός των λουλουδιών: «Στην Κίνα, οι ορχιδέες συμβολίζουν την ευγένεια, την αρμονία και τον σεβασμό», σημείωσε η ειδικός.

Κανόνες ορατότητας: Η ανθοσύνθεση έχει σχεδιαστεί ώστε να είναι χαμηλή, καθώς, σύμφωνα με τους αυστηρούς κανόνες του διπλωματικού πρωτοκόλλου, δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να εμποδίζει την οπτική επαφή μεταξύ των συνομιλητών.

Αισθητική της αίθουσας: Η ίδια επεσήμανε ότι ο χώρος της συνάντησης χαρακτηρίζεται από ήπιους χρωματικούς τόνους. «Η μνημειώδης τοιχογραφία και οι ασορτί καρέκλες δημιουργούν μια ήρεμη, φιλόξενη ατμόσφαιρα, χωρίς αιχμηρές γωνίες», πρόσθεσε.

protothema.gr