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Εκτός της αίθουσας που πραγματοποιείται η ιστορική τριμερής συνάντηση στη Σενζέν της Κίνας, με τη συμμετοχή του Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump), του Σι Τζινπίνγκ (Xi Jinping) και του Βλαντίμιρ Πούτιν (Vladimir Putin), έμεινε δημοσιογράφος του πρακτορείου Bloomberg, μετά από ερώτηση που είχε απευθύνει νωρίτερα σχετικά με την εταιρεία Nvidia.

Η δημοσιογράφος είχε φωνάξει την ερώτηση κατά τη διάρκεια της διμερούς συνάντησης του Αμερικανού προέδρου με τον Κινέζο ομόλογό του.

Συγκεκριμένα, η δημοσιογράφος φέρεται να ρώτησε μεγαλόφωνα: «Πρόεδρε Τραμπ, υπήρξε ο Τζένσεν Χουάνγκ άπιστος απέναντι στις ΗΠΑ;» σε μια αναφορά στον επί μακρόν επικεφαλής της Nvidia, ο οποίος βρίσκεται το τελευταίο διάστημα στο επίκεντρο πολιτικών και θεσμικών αναταράξεων στις ΗΠΑ γύρω από ζητήματα εθνικής ασφάλειας και εξαγωγών μικροκυκλωμάτων στην Κίνα.



Σύμφωνα με ενημέρωση που διακινήθηκε μεταξύ τηλεοπτικών συντακτών που καλύπτουν τη σύνοδο κορυφής, η κινεζική κυβέρνηση διεμήνυσε στους διαπιστευμένους δημοσιογράφους ότι το να φωνάζει κανείς ερωτήσεις θεωρείται «εξαιρετικά αγενές».

ΑΠΕ-ΜΠΕ